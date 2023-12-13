Son dakika: Yerel seçim adım adım yaklaşırken Başkan Erdoğan’dan gece mesaisi! Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçeler için 3 isim istedi

FERMUAR SİSTEMİ UYGULANACAK AK Parti 'nin MHP ile il ve ilçe meclis üyelerine kadar ittifak açıklamasının detaylarını da ulaşıldı. Meclis üyeliklerinde fermuar liste şekilde girilecek olan seçimde 2019 seçimlerinde kaybedilen il ve ilçe yönetim listelerine ağırlık verildiği belirtildi. AK Parti ve MHP heyetleri arasındaki görüşmelerde Kalecik, Elmadağ ve Akyurt ilçelerinde MHP'nin adayının desteklenmesi gündeme geldiği, nihai kararı Erdoğan ve Bahçeli'nin vereceği öğrenildi.

YENİ SÖYLEM ÇALIŞMASI AK Parti 'de aday komisyonunun dışında seçim stratejisini hazırlamak üzere özel bir komisyon daha kurulmuştu. Seçim beyannamesi komisyonu, seçim sürecinde kullanılacak sloganlar, haftalık geliştirilecek ve yenilenecek söylemlerin yanı sıra seçimin omurgasını oluşturacak seçim beyannamesini çalışacak.

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Geçtiğimiz hafta 10'ncu toplantısını gerçekleştiren AK Parti ve MHP heyetlerinin bu hafta yine bir araya gelmesi bekleniyor. AK Parti 31 Mart yerel seçimleri için 81 ilin Seçim işleri il başkanları ve Seçim Koordinasyon Merkezi başkanları toplantısı gerçekleştirdi.

"31 Mart'ta elde edeceğimiz başarı sadece bizim başarımız olmayacak, Türkiye'nin ve hatta dünyada bize umut bağlayan tüm mazlumların başarısı olacak" vurgusunu yapan Genel Merkez SKM Başkanı Ahmet Özdemir, SKM'lerin Çalışma Usul ve Esasları'na ilişkin sunumunu gerçekleştirdi.