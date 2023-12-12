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Son dakika: İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika haberleri... İstanbul'da PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 09:13 Güncelleme 12 Aralık 2023, 09:21
Son dakika: İstanbul’da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK lehine faaliyet yürütenlerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında daha önceki operasyonlarda ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan inceleme sonucu, örgütsel faaliyetlerde bulunan ve örgüt için insan kaçakçılığı yapan 7 şüpheli tespit edildi.

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon

Şüphelilerin yakalanması için 2 ilçede 7 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.

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Casper
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