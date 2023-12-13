İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Dikbayır canlı yayında bomba açıklamalarda bulundu: "Adnan Beker gibi Erdoğan'a oy verenler de var"

KAOSUN ARDINDAN ÜMİT DİKBAYIR İHRAÇ EDİLDİ Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır , Meral Akşener 'in banka hesaplarını incelettiği, belediyelerle ticari ilişkileri olduğu ve bir kadını taciz ettiğine dair iddiala sonrası partiden ihraç edildi.

TAKVİM.COM.TR'YE KONUŞTU Dikbayır yaptığı açıklamada, "Şunu biliyorum, 3 maddeden sevk etmişlerdi. İkisini Disiplin Kurulu kabul etmedi, etmemiş yani. Sadece partiyi basında yıpratmaktan dolayı ihraç kararı almışlar." dedi.

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "Müşterek Disiplin Kurulumuz, 5 Aralık 2023 tarihinde toplanarak Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın oy birliği ile kesin olarak partiden ihracına karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.

Daha sonra takvim.com.tr'ye açıklama yapan Dikbayır, 7 Aralık Perşembe gününü işaret ederek Meclis'te basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.

BEKLENEN AÇIKLAMAYI YAPTI

"Sıra bende" diyerek İYİ Parti'ye yüklenen Ümit Dikbayır, "Bu iddiaların devlet yoluyla araştırılıp kamuoyuna açıklanması... Bu taciz iddiasında bulunan vatandaşı ve şahitlik yapan 2 kişiyi daha şikayet edip sonuna kadar gideceğim. Kendisini hem Adalet Bakanlığına Ankara barosuna ayrı şikayet edeceğim." dedi.

Dikbayır, Akşener'in Özel Kalem Müdür Esma Bekar ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sedat Aksakallı'yı hedef alarak, "Evi camdan olanlar başkasının evine taş atmayacak. Dava açsınlar ki ben de karşılığını vereyim." ifadelerini kullandı.





CANLI YAYINDA YİNE BOMBALADI

Tüm bu yaşanan gelişmeler sıcaklığını korurken, Dikbayır katıldığı canlı yayında yine bomba açıklamalarda bulundu.