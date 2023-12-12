Fırsatçılardan yeni yöntem! Günlük kiralık evler saatlik kiralanmaya başlandı

Geçtiğimiz aylarda yasalaşarak yürürlüğe giren günlük kiralık evlere ilişkin düzenlemeye karşı fırsatçılar yen yöntem bulmak için arayışa geçtiler.
İlan platformlarında 'günlük kiralık' adı altında saatlik kiralama yapan firmalar türedi. Online platformlara "1+0 daire 100 TL", "1+1 200 TL" başlıklarla ilan girilen konutlarda, saatlik kiralama yapılıyor.
Turizmciler ise saatlik kiralamaların havalimanı otelleri dışında yapılmadığını, bunun gayri meşru eylemlere yol açtığını belirtiyor. Belgenin 1 Ocak'tan itibaren zorunlu olduğuna dikkat çeken sektör oyuncuları, "Bazı kişi ya da firmalar arkadan dolaşarak daha çok para kazanmak için bu tür yollara sapıyor" diyor.
KİMLİK İBRAZI ZORUNULU
Günlük kiralama yapan bu firma ya da kişiler 'Turizm konutu' belgesini bahane ederek konaklama yapmak isteyenlerden kimlik bilgilerini de talep etmeye başladı.
Kimlik fotokopisinin Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşılacağı belitilirken, turizm konutu belgesini aldıklarını iddia ediyor. Ancak uzmanlar bu belgenin talep edilmesini aksi takdirde kimlik bilgilerinin yanlış kişilerin eline geçebileceğine dikkat çekiyor.
3 SAATİ 500 TL
İstanbul'dan İzmir'e, Ankara'dan Bursa'ya online platformlarda günlük kiralık adı altında saatlik kiralama yapan yüzlerce ilan bulunuyor. Bunların bazılarını müşteri gibi aradık. İstanbul Bakırköy'de "1+0 daire 189 TL" başlığıyla ilan veren bir firmanın yetkilisi, "0-3 saat altında tutamazsınız. 3 saati 500 TL'ye olur. Ancak günlük de kiralayabilirsiniz. 1+0'da günlük hafta içi 1.000 TL, hafta sonu 1.500 TL. Turizm konaklama belgemizi aldık" dedi. Bu belgenin mail atılmasını talep ettiğimizde ise çalışmalarının sürdüğünü söyledi.