Fırsatçılardan yeni yöntem! Günlük kiralık evler saatlik kiralanmaya başlandı

Turizmciler ise saatlik kiralamaların havalimanı otelleri dışında yapılmadığını, bunun gayri meşru eylemlere yol açtığını belirtiyor. Belgenin 1 Ocak'tan itibaren zorunlu olduğuna dikkat çeken sektör oyuncuları, "Bazı kişi ya da firmalar arkadan dolaşarak daha çok para kazanmak için bu tür yollara sapıyor" diyor.

KİMLİK İBRAZI ZORUNULU

Günlük kiralama yapan bu firma ya da kişiler 'Turizm konutu' belgesini bahane ederek konaklama yapmak isteyenlerden kimlik bilgilerini de talep etmeye başladı.