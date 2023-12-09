Başkan Erdoğan KADEM Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

HUKUKİ KAZANIMLAR İÇİN YASAL DÜZENLEMENİN ÖNEMİ KADEM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kadın ve Demokrasi Derneği ( KADEM ) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

"Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek kadın hakları alanında 10 yıldır devam eden çalışmalarımızı anlattık.

Kadınların hukuki kazanımlarının ve yasal düzenlemelerin önemine değindiğimiz ziyarette, Sn. Cumhurbaşkanımız destekleriyle motivasyonumuzu artırdı. Nazik kabulleri için kendilerine teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.