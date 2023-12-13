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İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Dikbayır canlı yayında bomba açıklamalarda bulundu: "Adnan Beker gibi Erdoğan'a oy verenler de var"

İP’te yaşanan yaprak dökümü Meral Akşener’i yavaş yavaş yalnızlaştırırken eski İYİ Partili Ankara Milletvekili Adnan Beker, katıldığı bir televizyon programında çok konuşulacak açıklamalarda bulunmuştu. 14 Mayıs’ta oy kullanmadığını ancak 28 Mayıs’a tercihini Başkan Erdoğan’dan yana kullandığını itiraf eden Beker, “Kime vereyim başka bir aday yok ki" ifadelerini kullandı. Öte yandan Beker, Başkan Erdoğan hakkında “Gurur duyuyorum” demişti. Tacize, akçeli işlere karıştığı ve Meral Akşener'in hesaplarını incelettiği iddia edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır 5 Aralık'ta İYİ Parti'den ihraç edildi. İhraç edilmesinin ardından bomba açıklamalarda bulunan Dikbayır, katıldığı canlı yayında yine İYİ Parti'yi bombaladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 00:07 Güncelleme 14 Aralık 2023, 00:28
İYİ Parti’den ihraç edilen Ümit Dikbayır canlı yayında bomba açıklamalarda bulundu: Adnan Beker gibi Erdoğan’a oy verenler de var

İYİ Parti'de genel seçimlerin ardından patlak veren krizler artık kamuoyu önünde yaşanıyor.

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KAOSUN ARDINDAN ÜMİT DİKBAYIR İHRAÇ EDİLDİ
Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Meral Akşener'in banka hesaplarını incelettiği, belediyelerle ticari ilişkileri olduğu ve bir kadını taciz ettiğine dair iddiala sonrası partiden ihraç edildi.

İYİ Parti Müşterek Disiplin Kurulu, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın kesin olarak partiden ihracına karar verdi.

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "Müşterek Disiplin Kurulumuz, 5 Aralık 2023 tarihinde toplanarak Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın oy birliği ile kesin olarak partiden ihracına karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.

TAKVİM.COM.TR'YE KONUŞTU
Dikbayır yaptığı açıklamada, "Şunu biliyorum, 3 maddeden sevk etmişlerdi. İkisini Disiplin Kurulu kabul etmedi, etmemiş yani. Sadece partiyi basında yıpratmaktan dolayı ihraç kararı almışlar." dedi.

Daha sonra takvim.com.tr'ye açıklama yapan Dikbayır, 7 Aralık Perşembe gününü işaret ederek Meclis'te basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır partiden ihraç edildi! Dikbayırdan bomba açıklamalar: Tacizden yıpratmaya kadar düştüler

BEKLENEN AÇIKLAMAYI YAPTI
"Sıra bende" diyerek İYİ Parti'ye yüklenen Ümit Dikbayır, "Bu iddiaların devlet yoluyla araştırılıp kamuoyuna açıklanması... Bu taciz iddiasında bulunan vatandaşı ve şahitlik yapan 2 kişiyi daha şikayet edip sonuna kadar gideceğim. Kendisini hem Adalet Bakanlığına Ankara barosuna ayrı şikayet edeceğim." dedi.

İYİ Partiden ihraç edilen Ümit Dikbayırdan tehdit gibi açıklama: Sıra bende!

Dikbayır, Akşener'in Özel Kalem Müdür Esma Bekar ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sedat Aksakallı'yı hedef alarak, "Evi camdan olanlar başkasının evine taş atmayacak. Dava açsınlar ki ben de karşılığını vereyim." ifadelerini kullandı.

"Adnan Beker gibi Erdoğan'a oy verenlerde var"



CANLI YAYINDA YİNE BOMBALADI
Tüm bu yaşanan gelişmeler sıcaklığını korurken, Dikbayır katıldığı canlı yayında yine bomba açıklamalarda bulundu.

Yerel seçim kararını açıklayan ve CHP ile ittifak yapmayıp tüm illerde 'müstakil' aday olacağını ilan eden İYİ Parti iç karmaşa ve istifalarla boğuşuyor.
İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, katıldığı bir televizyon programında bomba açıklamalarda bulunmuştu.

ADNAN BEKER: ERDOĞAN'A OY VERDİM
Beker, Yaptığı açıklamada 28 Mayıs'ta oyunun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı verdiğini itiraf etti. Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini belirten Beker, "Tek üzülmeyen bendim. Kemal Bey'e oy vermedim. Oy da istemedim. 14 Mayıs'ta oy kullanmadım, 28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim. Kime vereyim başka bir aday yok ki" dedi.



