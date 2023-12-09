Başkan Erdoğan'dan "Gazze" resti: Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil! | CANLI YAYIN

BM'NİN REFORME EDİLMESİ ŞARTTIR ŞART!

BM güvenlik konseyinden umudumuz kalmadı. ABD'nin vetosu ile ateşkes kararı çıkmadı. Dünyanın 5'ten büyük olduğu gerçeği bir kez daha görüldü. BM güvenlik konseyinin reforme edilmesi şarttır şart. Gazzeli anneler için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.

BM İsrail'i koruma ve kollama konseyine dönüştü. Biz kim olursa olsun zalimin hasmıyız, mazlumun hamisiyiz. Bugün İsrail'in terör eylemlerine destek verenler yarın insan içine çıkacak yüz bulamayacaklar. İnsan hakları açısından böylesi trajik dönemde Türkiye hamlelerine devam ediyor.

BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ

Başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili artan şikayetlerin farkındayız. Bu sorunu inşallah inancımıza, kültürümüze ve şefkat medeniyetimizin bize vazettiği ilkeler çerçevesinde mutlaka çözüme kavuşturacağız.