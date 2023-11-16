Kılıçdaroğlu içten kuşatıyor! İntikam ofisinin ilk misafirleri Oğuz Kaan Salıcı listesindeki PM üyeleri: "CHP’yi İmamoğlu’na kaptırmayın"

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sona ererken genel başkan seçilen Özgür Özel'in koltuğu Ekrem İmamoğlu vesayeti altında.
ÖZEL'İN KOLTUĞUNA İMAMOĞLU VESAYETİ
Seçimin ardından Özgür Özel'i sıkı markaja alan "lider benim" pozu veren ve "köşe"lerle sıkıştıran İmamoğlu, istediği isimleri PM'ye soktu.
CHP genel başkan yardımcılarının belirlendiği toplantıya damgasını vurdu. Kendisine en yakın isimler olan Özgür Karabat'ı Genel Sayman, Gökan Zeybek'i Yerel Yönetimlerden Sorumlu, Ensar Aytekin'i Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yaptı. Selin Sayek Böke'nin Genel Sekreterliğe getirilmesini sağladı.
Disiplin Kurulu ise tamamen İmamoğlu'nun istediği isimlerden oluştu.
FİİLİ EŞBAŞKAN İMAMOĞLU
Ekremci kalemşorlar da peşi sıra Özel'e "Seni o koltuğa biz oturttuk" mesajı verdi. İmamoğlu'nun CHP'nin fiili eşbakanı olduğunu söyledi. Son olarak İmamoğlu, CHP'nin taze genel başkanı Özgür Özel'i Hatay ve Osmaniye gezilerinde bir an olsun kürsüde yalnız bırakmadı. Özel'den sonra mikrofonu devraldı, adeta eş genel başkan edasıyla miting konuşması yaptı.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken siyaset kulislerine sallayan çarpıcı bir kulis ortaya atıldı.
CHP'nin devrik lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Oğuz Kaan Salıcı listesinden PM'ye girenlerle yeni açtığı siyasi çalışma ofisinde buluştu.