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Bakan Fidan, yarın Azerbaycan'a gidecek!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,  Azerbaycan'ı ziyaret ederek mevkidaşı Ceyhun Bayromov ile bir araya gelecek. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız mevkidaşı Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayromov ile bir araya gelecek ve Cumhurbaşkanı sayın İlham Aliyev tarafından kabul edilecektir." ifadelerine yer verildidi.

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Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 18:47 Güncelleme 13 Aralık 2023, 18:53
Bakan Fidan, yarın Azerbaycan’a gidecek!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ı ziyaret ederek mevkidaşı Ceyhun Bayromov ile bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız 14 Aralık 2023 tarihinde Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Sayın Bakanımız mevkidaşı Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayromov ile bir araya gelecek ve Cumhurbaşkanı sayın İlham Aliyev tarafından kabul edilecektir." ifadelerine yer verdi.

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