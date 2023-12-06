CHP'den fondaş köşelerle İYİ Parti'ye mahalle baskısı! Akşener oyunu gördü parti içine ayar verdi: "İttifak değil manda ve himaye tuzağı"

Tüm bu yaşananların gölgesinde İYİ Parti'nin CHP ile işbirliğini reddetmesiyle eş güdümlü olarak CHP ve yandaşları Meral Akşener'i köşe köşe manşet manşet hedefe koydu. "İYİ PARTİ KAPISINA KİLİT VURACAK HALE GELECEK" İmamoğlu yandaşı İsmail Küçükkaya, "İYİ Parti kapısına kilit vurulacak hale gelecektir" dedi. Meral Akşener 'in CHP'ye ihanet ettiğini savunan Merdan Yanardağ parti sözcüsü Kürşad Zorlu'ya da "trol" dedi.

"KENDİ AYAKLARINI KURŞUN SIKTILAR" Sözcü yazarı Emin Çölaşan "İYİ Parti kendi ayağına kurşun sıktı" başlıklı köşe yazısı kaleme alııp Akşener'in geleceğinin pek parlak olmadığını dile getirdi. Çölaşan, "İYİ Parti'nin son aylardaki gidişini, çelişkilerini, zikzaklarını falan (kusura bakılmasın ama) ben sıradan vatandaş kimliğimle pek parlak görmüyorum. Meral Ablamı da öyle" ifadelerini kullandı.





"MERAL DE İYİP DE TARİH OLACAK"

Rahmi Turan ise Akşener'i yerden yere vurup İYİ Parti'nin 81 ilde sıfır çekeceğini öne sürdü. "Meral Hanım da İYİ Parti de tarih olacak!" başlıklı yazı kaleme alan Turan, "İYİ Parti, CHP'nin işbirliği teklifini reddederek aslında kendi ipini çekmiş oldu" şeklinde konuştu.







Ekrem İmamoğlu'na yakın yayın çizgisinde bulunan Halk TV'de Mehmet Tezkan ise "İYİ Parti ateşten gömleği giydi" dedi. Tezkan, "İmamoğlu ve Yavaş'tan kopardıkları her oy da İyi partinin eksi hanesine yazılacaktır. Kaçınılmaz!.. Neyse bu Meral Akşener'in meselesi… Neyse bu İyi parti yönetiminin meselesi… 1 Nisan sabahı ne yapacaklarını onlar düşünsün…" dedi.



İYİ Parti'nin 'müstakil' seçim kararı sonrası mahalle baskısı oluşturmak isteyen diğer kalemşorlar şu ifadeleri kullandı;



Ekremci Sözcü TV yazarlarından İsmail Saymaz: Önümüzdeki süreç İYİ Parti açısından da zorlayıcı olacak. Durum onlar açısından pek parlak değil.



CHP'li Barış Yarkadaş: Hanımefendi masayı bir daha tekmeledi. Makasını kırdı İYİ Parti'nin, başka bir yere götürüyor.