"HDP'NİN PKK'NIN DESTEKLEDİĞİ BİR İTTİFAK KAZANAMAZ"
Beker yaptığı açıklamada,6'lı masanın PKK'ya olan desteğini belirterek, "Gelmeden Deniz Gürel bana sordu 'Siz çok çalıştınız neden 1 milletvekili oldu' dedi ben de dedim ki HDP'nin PKK'nın desteklediği bir ittifak kazanamaz dedim. Ben bunu 16 Mayıs'ta söyledim. Bunu söyledikten sonra özel kalem Esma Hanım iki kere üst üstte aradı, bunu düzeltmem gerektiğini söyledi. Ben de bunu Deniz Bey'e söyledim, sahada gördüğümü söyledim. Bunu düzeltemem dedim.

Genel başkanın talebini reddeden bir milletvekiliyim. 1 hafta sonra özel kalem aradı 'AK Parti'ye mi geçiyorsun?' dedi. Bunun üzerine tv100'e geldim 'Allah memleketi korumuş, iyi ki kazanamamışız' dedim. '150 kere Kemal Bey aday olsa kazanamaz' dedim. Vatandaşımız, esnafımız, herkes HDP'nin bu masanın ortasında olduğunu gördü." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN HAKKINDA GURUR AÇIKLAMASI
Başkan Erdoğan'ın Almanya'daki siyasi başarısına da değine Beker, "Cumhurbaşkanımızla Almanya Başbakanının olduğu canlı yayını izlerken, bugün Almanya büyük bir ülke, dünya seyretti Cumhurbaşkanımız tak tak yaptı adama, adamın sesi çıkmadı sadece baktı. Ben bununla gurur duyarım siz duymadınız mı?" demişti.



CHP FONDAŞI SÖZCÜ TV'DE BAŞKAN ERDOĞAN İTİRAFI
Partiden ihraç edildikten sonra İYİ Parti'ye göndermelerde bulunan ve hakkında çıkan iddiaları yalanlayarak mahkemelerde hesaplaşma teklifinde bulunan Dikbayır, CHP fondaşı Sözcü TV'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik bomba bir açıklamada bulundu.



"ADNAN BEKER GİBİ ERDOĞAN'A OY VERENLER VAR! GELECEK, DEVA VAR BABAM VAR"
Daha önce Adnan Beker'in "28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim. Kime vereyim başka bir aday yok ki" söylemlerinin üzerine Dikbayır, "Adnan Beker doğru bildiğini konuşan bir adam o kendi fikrini söyledi, onun doğrusu o. Bugün Adnan Beker gibi Başkan Erdoğan'a oy verenler de var. Ben değilim ama başkaları da var. Bu başka partilerde de var; Gelecek, DEVA Partisi var babam var. Bunlar tahmin değil bilgi." dedi.



DAHA ÖNCE OLMUŞTU? BEKER, ÜMİT DİKBAYIR HAKKINDA NE GİBİ AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU?
Tacize, akçeli işlere karıştığı ve Meral Akşener'in hesaplarını incelettiği iddia edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında da konuşan Beker, "Ümit Dikbayır ile ilgili taciz konusu çıktı. 4 sene önce güya birini taciz etmiş. Ortada taciz yok, banka hesapları yok. Dikbayır'ın ailesiyle ailecek görüşürüz. Ben hanımının ağladığını gördüm.



"ÜMİT DİKBAYIR'A YAPILAN İFTİRADIR"
Sen bunu dediğin gün benim olayım partide bitti. Duydum bunu, gece sabaha kadar uyumadım, sabah namazımı kıldım. 3 saat uyuyup kalkıp oğlumu çağırdım tweet attırıp istifa ettim. Ümit Dikbayır'a yapılan iftiradır. Ben perşembe günü istifa ettim, pazartesi günü Dikbayır'ı disipline verdiler. Dikbayır niye ihraç oldu, konuşmalarından dolayı." ifadeleri yer verdi.

"BİZİM GENEL BAŞKANIMIZ BİR KADIN, BUNA İZİN VERMEYECEKTİ"
Beker Meral Akşener'de zehir zehir zemberek sözler sarfederek, "Mızrak çuvala sığmaz, herkes ettiğini bulur. O kız durup dururken 4 sene sonra taciz şikayetiyle çıkmadı. Ümit Dikbayır aslan gibi gitti savcılığa verdi. Yarın savcı bunları çağıracak. Bunun arkasında kim var kim yok çıkacak. Bizim Genel Başkanımız bir kadın, Ümit Dikbayır'ın ailesini tanıyor. Buna müsaade etmeyecekti, izin vermeyecekti." dedi.

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