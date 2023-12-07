SON DAKİKA | Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis İstanbul’a gelecek

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 yıl aradan sonra gittiği Yunanistan 'da temaslarda bulundu.

Atina Elefterios Venizelos Havalimanı'na inişinin ardından Yunanistan Cumhurbaşkanlığı'na hareket eden Başkan Erdoğan, burada Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu tarafından karşılandı.