Türkiye’nin Akademi Ödülleri sahiplerini buluyor! Bilal Erdoğan’dan A Haber’de önemli açıklamalar

"2017 yılında kararını aldık. İlim Yayma Cemiyeti, 51'de kuruldu onunla beraber düşünürsek 73'üncü yılına giren bir gelenek. İlim Yayma Vakfı da 50 yılını geride bırakıyor. 2017 yılındaki kararımızda dedik ki bu kadar akademisyenin yetişmesine bu kadar ilmi çalışmada desteklenen öğrenciyi konuşuyoruz bunu nasıl taçlandıralım, Türkiye'de Nobel ile yarışacak Nobel timsali büyük güçlü bir akademik ödül var edelim bunu İlim Yayma'nın yapması yakışık alır dedik. O zaman bir akademik danışma kurulu kurduk.

AKADEMİK ÇEVRELERDE CİDDİ KABUL GÖRDÜ

Mezun akademisyenlerden oluşan bir kurul. 2019 yılında 1. ödüllerin tertibinde ön ayak oldu. O günden bugüne iki yılda bir yapılan üç dalda ödül veriyoruz. Akademik çevrelerde çok ciddi kabul gördüğünü tespit edebiliyoruz.

Bizim iki amacımız var bunu yaparken bir tanesi Türkiye'deki üst düzey akademik çalışmayı ödüllendirmek bu bir teşviktir. İkincisi akademik çalışmayı yeni nesillere özendirmek.