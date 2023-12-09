Başkan Erdoğan'dan "Gazze" resti: Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil! | CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Kıymetli misafirler sizi hürmetle selamlıyorum. Dünya İnsan Hakları Günü'nün tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnsanlığın Yüzü Programı için katkı veren tüm kuruluşlara teşekkür ediyorum. İnsan hakları evrensel beyannamesi 75 yıldır etkin. İnsanlığın onurlu yaşam mücadelesinin köşe taşlarından biri olarak görüyoruz.
'MÜSLÜMANLARA YÖNELİK SALDIRILAR ARTTI'
Bugünü insan hakları ayaklar altına alınırken karşıladık. Batı toplumlarındaki İslam ve yabancı düşmanlığı insan hakları karşısında tehdit. Terörist kavramı masumları katletmenin kılıfı haline dönüştürüldü. Müslüman ve göçmenlere karşı Kanada'dan ABD'ye kadar dünyanın pek çok yerinde arttı. Aylan bebeğin ölümü Batı'yı insafa getirmedi.
Müslümanlara yönelik saldırılar arttı. İslam düşmanlığı Batı'yı zehirli sarmaşık gibi sardı. Fikir özgürlüğü bahanesi ile İslam düşmanı eylemleri meşrulaştırdılar.
İlk defa dün, Danimarka'da kutsal kitaplara yönelik saldırılara yönelik cezai müeyyideleri getirdiler.
İkiyüzlülüğün adeta kitabını yazıyorlar. Sadece makbul insanlar hakkında geçerli olduğunu düşünüyorlar. Bunu açık açık söylemeseler de Batı'nın çarpık zihin dünyasını ortaya koyuyorlar.
İnsan Hakları Beyannamesi'nin açık açık ezildiği yer Gazze'dir. 18 bini aşkın Gazzeli kardeşimiz şehit oldu. İsrail'in alçakça katlettiği her 3 Filistinli'den ikisi kadın veya çocuktur.
ADİL DÜNYA MÜMKÜN AMA ABD İLE DEĞİL
Tüm sivil yerleşim yerleri İsrail tarafından alçakça bombalanıyor. İsrail milyonlarca insanı açlığa ve ölüme mahkum etmiştir. Gazze'de insanlığa dair her şey katledilmektedir. Dünya beşten büyüktür. BM güvenlik konseyinde beş daimi üye ve geçici üyeler sadece ABD'nin ret oyu ile malum ateşkes ret edildi. Böyle adalet olur mu? Biz ne diyoruz, adil bir dünya mümkün ama Amerika ile mümkün değil. ABD, İsrail'in yanında yer alıyor. Ey ABD bunun hesabını nasıl vereceksin? Aylan bebeğin karşısında yer alanlara biz de sizin karşınızdayız diyoruz.