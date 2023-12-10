Türkiye’nin Filistin desteği siyonistleri fena kudurttu! Katil Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu’dan alçak ’kürdistan’ paylaşımı

Soykırımcı İsrail iki ayı aşkın süredir Gazze 'de ölüm yağdırıyor. Katil ordusu bebek, çocuk, kadın demeden yüzlerce sivili katletti.

HER TÜRLÜ SAVAŞ SUÇU İŞLENDİ Sivilleri gözünü kırpmadan soykırımcı İsrail , her türlü savaş suçuna da imza attı. Hastane ve okul gibi her türlü sivil yerleşim yerini hedef alırken, fosfor bombası kullanmaktan da geri durmadı.





18 BİN KİŞİ ŞEHİT OLDU

Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 18 bin Filistinli hayatını kaybetti 49 bin 500 kişi de yaralandı.

MAZLUMLARIN SESİ TÜRKİYE

Soykırımın yaşandığı ilk günden itibaren Türkiye mazlum Filistin halkının sesi oldu.



Başkan Erdoğan ateşkes için dünya ülkeleriyle yoğun bir diplomasi trafiği yürütürken, her platformda İsrail'in işlediği savaş suçlarını dünyanın gözü önüne serdi.



BAŞKAN ERDOĞAN: GAZZE KASABI OLARAK YARGILANACAKSIN



Başkan Erdoğan son açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı:



Küresel güvenlik için kurulan BM kendi çalışanlarını dahi İsrail barbarlığından koruyamıyor. Batılı ülkeler İsrail'e daha fazla çocuk öldürmesi için şartsız destek veriyor. Batı kör ve sağır. İsrail'in katliamı hızlandı, direnen Gazze'yi selamlıyorum. İsrail'in mevcudiyetini kabul ettiği nükleer silahlar meselesinin unutulmasına izin vermeyeceğiz. Şu anda Gazze kasabı olan Netanyahu, bir savaş suçlusu olmanın ötesinde Miloseviç gibi, Gazze Kasabı olarak yargılanacaktır.







NETANYAHU'NUN OĞLUNDAN ALÇAK PAYLAŞIM

Tüm bu yaşananların gölgesinde Türkiye'nin Filistin desteğini sindiremeyen veli kanlı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu alçak bir paylaşımda bulundu.



Netanyahu sosyal medya hesabından kürdistan paçavrasını paylaşarak "Özgür kürdistan" yazdı!