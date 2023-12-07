SON DAKİKA | Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis İstanbul’a gelecek

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 yıl aradan sonra gittiği Yunanistan'da temaslarda bulundu.
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 yıl aradan sonra gittiği Yunanistan'da temaslarda bulundu.
Atina Elefterios Venizelos Havalimanı'na inişinin ardından Yunanistan Cumhurbaşkanlığı'na hareket eden Başkan Erdoğan, burada Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu tarafından karşılandı.
Görüşmenin ardından ziyaretçi defterini imzalayan Erdoğan, yürüyerek Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşeceği Başbakanlığa geçti. Miçotakis, Başkan Erdoğan'ı Başbakanlık binasında karşıladı. İki lider tokalaşarak basına poz verdikten sonra ikili görüşmeye geçti, ardından basın toplantısı düzenlendi.
MİÇOTAKİS TÜRKİYE'YE GELİYOR
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, iş dünyası delegasyonu ile İstanbul'da temaslarda bulunacak. Ziyaretin Şubat ayında gerçekleşeceği belirtildi.