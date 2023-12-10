PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Türkiye'nin Filistin desteği siyonistleri fena kudurttu! Katil Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'dan alçak 'kürdistan' paylaşımı

Gazze'deki soykırımın son bulması için ilk günden itibaren yoğun bir çaba sarf eden ve mazlumların sesi olan Türkiye, siyonistleri fena kudurttu. Katil Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu sosyal medya hesabından alçak bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından 'kürdistan paçavrası' paylaşan Yair Netanyahu "Özgür kürdistan" ifadesi kullandı. Alçak paylaşıma sosyal medyadan tepki yağdı. İşte detaylar..

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Aralık 2023, 23:24 Güncelleme 11 Aralık 2023, 00:04
Türkiye’nin Filistin desteği siyonistleri fena kudurttu! Katil Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu’dan alçak ’kürdistan’ paylaşımı

Soykırımcı İsrail iki ayı aşkın süredir Gazze'de ölüm yağdırıyor. Katil ordusu bebek, çocuk, kadın demeden yüzlerce sivili katletti.



HER TÜRLÜ SAVAŞ SUÇU İŞLENDİ
Sivilleri gözünü kırpmadan soykırımcı İsrail, her türlü savaş suçuna da imza attı. Hastane ve okul gibi her türlü sivil yerleşim yerini hedef alırken, fosfor bombası kullanmaktan da geri durmadı.



18 BİN KİŞİ ŞEHİT OLDU
Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 18 bin Filistinli hayatını kaybetti 49 bin 500 kişi de yaralandı.

Dünya Başkan Erdoğanın ABDye restini konuşuyor! Guterresten veto kararına tepki: BMGKnın otoritesini ve güvenirliğini zayıflattı

MAZLUMLARIN SESİ TÜRKİYE
Soykırımın yaşandığı ilk günden itibaren Türkiye mazlum Filistin halkının sesi oldu.

Başkan Erdoğan ateşkes için dünya ülkeleriyle yoğun bir diplomasi trafiği yürütürken, her platformda İsrail'in işlediği savaş suçlarını dünyanın gözü önüne serdi.

Başkan Erdoğandan Gazze resti: Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil!


BAŞKAN ERDOĞAN: GAZZE KASABI OLARAK YARGILANACAKSIN

Başkan Erdoğan son açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı:


Küresel güvenlik için kurulan BM kendi çalışanlarını dahi İsrail barbarlığından koruyamıyor. Batılı ülkeler İsrail'e daha fazla çocuk öldürmesi için şartsız destek veriyor. Batı kör ve sağır. İsrail'in katliamı hızlandı, direnen Gazze'yi selamlıyorum. İsrail'in mevcudiyetini kabul ettiği nükleer silahlar meselesinin unutulmasına izin vermeyeceğiz. Şu anda Gazze kasabı olan Netanyahu, bir savaş suçlusu olmanın ötesinde Miloseviç gibi, Gazze Kasabı olarak yargılanacaktır.




NETANYAHU'NUN OĞLUNDAN ALÇAK PAYLAŞIM
Tüm bu yaşananların gölgesinde Türkiye'nin Filistin desteğini sindiremeyen veli kanlı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu alçak bir paylaşımda bulundu.

Netanyahu sosyal medya hesabından kürdistan paçavrasını paylaşarak "Özgür kürdistan" yazdı!



SİYONİSTLERİN KUKLASI PKK/PYD/SDG
Öte yandan Yair Netanyahu alçak paylaşımı, terör devleti İsrail'in PKK/PYD/SDG'nin sahibi olduğunu bir kez daha ispatlamış oldu.



DAHA ÖNCEDE PAYLAŞIMDA BULUNMUŞTU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in Filistinlilere yaptığı saldırıyla ilgili bütün dünyayı harekete geçmeye çağıran bir paylaşımda bulunmuştu.

Erdoğan paylaşımında "İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı İsrail'in Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı etkili şekilde harekete geçmeye davet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Benjamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu Başkan Erdoğan'ın gönderisinin altına kürdistan paçavrası koymuştu.

Ülkeyi karıştırıp ABD’ye kaçtı! Netanyahu’nun oğlu Yair’e İsrail askerlerinden tepki: Biz savaşırken Miami Beach’te hayatın tadını çıkarıyor
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Türkiye’nin Filistin desteği siyonistleri fena kudurttu! Katil Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu’dan alçak ’kürdistan’ paylaşımı
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail katliama devam ediyor! Gece boyunca 250 noktada ölüm yağdırdılar
SON DAKİKA I Katil İsrail’den skandal: Gazze’de alıkoydukları ve aralarında bebekli annelerin de bulunduğu 142 kadın esiri hapse attı
SON DAKİKA