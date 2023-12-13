Son dakika: CHP’de yeni kaosun adı fotoğraf! Kemalciler makam odalarında Özgür Özel’in fotoğrafını istemiyor

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Başkan Erdoğan'a karşı ezici bir yenilgi alan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP koltuğundan da oldu.
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Başkan Erdoğan'a karşı ezici bir yenilgi alan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP koltuğundan da oldu.
Yerine geçen 'değişimci' Ekrem İmamoğlu'nun emanetçi başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan farklı hiçbir görüş ya da hamle ortaya koyamadı.
Özgür Özel'in koltuğunda İmamoğlu'nun vesayetinin olduğu konuşulurken Kemal Kılıçdaroğlu hem İstanbul'da hem de Ankara'da CHP Genel Merkezi'ne 'paralel' çalışma ofisi açtı.
Kurultay'da kendisini destekleyen milletvekilleriyle sık sık görüşen Kemal Kılıçdaroğlu intikam çalışmalarına başlamıştı.
"CHP'Yİ İMAMOĞLU'NA KAPTIRMAYIN, DİRENİN"
Bilindiği üzere 95 milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamıştı. Kılıçdaroğlu'nu ofisinde ilk ziyaret edenler 10 Aralık Hareketi'nin başını çeken Oğuz Kaan Salıcı'nın oluşturduğu listeden PM'ye giren isimler olmuştu.
Bu görüşmede partilileri CHP rozetiyle karşılayıp 'mücadeleye devam' mesajı veren Kılıçdaroğlu'nun "CHP'yi İmamoğlu'na kaptırmayın, direnin. Partiyi ANAP'laştırmak istiyor" dediği iddia edilmişti.
KEMALCİLER SEÇİM SONRASINA HAZIRLANIYOR
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP 24-25-26.Dönem İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aldığı %49'luk delege oyuna dikkat çekti ve 'Kemalci'lerin seçim sonrasına hazırlık yaptığını dile getirmişti.
BOMBA İDDİA
Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden iddiaları doğrulayan bir kulis geldi.
Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan milletvekillerinin, yeni genel başkanları Özgür Özel'in fotoğrafını makamlarına asmayı reddettikleri konuşuluyor.
Söz konusu isimlerin makamlarında hala Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını değiştirmediği de öğrenildi. Eğer söylenenler doğruysa Özgür Özel, gölge başkan Ekrem İmamoğlu ve eski başkan Kemal Kılıçdaroğlu savaşı daha çok su götürür.
ÖZEL SÖZÜNÜ ÇABUK UNUTTU
Öte yandan kurultay öncesi eğer seçilirse fotoğrafının asılmasını istemeyeceğini söyleyen Özgür Özel, bu hamlesiyle verdiği sözü çok çabuk unuttuğunu da kanıtlamış oldu.
Özel fotoğrafını sadece vekil makamlarına değil aynı zamanda il ve ilçe binalarına da astırmaya başladı.