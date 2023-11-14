İYİ Parti fena karıştı! Peş peşe istifalar... Para işleri... Gariban kız çocuklarına istismar... Paralel genel merkez!

DİKBAYIR'DAN "AKŞENER'İN HESAPLARI İNCELENSİN" DİLEKÇESİ

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır Akşener'in çıkışının ardından bomba bir hamle yaparak partiyi daha da karıştırdı. İYİ Parti Disiplin Kurulu'na dilekçe veren Dikbayır Meral Akşener'in ve ailesi ile Akşener'in özel kalem müdürü ve eşinin de banka hesaplarının incelenmesini istedi. PEŞ PEŞE İSTİFALAR

Parti'de yaşanan gerilim sonra Eskişehir Milletvekili Nebi Hatioğlu istifa ederek AK Parti'ye geçti. Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ile Bahadır Erdem'den istifa ederek parti ile yollarını ayırdı.

"GARİBAN KIZ ÇOCUKLARININ İSTİSMARI

Ancak, Akşener'in TBMM'de, "Hele gariban kız çocuklarına, delikanlılara, onları üzenleri, onları istismar edenleri silmezsem adiyim." sözleri ise partideki çürümüşlüğün bir diğer itirafı oldu. İYİ Parti'de yaşanan gerilime ilişkin önemli kulis bilgileri paylaşıldı. Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi, Sabah Yazarı Mahmut Övür dikkat çeken noktaları işaret ederek partinin bir çıkmaza girdiğini işaret etti. Selvi şunları yazdı: "İYİ Parti'de istifalar, itiraflar nedeniyle bir deprem yaşanıyor. Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem'in istifasının son olmadığı söyleniyor. Şimdi gözler bir dönemler Meral Akşener'in en yakınındaki isimler olan Uğur Poyraz ve Ümit Dikbayır'a çevrilmiş durumda. Meral Akşener'in İYİ Parti grubunda yaptığı konuşma şifre mahiyetindeydi. İYİ Parti'yi iyi bilen bir isme sordum. Akşener'in konuşmasının şifrelerini şöyle çözdü: 1- Akşener: "Finiş çizgisine kadar gelip, geriye koşanları da gördük."

Bu sözün muhatabı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Akşener, cumhurbaşkanı adayı olarak teklif etti. Her ikisi de söz vermişlerdi. Ama sonra geri adım attılar. Akşener'i yalnız bıraktılar. O nedenle Meral Hanım'ın ikisine yönelik öfkesi dinmiyor. ÜMİT DİKBAYIR

2- Akşener: "İsterse en yakınım olsun vallahi değiştireceğim." İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, Akşener'le akraba olduğu söyleniyordu. Dikbayır'ın, Meral Akşener'in banka hesaplarını incelettiği ve belediyeler ile çıkar ilişkisi içine girdiği iddiası ortaya atılmıştı. Hakkındaki iddiaları reddeden Ümit Dikbayır, iddiaların araştırılması için partisine müracaat etti. UĞUR POYRAZ

3- Akşener: "En yakınım olsun, en güvendiğim olsun kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim."

Akşener'in bir dönem sağ kolu olan İYİ Parti'nin eski genel sekreteri ve Antalya milletvekili Uğur Poyraz'ı işaret ettiği söyleniyor. Uğur Poyraz ise, "Beni kast ettiğini düşünmüyorum" diyerek iddiaları üzerine alınmadı.

MİDE BULANDIRICI

Akşener: "Hele gariban kız çocuklarına, delikanlılara, onları üzenleri, onları istismar edenleri silmezsem adiyim." 'Akşener'in bu mesajının hedefinde kim ya da kimler var?' dedim. Anlatılanlar midemi bulandırdı. Siyasi partilerde bazı iddialar gündeme gelir. Kimi doğrudur kimi yanlıştır. Ama Akşener'in "Gariban kız çocuklarına, delikanlılara..." iması gerçekten rahatsız edici. Siyasi rekabetin bitip mide bulandırıcı iddiaların gündeme geldiği bir durum söz konusu olduğu için daha fazla bu konuya girmek istemiyorum. Ama bildiğim bir şey var. İYİ Parti kaynıyor. İYİ Parti'de iddialar havada uçuşuyor. Yurtdışına çıkarılan bir paradan söz ediliyor. İYİ Parti'de istifalar sürecek. Huzursuz olan milletvekili sayısının 10 olduğu, hatta 3 milletvekilinin istifa aşamasına geldiği söyleniyor.