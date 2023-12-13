Başkan Erdoğan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu kabul edecek

Çalışmanın içeriğine ilişkin nihai kararı, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli verecek.

15 ARALIK'TAN SONRA PAYLAŞILACAK Bu kapsamda, geçen hafta 2 kez bir araya gelen heyetin, bu hafta yapacağı toplantıyla çalışma üzerindeki son düzeltmeleri yaparak süreci tamamlaması ve çalışmayı 15 Aralık'tan sonra kamuoyuyla paylaşması planlanıyor.

Çalışma kapsamında ilk kez 26 Ekim'de bir araya gelen ortak heyet, şu ana kadar 10 kez toplandı.

AK Parti ve MHP heyetlerinin, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde işbirliği yapılacak büyükşehir, il ve ilçelere yönelik çalışması sürüyor.

Yerel seçim için çalışmalarını sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu 'nu kabul edecek.

Fatih Erbakan, görüşmenin ardından AK Parti genel merkezinden ayrılırken yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

GAZZE VE YEREL SEÇİM KONUŞULDU

Kabulde, Gazze'deki gelişmeler ve Türkiye gündemiyle ilgili konuların görüşüldüğünü aktaran Erbakan, yaklaşan seçimlerle ilgili çeşitli fikir alışverişi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

"Ankara ve İstanbul'da bir ittifak olabileceğini söylemiştiniz. Bu görüşmede bu değerlendirildi mi?" sorusuna Erbakan, "Seçimle ilgili birtakım konular müzakere edildi ancak şu aşamada bu kadarıyla iktifa etmek daha uygun olur. Bizim de teşkilatımızla, yetkili kurullarımızla değerlendirmeler, istişareler yapmamız gerekir." yanıtını verdi.

Erbakan, vakti geldiğinde, gerekli görüldüğünde daha ayrıntılı bir açıklama yapılacağını ifade etti.

"Yakın zamanda bir görüşme planlanıyor mu?" sorusu üzerine Erbakan, planlanmış bir görüşmenin olmadığını söyledi.