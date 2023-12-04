CHP ile HDP arasında pazarlık kızışıyor! Özgür Özel'in "Bekliyoruz" çıkışına Ayşegül Doğan'dan "Kendi adaylarımız" yanıtı

ÖZGÜR ÖZEL'DEN HEDEP'E MESAJ: BEKLİYORUZ

Bir yadan HDP'ye yanlayan Özgür Özel diğer yandan da"Meral Ablam" diyerek İYİ Parti'ye göz kırpıyor. 3 Parti arasında kirli pazarlıklar devam ederken Özgür Özel HEDEP/HDP'ye "Bekliyoruz" mesajı gönderdi.

HEDEP eş başkanlarının tebrik için aradığı ve ziyaret için de randevu almak istediklerini söyleyen Özel, bu randevu talebini beklediklerini söyledi.

Özel şöyle konuştu:

"HEDEP'in eş genel başkanları bana tebrik için ayrı ayrı telefon açmışlardı. 'Ziyaretinize de gelmek isteriz' dediler. 'Halk buluşmaları takvimimiz yoğun, sonrasında bir randevu talep edeceğiz' dediler. Onlar 'Randevu talep edeceğiz' dedikleri için bekliyoruz. Talep ettiklerinde randevu vereceğiz ve görüşeceğiz."