TikTok’a TBMM’de uyarı: Muhakkak istiyoruz!

Yayman, TikTok ile ilgili açıklayıcı ve ikna edici bir sunum istediklerini belirterek, sözü TikTok Sözcüsü Emir Gelen'e verdi.

Gelen, platform güvenliği söz konusu olduğunda her zaman daha fazlasını yapabileceklerinin farkında olduklarını dile getirerek, "Moderasyon konusunun ve zararlı görülen içeriklerin hızlı bir şekilde kaldırılmasının hepimiz açısından ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Türkiye de dahil olmak üzere dünya çapında 40 binden fazla personel platformun güvenliği için çalışmaktadır. Bu rakamın içinde pek tabii moderasyon ekipleri de bulunmaktadır. İçerikleri denetleyen moderatörlerimiz, bu içeriklerin topluluk kurallarımızda belirlediğimiz yüksek standartları karşıladığından emin olmak için günün her saatinde sıkı bir denetim yapmaktadır. Topluluk kurallarımızı ihlal eden her türlü içeriği mümkün olan en kısa sürede kaldıracak sistem ve süreçlere sahip olduğumuzdan emin olmak için yapay zeka da dahil olmak üzere teknolojimize yoğun bir şekilde yatırım yapıyoruz. Özellikle yoğunlaştığımız konulardan biri de 18 yaş altı, yani reşit olmayan kullanıcılara getirilen kısıtlamalar ve ailelerin bu süreçlerdeki rolünü artırmak yönünde olmuştur" dedi.



Fotoğrafta: Emre Gelen

Gelen, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye'de en fazla istihdam sağlayan sosyal ağ sağlayıcısı olarak ve yerelleşme konusuna en fazla yatırım yapan sosyal ağ sağlayıcısı olarak geçtiğimiz yıl yeniden düzenlenen 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun'a ilk uyum sağlayan şirket olduğumuz gibi, diğer alanlarda da sektörümüzdeki diğer platformlara Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmaları konusunda örnek olmaya devam edeceğiz."

Komisyon, milletvekillerinin TikTok ekibine görüş bildirmesinin ardından soru yöneltmesi ile devam etti.