Son dakika: Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın yumruk attığı Halil Umut Meler’in ilk ifadesi ortaya çıktı: Seni öldüreceğim

Süper Lig'de dün akşam oynanan maçın ardından sarı lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca ve bazı kişilerin saldırısına uğrayan Meler'in müşteki olarak ifadesi, tedavi gördüğü Acıbadem Ankara Hastanesinde alındı.
Süper Lig'de dün akşam oynanan maçın ardından sarı lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca ve bazı kişilerin saldırısına uğrayan Meler'in müşteki olarak ifadesi, tedavi gördüğü Acıbadem Ankara Hastanesinde alındı.
Halil Umut Meler ifadesinde, dün saat 20.00'de Eryaman stadyumunda MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor arasındaki futbol müsabakasının orta hakemi olduğunu hatırlattı.
Maçın bitiş düdüğü sonrası, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ve yanında bulunan iki şahsın sahaya girerek orta alana kadar geldiklerini anlatan Meler, şunları söyledi:
"Faruk Koca benim sol göz altıma yumrukla vurdu, yere düştüm. Ben yerdeyken tüm şahıslar birçok kez yüzüme ve vücudumun diğer yerlerine tekmeyle vurdular. Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben 'Seni öldüreceğim' dedi. Bana vuran Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir."
10 GÜNLÜK BEBEĞİ İÇİN NAKLİNİ İSTEDİ
Hakem Halil Umut Meler'in çiçeği burnunda baba olduğu ortaya çıktı. Meler'in eşi geçtiğimiz hafta doğum gerçekleştirmişti.
Hakem Halil Umut Meler'in 10 günlük bebeğini görmek için gerekirse ambulansla İzmir'e nakil edilmek istediğini hastane yetkililerine ilettiği öğrenildi.
HALİL UMUT MELER KİMDİR?
Meler, 1 Ağustos 1986 yılında İzmir Selçuk'ta dünyaya geldi. Halil Umut Meler evlidir. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun oldu. Bu dönemde hakem olarak görev almaya başladı ve ardından İzmir'e dönerek il hakemliği yapmıştır. Ardından 2013 senesinde Ulusal kategoriye yükselmiştir.
Meler, 2017'den beri FIFA kokartı takmaktadır. 18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisar Belediyespor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu. 29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Vojvodina-MFK Ružomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti.
Halil Umut Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.