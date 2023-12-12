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Erman Toroğlu o tehlikeye dikkat çekti! Olay Faruk Koca yorumu: Magandalar sahaya indi!

MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçının ardından büyük bir skandal yaşandı. MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler’e saldırarak yumruk attı. Yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturdu. Eski Hakem A Spor Yorumcusu Erman Toroğlu konuya ilişkin flaş açıklamalar yaptı. Faruk Koca'ya 1 numaralı maganda diyen Erman Toroğlu, "İtalya ile beraber ortak şampiyona aldık. İptal edilirse ne yapacaksınız?" dedi.

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 11:49 Güncelleme 12 Aralık 2023, 12:07
Erman Toroğlu o tehlikeye dikkat çekti! Olay Faruk Koca yorumu: Magandalar sahaya indi!

Süper Lig'in 15'inci haftasında dün akşan oynanan karşılaşmada MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından sahaya inen MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e saldırarak yumruk attı.

Yaşanan olayın ardından Meler kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERDİ: ŞİDDETİN TÜRK SPORUNUN İÇİNDE BARINMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ
Hakeme yapılan yumruklu saldırıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sert tepki gösterdi.

Erdoğan dün olayın hemen ardından yaptığı açıklamada, "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ERMAN TOROĞLU'NDAN OLAY YORUM: EURO 2032 TEHLİKEYE GİRERSE NE YAPACAKSIN!
Yaşanan saldırı Türkiye'nin gündemine oturdu. Eski Hakem ve A Spor Yorumcusu Erman Toroğlu konuya ilişkin flaş açıklamalar yaptı.

Faruk Koca'ya 1 numaralı maganda diyen Erman Toroğlu, EURO 2032'yi işaret ederek "İtalya ile beraber ortak şampiyona aldık. İptal edilirse ne yapacaksınız?" dedi.

Erman Toroğlu şunları söyledi:

"Akşam çok sinirliydim uyuyamadım. Futbolcuyken hakemlerden çok çektim onun için de hakem oldum. Haklı haksız da oyundan atıldığım oldu ama hiçbir zaman hakeme vurmak aklıma gelmedi. Hakemlerle mücadeleyi hakemlerin arasına girerek yapma yolunu seçtim. Şu anda da televizyonlarda ve gazetelerde aynı şekilde mücadelemi sürdürüyorum. Hakemler de çok masum değiller ama hiçbir hakem dövülmeyi hak etmiyor kardeşim.

"MAGANDALAR SAHAYA İNDİ"
Dün gece ben inanılmaz hayretler içinde kaldım. Magandalar sahaya indi dün. Bir numaralı maganda da Ankaragücü Başkanı'ydı. Senin sahanın içinde işin ne? Sen yöneticisin. Sen hakeme vurmaya kalkarsan neler olur?

BU BİR ACİZLİKTİR
Ben Ankaragüçlüyüm doğma büyüme. 'Gecekondu'da büyüdüm. Ben orada büyüdüm. Doğuştan Ankaragüçlüyüm. Ama bunlar herhalde sonradan Ankaragüçlüler. Hiçbir Ankaragüçlü yerde yatan adama tekme atmaz. Bu bir acizliktir. Adam yere düşmüş bir de yerde niye vuruyorsunuz? Nasıl bir ahlaksızlıktır bu? Nasıl bir cesarettir?

KELEPÇEYE BAĞLAYARAK ALINSALARDI ÇOK GÜZEL OLACAKTI
Dün geceden sonra Ankaragücü Başkanı dahil sahaya giren yumruk atan ve atmaya kalkan yerde tekme atan insanları önden veya arkadan kelepçeye bağlayarak bir polis arabasına başları eğilerek alınıp dünyaya bu görüntü yayınlansaydı biz ülke olarak yırtmıştık. Helal olsun Türkiye'ye diyeceklerdi. Yanına da Meler'in çenesinin kırık gözünün mor resmini koyacaktınız bunu yapanlara Türkiye'de bu yapılıyor dedirtseydiniz çok güzel olacaktı hoş tutuklanmışlar.

ARKA TARAFI VAR
Bunun arka tarafı var. Bu akşam Galatasaray maç yapacak. İki gün sonra Fenerbahçe maç yapacak. Zannediyor musunuz ki bu görüntülerin neticesinde o maçları idare edecek hakemler etkilenmeyecekler? Siz neden bahsediyorsunuz? Biz italya ile beraber ortak şampiyona aldık. İptal edilirse ne yapacaksınız?"

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