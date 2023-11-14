İYİ Parti fena karıştı! Peş peşe istifalar... Para işleri... Gariban kız çocuklarına istismar... Paralel genel merkez!

DİKBAYIR'DAN "AKŞENER'İN HESAPLARI İNCELENSİN" DİLEKÇESİ
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır Akşener'in çıkışının ardından bomba bir hamle yaparak partiyi daha da karıştırdı. İYİ Parti Disiplin Kurulu'na dilekçe veren Dikbayır Meral Akşener'in ve ailesi ile Akşener'in özel kalem müdürü ve eşinin de banka hesaplarının incelenmesini istedi.
PEŞ PEŞE İSTİFALAR
Parti'de yaşanan gerilim sonra Eskişehir Milletvekili Nebi Hatioğlu istifa ederek AK Parti'ye geçti. Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ile Bahadır Erdem'den istifa ederek parti ile yollarını ayırdı.
"GARİBAN KIZ ÇOCUKLARININ İSTİSMARI
Ancak, Akşener'in TBMM'de, "Hele gariban kız çocuklarına, delikanlılara, onları üzenleri, onları istismar edenleri silmezsem adiyim." sözleri ise partideki çürümüşlüğün bir diğer itirafı oldu.
İYİ Parti'de yaşanan gerilime ilişkin önemli kulis bilgileri paylaşıldı. Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi, Sabah Yazarı Mahmut Övür dikkat çeken noktaları işaret ederek partinin bir çıkmaza girdiğini işaret etti.
Selvi şunları yazdı:
"İYİ Parti'de istifalar, itiraflar nedeniyle bir deprem yaşanıyor.
Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem'in istifasının son olmadığı söyleniyor. Şimdi gözler bir dönemler Meral Akşener'in en yakınındaki isimler olan Uğur Poyraz ve Ümit Dikbayır'a çevrilmiş durumda. Meral Akşener'in İYİ Parti grubunda yaptığı konuşma şifre mahiyetindeydi. İYİ Parti'yi iyi bilen bir isme sordum. Akşener'in konuşmasının şifrelerini şöyle çözdü:
1- Akşener: "Finiş çizgisine kadar gelip, geriye koşanları da gördük."
Bu sözün muhatabı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Akşener, cumhurbaşkanı adayı olarak teklif etti. Her ikisi de söz vermişlerdi. Ama sonra geri adım attılar. Akşener'i yalnız bıraktılar. O nedenle Meral Hanım'ın ikisine yönelik öfkesi dinmiyor.
ÜMİT DİKBAYIR
2- Akşener: "İsterse en yakınım olsun vallahi değiştireceğim."
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, Akşener'le akraba olduğu söyleniyordu. Dikbayır'ın, Meral Akşener'in banka hesaplarını incelettiği ve belediyeler ile çıkar ilişkisi içine girdiği iddiası ortaya atılmıştı. Hakkındaki iddiaları reddeden Ümit Dikbayır, iddiaların araştırılması için partisine müracaat etti.
UĞUR POYRAZ
3- Akşener: "En yakınım olsun, en güvendiğim olsun kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim."
Akşener'in bir dönem sağ kolu olan İYİ Parti'nin eski genel sekreteri ve Antalya milletvekili Uğur Poyraz'ı işaret ettiği söyleniyor. Uğur Poyraz ise, "Beni kast ettiğini düşünmüyorum" diyerek iddiaları üzerine alınmadı.
MİDE BULANDIRICI
Akşener: "Hele gariban kız çocuklarına, delikanlılara, onları üzenleri, onları istismar edenleri silmezsem adiyim."
'Akşener'in bu mesajının hedefinde kim ya da kimler var?' dedim. Anlatılanlar midemi bulandırdı. Siyasi partilerde bazı iddialar gündeme gelir. Kimi doğrudur kimi yanlıştır. Ama Akşener'in "Gariban kız çocuklarına, delikanlılara..." iması gerçekten rahatsız edici. Siyasi rekabetin bitip mide bulandırıcı iddiaların gündeme geldiği bir durum söz konusu olduğu için daha fazla bu konuya girmek istemiyorum.
Ama bildiğim bir şey var. İYİ Parti kaynıyor. İYİ Parti'de iddialar havada uçuşuyor. Yurtdışına çıkarılan bir paradan söz ediliyor. İYİ Parti'de istifalar sürecek. Huzursuz olan milletvekili sayısının 10 olduğu, hatta 3 milletvekilinin istifa aşamasına geldiği söyleniyor.
AKŞENER, ARINMA SÜRECİ BAŞLATMIŞ
Ama İYİ Parti İstanbul ve Ankara'da aday çıkaracak, bu durumda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın seçimi kaybetme tehlikesi doğdu. "Biz buna karşı çıktığımız için istifa ediyoruz" diye bir gerekçe sunacaklar. Ama gerçekler farklı.
