SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

Kılıçdaroğlu'nun intikam ofisi 'gölge genel merkez' oldu! "Seçim sonrasına hazırlık yapıyor" iddiası

CHP'de kurultay sonrası tansiyon bir hayli yüksek. Özgür Özel'in koltuğu Ekrem İmamoğlu vesayeti altında kalırken, devrik Kemal Kılıçdaroğlu intikam için kolları sıvadı. Kılıçdaroğlu siyasi ofis açıp CHP rozeti takarak 'mücadeleye devam' mesajı verdi. Genel Merkez'in 500 metre batısında yer alan gölge genel merkez Ekremcileri tedirgin etti. CHP 24-25-26.Dönem İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ise Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aldığı %49'luk delege oyuna dikkat çekti ve 'Kemalci'lerin seçim sonrasına hazırlık yaptığını dile getirdi. Balbay, "Seçim sonrasına değil, seçim öncesine hazırlanın!" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 11:44 Güncelleme 28 Kasım 2023, 11:48
Kılıçdaroğlu’nun intikam ofisi ’gölge genel merkez’ oldu! Seçim sonrasına hazırlık yapıyor iddiası 1

Türkiye yerel seçimlere giderayak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisindeki binbir kaos, entrika ve kavgaya şahitlik ediyor. Kurultay sonrası partide işler bir türlü rayına oturmadı.

Kılıçdaroğlu’nun intikam ofisi ’gölge genel merkez’ oldu! Seçim sonrasına hazırlık yapıyor iddiası 2

Koltuğu Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında kalan Özgür Özel 'emanetçi tavşan' konumuna düştü. Tahakküm altında kalan Özel'in bu durumundan oldukça rahatsız olduğu belirtilirken; Ekremci kalemşorlar İmamoğlu'nu 'Fiili eş başkan' ilan etti.

Kılıçdaroğlu’nun intikam ofisi ’gölge genel merkez’ oldu! Seçim sonrasına hazırlık yapıyor iddiası 3

KILIÇDAROĞLU'NUN 'İNTİKAM' MAHALİ
Bir yandan da gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Kılıçdaroğlu'nun 'intikam' istediği, siyasi hayatını İmamoğlu'nu bitirmeye adadığı konuşuluyor.

SON DAKİKA