İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Dikbayır canlı yayında bomba açıklamalarda bulundu: "Adnan Beker gibi Erdoğan'a oy verenler de var"

Yerel seçim kararını açıklayan ve CHP ile ittifak yapmayıp tüm illerde 'müstakil' aday olacağını ilan eden İYİ Parti iç karmaşa ve istifalarla boğuşuyor.
İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, katıldığı bir televizyon programında bomba açıklamalarda bulunmuştu.
ADNAN BEKER: ERDOĞAN'A OY VERDİM
Beker, Yaptığı açıklamada 28 Mayıs'ta oyunun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı verdiğini itiraf etti. Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini belirten Beker, "Tek üzülmeyen bendim. Kemal Bey'e oy vermedim. Oy da istemedim. 14 Mayıs'ta oy kullanmadım, 28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim. Kime vereyim başka bir aday yok ki" dedi.
"HDP'NİN PKK'NIN DESTEKLEDİĞİ BİR İTTİFAK KAZANAMAZ"
Beker yaptığı açıklamada,6'lı masanın PKK'ya olan desteğini belirterek, "Gelmeden Deniz Gürel bana sordu 'Siz çok çalıştınız neden 1 milletvekili oldu' dedi ben de dedim ki HDP'nin PKK'nın desteklediği bir ittifak kazanamaz dedim. Ben bunu 16 Mayıs'ta söyledim. Bunu söyledikten sonra özel kalem Esma Hanım iki kere üst üstte aradı, bunu düzeltmem gerektiğini söyledi. Ben de bunu Deniz Bey'e söyledim, sahada gördüğümü söyledim. Bunu düzeltemem dedim.
Genel başkanın talebini reddeden bir milletvekiliyim. 1 hafta sonra özel kalem aradı 'AK Parti'ye mi geçiyorsun?' dedi. Bunun üzerine tv100'e geldim 'Allah memleketi korumuş, iyi ki kazanamamışız' dedim. '150 kere Kemal Bey aday olsa kazanamaz' dedim. Vatandaşımız, esnafımız, herkes HDP'nin bu masanın ortasında olduğunu gördü." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN HAKKINDA GURUR AÇIKLAMASI
Başkan Erdoğan'ın Almanya'daki siyasi başarısına da değine Beker, "Cumhurbaşkanımızla Almanya Başbakanının olduğu canlı yayını izlerken, bugün Almanya büyük bir ülke, dünya seyretti Cumhurbaşkanımız tak tak yaptı adama, adamın sesi çıkmadı sadece baktı. Ben bununla gurur duyarım siz duymadınız mı?" demişti.
CHP FONDAŞI SÖZCÜ TV'DE BAŞKAN ERDOĞAN İTİRAFI
Partiden ihraç edildikten sonra İYİ Parti'ye göndermelerde bulunan ve hakkında çıkan iddiaları yalanlayarak mahkemelerde hesaplaşma teklifinde bulunan Dikbayır, CHP fondaşı Sözcü TV'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik bomba bir açıklamada bulundu.
"ADNAN BEKER GİBİ ERDOĞAN'A OY VERENLER VAR! GELECEK, DEVA VAR BABAM VAR"
Daha önce Adnan Beker'in "28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim. Kime vereyim başka bir aday yok ki" söylemlerinin üzerine Dikbayır, "Adnan Beker doğru bildiğini konuşan bir adam o kendi fikrini söyledi, onun doğrusu o. Bugün Adnan Beker gibi Başkan Erdoğan'a oy verenler de var. Ben değilim ama başkaları da var. Bu başka partilerde de var; Gelecek, DEVA Partisi var babam var. Bunlar tahmin değil bilgi." dedi.