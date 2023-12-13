Başkan Erdoğan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu kabul edecek

Yerel seçim için çalışmalarını sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul edecek.
Kabul saat 15.00'te gerçekleşecek.
YEREL SEÇİM HAZIRLIĞI SÜRÜYOR
Öte yandan Cumhur İttifakı'nın yerelde işbirliği heyeti, çalışmasını bu hafta tamamlamayı planlıyor.
AK Parti ve MHP heyetlerinin, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde işbirliği yapılacak büyükşehir, il ve ilçelere yönelik çalışması sürüyor.
Çalışma kapsamında ilk kez 26 Ekim'de bir araya gelen ortak heyet, şu ana kadar 10 kez toplandı.
15 ARALIK'TAN SONRA PAYLAŞILACAK
Bu kapsamda, geçen hafta 2 kez bir araya gelen heyetin, bu hafta yapacağı toplantıyla çalışma üzerindeki son düzeltmeleri yaparak süreci tamamlaması ve çalışmayı 15 Aralık'tan sonra kamuoyuyla paylaşması planlanıyor.
Çalışmanın içeriğine ilişkin nihai kararı, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli verecek.
DÜN ERBAKAN'I KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul etti.