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Cumhur İttifakı'nın yerel seçim çalışması tamam! İstanbul adayı kim olacak? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama

Cumhur İttifakı'nın yerel seçim işbirliği çalışmasında sona gelindi. Başkan Erdoğan'ın "Yeniden İstanbul" çıkışının ardından gözler İstanbul adayına çevrilirken flaş bir açıklama daha geldi. BAE dönüşü açıklamalar yapan Başkan Erdoğan İstanbul adayına yönelik, "Açıkladığımız zaman da mesele bitmiştir. " ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 02 Aralık 2023, 14:36 Güncelleme 02 Aralık 2023, 14:55
Cumhur İttifakı’nın yerel seçim çalışması tamam! İstanbul adayı kim olacak? Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama

Cumhur İttifakı'nın yerel seçim işbirliği çalışmasında sona gelindi.

HEYET 8 TOPLANTI YAPTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla yerel seçimde işbirliği çalışmalarını yürütmek amacıyla kurulan heyet, bugüne kadar 8 toplantı yaptı.

Başkan Erdoğan'ın, geçen hafta MHP Genel Başkanı Bahçeli ile yaptığı görüşme sonrası AK Parti heyetine başkanlık eden Genel Başkanvekili Efkan Ala ve konuyla ilgili diğer kurmaylarıyla değerlendirme yapması bekleniyor.

Bu arada gelecek hafta 2 toplantı yaparak süreci tamamlamayı planlayan heyet, böylece işbirliği yapılacak büyükşehir, il ve ilçeleri netleştirmiş olacak.

BAŞKAN ERDOĞAN: YENİDEN İSTANBUL
Başkan Erdoğan son AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yerel seçimin işaret fişeğini yakmıştı. Partililerin "İstanbul bizimdir bizim kalacak" sloganları üzerine Başkan Erdoğan, "Gençler; unutmayın, bakın bugün bir başlık atıyorum, yeniden İstanbul" dedi.

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AK PARTİ'NİN İSTANBUL ADAYI KİM OLACAK?
Gözler AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayına çevrildi. Mesele Başkan Erdoğan'ın BAE dönüşünde bizzat Erdoğan'a soruldu.

"Son grup konuşmanızda 'Yeniden İstanbul' sloganıyla İstanbul'a özel bir önem atfettiniz. Şimdi İstanbul'u yeniden kazanacak aday konusunda kafanızda herhangi bir profil şekillendi mi? Kabinenizden herhangi bir feragat söz konusu olur mu?" sorusuna Başkan Erdoğan şu yanıtı verdi:

"Ne olur ne olmaz, şimdi konuşulmaz. İstanbul'da da, Ankara'da da parti teşkilatımın içerisinde görevli olan arkadaşlarım çalışmalarını yürütüyorlar. Çalışmaları belli bir noktaya getirdikten, müracaat süreleri bittikten sonra biz de açıklamamızı yaparız. Şu an itibariyle bu tür açıklamayı yapmamız asla doğru olmaz. Bırakalım çalışmalar devam etsin. Belli bir noktaya gelsin. Açıkladığımız zaman da mesele bitmiştir. Hepiniz zaten bunları gayet güzel bir şekilde öğreneceksiniz. Ama bizleri mahcup edecek isimleri Allah'ın izniyle biz milletimizin önüne koymayız. Bizim belediyecilik anlayışımız dillerde destandır"

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