Türkiye’nin Akademi Ödülleri sahiplerini buluyor! Bilal Erdoğan’dan A Haber’de önemli açıklamalar

İlim Yayma Heyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, 16 Aralık'ta sahiplerini bulacak olan Türkiye'nin Akademi Ödüllerine ilişkin açıklamlarda bulundu.
A Haber'e konuşan Bilal Erdoğan şunları söyledi:
"2017 yılında kararını aldık. İlim Yayma Cemiyeti, 51'de kuruldu onunla beraber düşünürsek 73'üncü yılına giren bir gelenek. İlim Yayma Vakfı da 50 yılını geride bırakıyor. 2017 yılındaki kararımızda dedik ki bu kadar akademisyenin yetişmesine bu kadar ilmi çalışmada desteklenen öğrenciyi konuşuyoruz bunu nasıl taçlandıralım, Türkiye'de Nobel ile yarışacak Nobel timsali büyük güçlü bir akademik ödül var edelim bunu İlim Yayma'nın yapması yakışık alır dedik. O zaman bir akademik danışma kurulu kurduk.
AKADEMİK ÇEVRELERDE CİDDİ KABUL GÖRDÜ
Mezun akademisyenlerden oluşan bir kurul. 2019 yılında 1. ödüllerin tertibinde ön ayak oldu. O günden bugüne iki yılda bir yapılan üç dalda ödül veriyoruz. Akademik çevrelerde çok ciddi kabul gördüğünü tespit edebiliyoruz.
Bizim iki amacımız var bunu yaparken bir tanesi Türkiye'deki üst düzey akademik çalışmayı ödüllendirmek bu bir teşviktir. İkincisi akademik çalışmayı yeni nesillere özendirmek.
Parlak gençlerimiz akademik kariyerleri birer bilim insanı olmayı birer alim olmayı istesinler. Bu da işin özendirme yolu.
AZİZ SANCAR'A ÖZEL ÖDÜL
Büyük ödül, mühendislik doğa sağlık bilimleri ödülü ve sosyal bilimler ödülü veriyoruz. Bu sene dördüncü ödül olarak İlim Yayma Vakfı 50. yıl Özel Ödülü vereceğiz. 50. yıl özel ödülü Aziz Sancar'a verilecek.
Büyük ödülden bahsettim 150 cumhuriyet altını. Diğer iki ödülümüz de 50'şer cumhuriyet altını.
Aziz Sancar hocamızın ABD'deki vakfına da bir katkı sağlayacağız sembolik de olsa.
300 küsür tamamlanmış başvuru içerisinden 3 tane ödül sahibi olmuş oluyor. Bu tamamen gizlilik içerisinde yürütülen ama kendi içerisinde kontrol mekanizmaları olan 4-6-8 kademeden bahsediyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanımız teşrif edecekler inşallah.