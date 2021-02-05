Avrupa Birliği ve büyükelçilik fonları tarafından desteklenen Teyit.org adlı internet sitesi; yalan bir haberi doğru olarak sunduğu ortaya çıktı.
YALANI DOĞRU OLARAK SUNDU!
Teyit.org adlı internet sitesi; 1 Şubat tarihinde Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar sırasında bir görevlinin, gruptakilere "Aşağı bak" dediğini iddiasının doğru olduğunu savundu.
POLİSİN UYARDIĞI EYLEMCİ ÜZERİNDEN HABERİ HAZIRLADI
Teyit.org adlı internet sitesi; 3 Şubat tarihinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Polis ne dedi: 'Aşağıdan' mı, 'Aşağıya bak' mı? Polis memurunun doğrudan hedef aldığı kişiye ulaştık. Bize şunları söyledi: 'Bana karşıdan gelerek önce 'Aşağıdan', göz göze geldiğimizde ise 'Aşağıya bak' dedi" iddiasında bulundu.
YOL TV VE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN AÇIKLAMASINI GÖRMEZDEN GELDİ, POLİSİN GÖRÜŞÜNÜ DE ALMADI!
Teyit.org adlı internet sitesi; görüntüyü kamuoyuna duyuran ve görüntülerde "Aşağı bak" ifadesinin olmadığını açıklayan YOL TV ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasını görmezden geldi.
Teyit.org adlı internet sitesi; görüntülerde yer alan güvenlik görevlisiyle de görüşmedi. Söz konusu sitenin polisin uyardığı eylemci üzerinden haber yapması dikkat çekici bulundu.
3 MUHABİR, 1 EDİTÖR YALANI SAVUNMAK İÇİN HABER YAPTI
Teyit.org adlı internet sitesinden Can Başaçek, Esra Özgür, Nilgün Yılmaz ve Seçil Türkkan'ın imzasının bulunduğu "'Aşağıdan' ya da 'aşağı bak'ın ötesinde: Arka planlarıyla Boğaziçi iddiaları" başlıklı haberde; "Boğaziçi'ndeki rektör ataması protestolarıyla ilgili iddiaları, arka planları ile birlikte inceledik. 'Aşağı bakmayacağız' sloganının ortaya çıkmasına neden olan ve bir polisin kullandığı iddia edilen 'aşağı bak' ifadesi de bunlardan biri. İfadenin mutahabı, her iki ifadenin de kullanıldığını söylüyor" iddiasında bulundu.