TikTok'ta göğüs dekoltesi verdi paraları cepledi! Laz kızı olay sonrası ilk kez konuştu: Bilerek açmadım düğmem...

TikTok'ta para kazanmak için canlı yayın açarak göğüs dekoltesi veren ve "Laz Kızı" olarak bilinen G.H. gözaltına alınmıştı. Para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayıp yapıp 1 saatte 100 bin lira topladığı öne sürülen G. H. serbest bırakılmasının ardından ilk kez konuştu. 5 aylık hamile olduğu da öğrenilen G.H., göğsünü bilerek açmadığını düğmesinin koptuğunu öne sürdü. İşte göğüs dekoltesiyle paraları cepleyen H.G.'nin o açıklaması...
Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri sosyal medya uygulaması Tiktok'ta para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayın yapıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçmişti.
Görüntülerdeki kadının para karşılığında gömleğinin düğmelerini açtığı tespit edildi. Polis şüpheli G.H.'nin Kartal'daki evine baskın yaptı.