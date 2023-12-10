Dünya Başkan Erdoğan'ın ABD'ye restini konuşuyor! Guterres'ten veto kararına tepki: "BMGK'nın otoritesini ve güvenirliğini zayıflattı"

ERDOĞAN SÖZLERİ MANŞETLERDE



Öte yandan Erdoğan'ın açıklamaları dünya basının dikkatinden kaçmadı. Pek çok gazete manşetini Erdoğan'ın BM çağrısına ayırdı. AP Erdoğan'ın sözlerini 'Türk lider Erdoğan, Batı'yı Gazze'deki savaşta 'barbarlık' ve İslamofobi ile suçluyor' başlığı ile abonelerine servis etti.

Haberde 'İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 75'inci yıl dönümü öncesinde İstanbul'da tıklım tıklım dolu bir salonda konuşan Erdoğan, "İsrail, tüm insanlığı utandıracak zulüm ve katliamlar gerçekleştirdi" dedi. "Gazze'de insanlığa dair tüm değerler katlediliyor . Bu vahşet karşısında uluslararası kurumlar ve insan hakları örgütleri bu tür ihlalleri önlemek için somut adımlar atmıyor" dedi.' ifadelerine yer verildi.