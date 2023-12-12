Başkan Erdoğan saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler ile görüştü

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Saldırıya uğrayan hakemi ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Başkan Erdoğan'ın Meler ile görüştüğünü açıkladı.

TALİMATI VERDİ: GEREKENİ YAPIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'i telefonla arayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Erdoğan, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Erdoğan, Meler'e olayın ardından ilgili bakanlara ivedilikle gerekenin yapılması talimatını verdiğini söyledi. Başkan Erdoğan, hem hakem Meler'den hem de doktorlarından sağlık durumu ile ilgili son bilgileri de aldı.

Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:



Sayın cumhurbaşkanımız hakem Meler'le telefonla görüştü. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Saldırıyı kınadığını iletti.

Hakem Meler'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bütün hakem camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettim.

Bir karar hoşumuza gitmediği zaman başka birine mi dönüşmemiz gerekiyor? Artık konu mahkemede. Adalete inanıyoruz.

Bir daha da böyle bir sonucu, yüzümüzü kızartan tabloyu da yaşamak istemiyoruz.