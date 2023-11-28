Kılıçdaroğlu'nun intikam ofisi 'gölge genel merkez' oldu! "Seçim sonrasına hazırlık yapıyor" iddiası

Türkiye yerel seçimlere giderayak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisindeki binbir kaos, entrika ve kavgaya şahitlik ediyor. Kurultay sonrası partide işler bir türlü rayına oturmadı.
Koltuğu Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında kalan Özgür Özel 'emanetçi tavşan' konumuna düştü. Tahakküm altında kalan Özel'in bu durumundan oldukça rahatsız olduğu belirtilirken; Ekremci kalemşorlar İmamoğlu'nu 'Fiili eş başkan' ilan etti.
KILIÇDAROĞLU'NUN 'İNTİKAM' MAHALİ
Bir yandan da gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Kılıçdaroğlu'nun 'intikam' istediği, siyasi hayatını İmamoğlu'nu bitirmeye adadığı konuşuluyor.