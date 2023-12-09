Başkan Erdoğan KADEM Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
HUKUKİ KAZANIMLAR İÇİN YASAL DÜZENLEMENİN ÖNEMİ
KADEM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
HUKUKİ KAZANIMLAR İÇİN YASAL DÜZENLEMENİN ÖNEMİ
KADEM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek kadın hakları alanında 10 yıldır devam eden çalışmalarımızı anlattık.
Kadınların hukuki kazanımlarının ve yasal düzenlemelerin önemine değindiğimiz ziyarette, Sn. Cumhurbaşkanımız destekleriyle motivasyonumuzu artırdı. Nazik kabulleri için kendilerine teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.