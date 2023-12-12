Erman Toroğlu o tehlikeye dikkat çekti! Olay Faruk Koca yorumu: Magandalar sahaya indi!

"Akşam çok sinirliydim uyuyamadım. Futbolcuyken hakemlerden çok çektim onun için de hakem oldum. Haklı haksız da oyundan atıldığım oldu ama hiçbir zaman hakeme vurmak aklıma gelmedi. Hakemlerle mücadeleyi hakemlerin arasına girerek yapma yolunu seçtim. Şu anda da televizyonlarda ve gazetelerde aynı şekilde mücadelemi sürdürüyorum. Hakemler de çok masum değiller ama hiçbir hakem dövülmeyi hak etmiyor kardeşim.

Faruk Koca 'ya 1 numaralı maganda diyen Erman Toroğlu, EURO 2032'yi işaret ederek "İtalya ile beraber ortak şampiyona aldık. İptal edilirse ne yapacaksınız?" dedi.

"MAGANDALAR SAHAYA İNDİ"

Dün gece ben inanılmaz hayretler içinde kaldım. Magandalar sahaya indi dün. Bir numaralı maganda da Ankaragücü Başkanı'ydı. Senin sahanın içinde işin ne? Sen yöneticisin. Sen hakeme vurmaya kalkarsan neler olur?

BU BİR ACİZLİKTİR

Ben Ankaragüçlüyüm doğma büyüme. 'Gecekondu'da büyüdüm. Ben orada büyüdüm. Doğuştan Ankaragüçlüyüm. Ama bunlar herhalde sonradan Ankaragüçlüler. Hiçbir Ankaragüçlü yerde yatan adama tekme atmaz. Bu bir acizliktir. Adam yere düşmüş bir de yerde niye vuruyorsunuz? Nasıl bir ahlaksızlıktır bu? Nasıl bir cesarettir?

KELEPÇEYE BAĞLAYARAK ALINSALARDI ÇOK GÜZEL OLACAKTI

Dün geceden sonra Ankaragücü Başkanı dahil sahaya giren yumruk atan ve atmaya kalkan yerde tekme atan insanları önden veya arkadan kelepçeye bağlayarak bir polis arabasına başları eğilerek alınıp dünyaya bu görüntü yayınlansaydı biz ülke olarak yırtmıştık. Helal olsun Türkiye'ye diyeceklerdi. Yanına da Meler'in çenesinin kırık gözünün mor resmini koyacaktınız bunu yapanlara Türkiye'de bu yapılıyor dedirtseydiniz çok güzel olacaktı hoş tutuklanmışlar.