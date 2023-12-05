Adı "Akşener'e en yakın isim" olarak bilinen hatta "akrabası" olarak da söz edilen İYİ Parti önceki Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Genel Başkan Meral Akşener arasındaki "kavga" para, FETÖ, yolsuzluk, taciz gibi iddiaları da peşisıra getirdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından arap saçına dönen İYİ Parti'deki kaos daha da büyüyerek devam ediyor.

Ümit Dikbayır 'ın katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamalar gündemde bomba etkisi yaratmıştı. Peki İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener nasıl cevap verdi?

DARBECİNİN ÖĞRENCİSİ OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

İYİ Parti'nin psikolojik harbe maruz kaldığını söyleyen Akşener, 28 Şubat darbesi organizatörlerinden eski MİT Başkanı Teoman Koman'ın öğrencisi olduğunu itiraf etmişti. Akşener, "İYİ Parti'ye psikolojik harp uyguluyorlar ama karşılarında rahmetli Teoman Koman'ın talebesi var. El mi yaman bey mi yaman göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

GLADYONUN SON VERSİYONU FETÖ'YLE İRTİBATLI

Akşener'in bu sözlerini köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Fuhuş iddiasından psikolojik harbe ve Teoman Koman'a kadar gitmek enteresan yaklaşım" ifadelerini kullandığı yazısında "Bu itiraf başka bir ilişki ağıyla, iç kargaşa ve darbeler konusunda maharetli NATO destekli Gladyo'nun son versiyonu FETÖ'yle irtibatlı" demişti.

Siyaset gündeminin en çok merak ettiği "Akşener gerçekten partisinin "müstakil" olmasını mı istiyor yoksa tipik FETÖ yöntemiyle kafaları mı karıştırıyor?" sorusunu da soran Övür, "Kendisi açıklarsa partisine de iyilik etmiş olur, aksi hâlde bu sorular yakasını bırakmaz" diye yazmıştı.