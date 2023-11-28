TikTok'ta göğüs dekoltesi verdi paraları cepledi! Laz kızı olay sonrası ilk kez konuştu: Bilerek açmadım düğmem...

TikTok'ta para kazanmak için canlı yayın açarak göğüs dekoltesi veren ve "Laz Kızı" olarak bilinen G.H. gözaltına alınmıştı. Para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayıp yapıp 1 saatte 100 bin lira topladığı öne sürülen G. H. serbest bırakılmasının ardından ilk kez konuştu. 5 aylık hamile olduğu da öğrenilen G.H., göğsünü bilerek açmadığını düğmesinin koptuğunu öne sürdü. İşte göğüs dekoltesiyle paraları cepleyen H.G.'nin o açıklaması...