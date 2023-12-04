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CHP ile HDP arasında pazarlık kızışıyor! Özgür Özel'in "Bekliyoruz" çıkışına Ayşegül Doğan'dan "Kendi adaylarımız" yanıtı

CHP ile terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP/HEDEP arasında pazarlık kızıştı. Bir yandan "Meral Ablam" diyerek İYİ Parti'ye göz kırpan Özgür Özel bir yandan da HDP'ye yanlıyor. Özgür Özel son olarak HDP'ye "randevu talebi bekliyoruz" mesajı gönderdi. HDP'den ise "Türkiye'nin her yerinde yerel seçimlere adaylarımızla girme eğilimi ortaya çıktı." yanıtı geldi. Yaşananlar pazalıkta "el yükseltme" hamlesi olarak yorumlandı.

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 12:41 Güncelleme 04 Aralık 2023, 12:55
CHP ile HDP arasında pazarlık kızışıyor! Özgür Özel’in Bekliyoruz çıkışına Ayşegül Doğan’dan Kendi adaylarımız yanıtı

Genel seçimlerde hezimet yaşayan muhalefet yerel seçimler yaşanırken yine at pazarlığına başladı.

KEMAL'İN KOLTUĞU ÖZGÜR KAPTI
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıldır oturduğu Genel Başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e kaptırdı.

VESAYET ALTINDA
Ancak Özgür Özel CHP'nin yeni genel başkanı olarak seçilse de koltuk İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında...

DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK
Özel ve İmamoğlu "Değişim" dese de CHP'nin benimsediği siyaset tarzında bir değişiklik olmadı.

SELO'YA KAVALA'YA SELAM ÇAKTI TÜRKİYE DÜŞMANININ ELİNİ ÖPTÜ
Öyle ki Özel kurultayda HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a ve Gezi'nin finansörü Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya selam çaktı.

Özel takip eden süreçte HDP'li Pervin Buldan ile birlikte operaya giderek Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan Pervin Chakar'ın elini öptü.

CHPli Özgür Özelden terörün siyasi ayağı HEDEPle ittifak açıklaması | Pervin Chakarın elini öptüm yine öperim pişman değilim

Skandalı daha da ileri götüren CHP'nin yeni genel başkanı "Onurumdur gururumdur" diyerek el öpmesini savundu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN HEDEP'E MESAJ: BEKLİYORUZ
Bir yadan HDP'ye yanlayan Özgür Özel diğer yandan da"Meral Ablam" diyerek İYİ Parti'ye göz kırpıyor. 3 Parti arasında kirli pazarlıklar devam ederken Özgür Özel HEDEP/HDP'ye "Bekliyoruz" mesajı gönderdi.

HEDEP eş başkanlarının tebrik için aradığı ve ziyaret için de randevu almak istediklerini söyleyen Özel, bu randevu talebini beklediklerini söyledi.

Özel şöyle konuştu:

"HEDEP'in eş genel başkanları bana tebrik için ayrı ayrı telefon açmışlardı. 'Ziyaretinize de gelmek isteriz' dediler. 'Halk buluşmaları takvimimiz yoğun, sonrasında bir randevu talep edeceğiz' dediler. Onlar 'Randevu talep edeceğiz' dedikleri için bekliyoruz. Talep ettiklerinde randevu vereceğiz ve görüşeceğiz."

ÖZGÜR ÖZEL'E YANIT GELDİ
Özgür Özel'in açıklaması sonrası terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP/HEDEP'ten pazarlığı yükselten bir çıkış geldi.

HDP Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, 31 Mart'taki yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme eğiliminin ortaya çıktığını bildirdi.

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE KENDİ ADAYIMIZ"
Doğan, Parti Genel Merkezi'nde MYK Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

Toplantının en önemli gündem maddesinin yerel seçimler olduğunu belirten Doğan, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme konusunun ilgili kurullarda tartışıldığını aktardı.

Doğan, "Merkez Yürütme Kurulumuz ciddiyetle tartışıp değerlendirdi. Türkiye'nin her yerinde yerel seçimlere adaylarımızla girme eğilimi ortaya çıktı. Bu karar, Merkez Yürütme Kurulumuzun önerisi olarak Parti Meclisimizde de değerlendirilecek." diye konuştu.

Birinci ve ikinci parti oldukları yerlerde aday adayı başvurularının başladığını ve başvuruların 10 Aralık'a kadar süreceğini anımsatan Doğan, Türkiye'nin her yerinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girmek için hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.

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