Güvendiğim bir kaynağım Meral Akşener, partide bir arınma ve temizlik süreci başlattı dedi. Temizlik süreci başladığına göre demek ki pis işler olmuş..."
"İLİŞKİLER SORGULANSIN"
Sabah Yazarı Mahmut Övür ise "İyi Parti'de istifalar ve iddialar" başlığını attığı yazıda şu ifadelere yer verdi:
"Bugünlerde siyaset kulislerinde CHP'deki yönetim değişikliğinden çok İyi Parti'deki çalkantı konuşuluyor. Aslında kurulduğu andan itibaren İyi Parti'de çalkantı hiç bitmedi. Kurucularıyla başlayan istifalar zinciri, seçim öncesi ve sonrası da hiç durmadı.
O kadar çok ayrılan oldu ki, ayrılanlardan Ümit Özdağ parti bile kurdu. Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi de yolda. Büyük iddialarla yola çıkan bir muhalefet partisinin 7 yılda bu kadar doğurgan olmasında bir gariplik var. Yerel seçimlere giderken bu "gariplik" daha da büyüdü. Öyle büyüdü ki, önce yolsuzluk iddiaları sonra da yeni istifalar birbirini izlemeye başladı.
Yolsuzluk söylentileriyle ilgili ilk adımı da Meral Akşener'in en yakınındaki isim Ümit Dikbayır attı. Dikbayır, disiplin kuruluna verdiği dilekçede, İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in, aile bireylerinin, özel kalem müdürü ve eşinin banka hesaplarının inceletilmesini, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerindeki ihale ilişkilerinin de sorgulanmasını istedi.
PARASAL İDDİALAR
İyi Partiyi şoke eden bu çıkışı, Akşener'in danışmanlarından Hasan Sami Özvarinli şöyle yorumladı: Bugün Türk siyasetinde bir kırılma yaşandı.
Daha bu şok atlatılmadan bu kez ikinci dalga istifalar gelmeye başladı. Parasal iddialar parti içi tartışmaya yol açsa da son iki istifanın Bahadır Erdem ve Durmuş Yılmaz'ın daha siyasi ve küresel güç merkezleriyle ilgili olduğu söyleniyor. Özellikle Bahadır Erdem'in, kendi açıklamasında da görüldüğü gibi yerel seçimlerde tek başına girilmesine karşı çıkışı böyle arka plana dayandırılıyor. Hatta bu istifayı, İyi Parti'nin yolda bulduğu "liberal-küreselci" siyasi aktörlerden kurtuluşu olarak yorumlayanlar bile var.
Gördüğünüz gibi İyi Parti'de gerilim bitmiyor ve birkaç gerilim bir anda yaşanıyor. Bunun bir nedeni İP'in toplama parti olmasıysa bir diğeri de Akşener'in yerel seçimlere kendi adayıyla girmekte diretmesi... Özellikle küreselciler bundan hiç hoşlanmadı.
Akşener hala bu iki şehre ilişkin tavrını açıklamadı. Bir süre Akşener'in CHP kurultayını beklediği, Ekrem İmamoğlu'nun kazanıp kazanmayacağına göre hareket edeceği söylendi. Hatta Akşener'in böyle yaparak Kılıçdaroğlu'nun gidişine destek verdiği bile iddia edildi.
Nihayet kurultay bitti, İmamoğlu'nun desteğiyle de Özgür Özel CHP Genel Başkanı seçildi. Böylece Akşener'in CHP'deki beklentisi de gerçekleşmiş oldu.
Acaba bundan sonra Akşener, CHP ile ittifak yapacağını açıklayacak mıydı?
Açıklamadı. Hatta CHP kurultayına ilişkin söyledikleri tam tersiydi:
"Biz çiçeği burnunda değişim şampiyonlarının daha bugün kurabildikleri cümleleri bundan tam 8 ay önce kendilerine kurmuştuk. Dolayısıyla o gün bize duvar örenlerin, bugün anlattıkları bu saatten sonra bizi ilgilendirmez"
Bu çıkışla Bahadır Erdem'in istifası bir arada düşünülünce Akşener'in iki büyük şehirde aday çıkartacağı anlaşılıyor. Bu da parti içi ve dışı saldırıların artacağı anlamına geliyor. Akşener buna ne kadar dayanır, son anda çark eder mi bilemem ama onun yaşadığı paradoksu yeni adıyla açık ittifak isteyen HEDEP de yaşıyor. Onların alacağı tavır, 14-28 Mayıs seçimlerinden ders çıkartıp çıkartmadıklarını ve üzerlerinde küreselcilerin ne kadar etkili olup olmadığını gösterecek."