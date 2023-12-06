Başkan Erdoğan’dan İstanbul ve Ankara adaylarına ilişkin flaş açıklama: Hangi isimler gösterilecek? | CHP İYİ Parti ve HEDEP’e salvo

SORU: Sayın Cumhurbaşkanım benim sorum da yerel seçimlerle alakalı. Özellikle Cumhur İttifakı olarak İstanbul ve Ankara'da çıkaracağınız adayların kim olacağı merak konusu. Acaba bu isimleri ne zaman belirleyip ne zaman açıklayacaksınız? Bir de bu isimleri belirlerken İstanbul ve Ankara'da ne tür kriterleri dikkate alıyorsunuz? Hangi kriterler üzerinde duruyorsunuz?

"Halkımızın kabul gördüğü veya kabul gösterdiği kriterler neyse biz o kriterlerle adaylarımızı belirlemenin gayreti içerisinde olacağız. Kaldı ki ben biliyorsunuz belediyecilikten gelmiş bir siyasetçiyim. 40 yılımızı buna verdik ve halkımın ilgisi, alakası, muhabbeti kimedir, neyedir, hangi kriterler hangi adayda olursa halkım ona teveccüh eder, bunları az çok biliyoruz. Bu konularda çalışmayı yürüten arkadaşlarımızla beraber enine boyuna analiz yapıyoruz. Ondan sonra da nihai kararımızı veriyoruz. İnşallah yerel yönetimler seçiminde de yerel yönetimlerden gelen bir siyasetçi olarak, bu kriterleri masaya yatıracağız ve adımlarımızı da ona göre atacağız. Bizim belediyecilik anlayışımızı temsil etmeyecek, bizi hayal kırıklığına uğratabilecek kimseyi listelerimizde göremeyeceksiniz. Çok nitelikli arkadaşlarımız mevcut ve en iyisine karar verip milletimizin huzuruna çıkıp destek isteyeceğiz."

Erdoğan muhalefetin yaşadığı krizlere ilişkin ise şu değerlendirmeleri yaptı.

SORU: Mayıs ayında genel seçimler yapıldı. "Birlikte kazanacağız" sloganıyla seçim çalışması yürüten Millet İttifakı bileşenleri kaybetti. Siz yani Cumhur İttifakı kazandı. Ancak şimdi yerel seçimlere doğru giderken tekrar bir ittifak arayışı içinde oldukları görülüyor, Millet İttifakı bazı bileşenlerinde. Özellikle CHP bu konuda biraz daha istekli görünüyor. Ancak dün İYİ Parti tarafından bu teklifleri reddedildi. Sizin bu konuda bir teklifiniz var mı efendim? Ne dersiniz?

31 MART SEÇİMLERİNDEN ZAFERE ÇIKACAĞIZ

"Bizim Cumhur İttifakı olarak içimizde böyle bir sıkıntı söz konusu değil. Ekibimiz şu anda muhataplarıyla görüşmelerini yaptı, yapıyor. Sayın Devlet Bahçeli ile bu konuda ana çerçevede görüşmelerimizi yaptık, adımlarımızı zaten attık, atıyoruz. Arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyor. Cumhur İttifakı'ndaki sağlıklı çalışma şartları görünen o ki karşı tarafta yok. Bizler de şu an itibarıyla bu sağlıklı gidişi herhangi bir sıkıntıya fırsat vermeden devam ettireceğiz. "Yeniden İstanbul" diyorsak, "Yeniden Ankara" diyorsak bu iller başta olmak üzere şehirlerimizin tamamında çok çalışıp Cumhur İttifakı olarak seçimi kazanmalıyız. Zira İstanbul'un, Ankara'nın çektiği çileler ortada. İllerimizde vatandaşımızı, halkımızı inşallah karamsarlığa sürüklemeyecek adaylarla yeni bir sıçramayı yapacağız. Cumhur İttifakı olarak da en güzel şekilde 31 Mart seçimlerinden zafere çıkacağız."

SORU: HEDEP yerel seçimlerde bütün şehirlerden aday çıkartacağını, son sözün Parti Meclisi'nde olacağını söyledi. Bu kararlarının arkasında duracağını düşünüyor musunuz?

PAZARLIKLARI TAZELEME GAYRETİ

"Yaptıkları, geçtiğimiz seçimde gerçekleşen ve hala gizli tutulan pazarlıkları tazeleme gayreti olabilir. Öpülen ellere, gönderilen selamlara bakılırsa CHP de nikah tazeleme konusunda bir hayli hevesli. Bu hevesi gördüklerinden olsa gerek "ne koparırsak kardır" taktiğini devreye almışlar anlaşılan. Biz bu oyunu daha önce de gördük. Geçtiğimiz seçimlerde ne dediklerini hatırlayın. Kesin bir dille Cumhurbaşkanı adayı çıkartacaklarını söylemediler mi? Sonra CHP ile kapalı kapılar ardında pazarlığa oturdular. CHP'den aldıkları somut sözlerden çok memnun oldular ve aday çıkartmayacaklarını söyleyip altılı masanın adayına açık destek verdiler. Hatta o süreçte Kandil'den de Millet İttifakı'na açık destekler geldi. Şimdi de aynı süreç işletiliyor. CHP'ye "bize ne vereceksiniz, biz neler alacağız" diyorlar. Cumhur İttifakı'nın dışındaki diğer siyasi partilerin mantalitesi bizim anlayışımız değildir. Ne HEDEP'in zihniyeti ne CHP'nin zihniyeti bizimle bağdaşmaz. Yakından, uzaktan bizimle alakası olamaz. Biz milliyiz, yerliyiz. Onlar ne millidir ne de yerli. Biz bu millilik, yerlilik ekseninde inşallah bu çalışmaları sürdüreceğiz 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız."