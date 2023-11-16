Kılıçdaroğlu içten kuşatıyor! İntikam ofisinin ilk misafirleri Oğuz Kaan Salıcı listesindeki PM üyeleri: "CHP’yi İmamoğlu’na kaptırmayın"



CHP genel başkan yardımcılarının belirlendiği toplantıya damgasını vurdu. Kendisine en yakın isimler olan Özgür Karabat'ı Genel Sayman, Gökan Zeybek'i Yerel Yönetimlerden Sorumlu, Ensar Aytekin'i Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yaptı. Selin Sayek Böke'nin Genel Sekreterliğe getirilmesini sağladı.



Disiplin Kurulu ise tamamen İmamoğlu'nun istediği isimlerden oluştu.



FİİLİ EŞBAŞKAN İMAMOĞLU

Ekremci kalemşorlar da peşi sıra Özel'e "Seni o koltuğa biz oturttuk" mesajı verdi. İmamoğlu'nun CHP'nin fiili eşbakanı olduğunu söyledi. Son olarak İmamoğlu, CHP'nin taze genel başkanı Özgür Özel'i Hatay ve Osmaniye gezilerinde bir an olsun kürsüde yalnız bırakmadı. Özel'den sonra mikrofonu devraldı, adeta eş genel başkan edasıyla miting konuşması yaptı.