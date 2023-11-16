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Kılıçdaroğlu içten kuşatıyor! İntikam ofisinin ilk misafirleri Oğuz Kaan Salıcı listesindeki PM üyeleri: "CHP’yi İmamoğlu’na kaptırmayın"

CHP'nin devrik genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Çankaya'daki yeni siyasi ofisinde 'intikam' faaliyetlerine hız verdi. Kılıçdaroğlu, Oğuz Kaan Salıcı listesinden PM’ye girenlerle gizli kapaklı bir araya geldi. Bu görüşmede partilileri CHP rozetiyle karşılayıp 'mücadeleye devam' mesajı veren Kılıçdaroğlu'nun "CHP’yi İmamoğlu’na kaptırmayın, direnin. Partiyi ANAP’laştırmak istiyor" dediği kulislerde konuşuluyor. Öte yandan Takvim.com.tr, kurultay sonrası Kılıçdaroğlu'nun intikam istediğini ve ofis açacağını satır satır yazmıştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 13:43 Güncelleme 16 Kasım 2023, 13:45
Kılıçdaroğlu içten kuşatıyor! İntikam ofisinin ilk misafirleri Oğuz Kaan Salıcı listesindeki PM üyeleri: CHP’yi İmamoğlu’na kaptırmayın

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sona ererken genel başkan seçilen Özgür Özel'in koltuğu Ekrem İmamoğlu vesayeti altında.

ÖZEL'İN KOLTUĞUNA İMAMOĞLU VESAYETİ
Seçimin ardından Özgür Özel'i sıkı markaja alan "lider benim" pozu veren ve "köşe"lerle sıkıştıran İmamoğlu, istediği isimleri PM'ye soktu.

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CHP genel başkan yardımcılarının belirlendiği toplantıya damgasını vurdu. Kendisine en yakın isimler olan Özgür Karabat'ı Genel Sayman, Gökan Zeybek'i Yerel Yönetimlerden Sorumlu, Ensar Aytekin'i Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yaptı. Selin Sayek Böke'nin Genel Sekreterliğe getirilmesini sağladı.

Disiplin Kurulu ise tamamen İmamoğlu'nun istediği isimlerden oluştu.

FİİLİ EŞBAŞKAN İMAMOĞLU
Ekremci kalemşorlar da peşi sıra Özel'e "Seni o koltuğa biz oturttuk" mesajı verdi. İmamoğlu'nun CHP'nin fiili eşbakanı olduğunu söyledi. Son olarak İmamoğlu, CHP'nin taze genel başkanı Özgür Özel'i Hatay ve Osmaniye gezilerinde bir an olsun kürsüde yalnız bırakmadı. Özel'den sonra mikrofonu devraldı, adeta eş genel başkan edasıyla miting konuşması yaptı.



Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken siyaset kulislerine sallayan çarpıcı bir kulis ortaya atıldı.

CHP'nin devrik lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Oğuz Kaan Salıcı listesinden PM'ye girenlerle yeni açtığı siyasi çalışma ofisinde buluştu.

"CHP'Yİ İMAMOĞLU'NA KAPTIRMAYIN, PARTİYİ ANAP'LAŞTIRACAK"
Kılıçdaroğlu, iddialara göre partililere "CHP'yi İmamoğlu'na kaptırmayın, direnin" mesajı verdi. İmamoğlu'nun İstanbul sermayesi ile olan ilişkisine de işaret eden Kılıçdaroğlu'nun, "Partiyi ANAP'laştırmak istiyor" dedi.


Fotoğrafta: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Çankaya'da bulunan siyasi çalışma ofisi

DEĞİŞİMCİLERE 'ROZETLİ' MESAJ
Kılıçdaroğlu'nun yeni çalışma ofisinde kendisini ziyarete gelenleri CHP rozetiyle karşılayıp "Mücadeleye devam" mesajı vermesi dikkatlerden kaçmadı.



EKREMCİLER POZİSYON ALDI
Tam da bu noktada gözler Ekrem İmamoğlu cephesine çevrildi.

İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Odatv gelişmeyi, "Kılıçdaroğlu: İmamoğlu CHP'yi ANAP'laştıracak" başlığıyla okurlarına aktardı.

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SATIR SATIR YAZDIK: KILIÇDAROĞLU İNTİKAM İSTİYOR
Takvim.com.tr, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay sonrası 'intikam' istediğini ve bu doğrultuda siyasi ofis açacağını satır satır manşet manşet okurlarına aktardı.

EKREMCİLER TEDİRGİN: HANGİ DOSYA VE KASETLERİ PATLATACAK
Kılıçdaroğlu'nun ofis hamlesi sonrası Ekremcilerde "Kılıçdaroğlu intikam için acaba hangi dosya ve kasetleri patlatacak" tedirginliği baş gösterdi.

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Odatv'nin imtiyaz sahibi Soner Yalçın 'kurnaz' olarak tanımladığı Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerde İmamoğlu aleyhinde çalışma yürütebileceğini, CHP'yi tekrar ele geçirme hırsında olduğunu söyledi.

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