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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı

Son dakika haberleri....Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hanuka Bayramı vesilesiyle Musevi vatandaşlara yönelik kutlama mesajı paylaştı. Başkan Erdoğan mesajında, “Musevilik inancına mensup tüm vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı’nı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 18:20 Güncelleme 13 Aralık 2023, 18:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Hanuka Bayramı mesajı

Son dakika haberleri.... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hanuka Bayramı vesilesiyle Musevi vatandaşlara yönelik kutlama mesajı paylaştı.

Başkan Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Musevilik inancına mensup tüm vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı'nı tebrik ediyorum. Dil, inanç ve ırk temelinde her türlü ayrımcılığı reddeden hoşgörü anlayışı, köklü tarihimizin ve medeniyetimizin bizlere bıraktığı en değerli miraslardan biridir.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı inançlara ve kimliklere yönelik tahammülsüzlüğün arttığı günümüzde, her türlü ayrımcılığın karşısında durarak, bu değerlerimize sahip çıkmaya büyük önem veriyoruz.

Tüm vatandaşlarımızın inançlarını özgürce yaşamaları, dün olduğu gibi bugün ve yarın da devletimizin güvencesi altında olmayı sürdürecektir. Bu düşüncelerle toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan Musevi vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı'nı tebrik ediyor, esenlikler diliyorum.

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