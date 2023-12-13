Son dakika: CHP’de yeni kaosun adı fotoğraf! Kemalciler makam odalarında Özgür Özel’in fotoğrafını istemiyor

BOMBA İDDİA Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nden iddiaları doğrulayan bir kulis geldi.

KEMALCİLER SEÇİM SONRASINA HAZIRLANIYOR Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP 24-25-26.Dönem İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aldığı %49'luk delege oyuna dikkat çekti ve 'Kemalci'lerin seçim sonrasına hazırlık yaptığını dile getirmişti.

Söz konusu isimlerin makamlarında hala Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını değiştirmediği de öğrenildi. Eğer söylenenler doğruysa Özgür Özel, gölge başkan Ekrem İmamoğlu ve eski başkan Kemal Kılıçdaroğlu savaşı daha çok su götürür.

ÖZEL SÖZÜNÜ ÇABUK UNUTTU

Öte yandan kurultay öncesi eğer seçilirse fotoğrafının asılmasını istemeyeceğini söyleyen Özgür Özel, bu hamlesiyle verdiği sözü çok çabuk unuttuğunu da kanıtlamış oldu.

Özel fotoğrafını sadece vekil makamlarına değil aynı zamanda il ve ilçe binalarına da astırmaya başladı.