PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Eski İP'li Aytun Çıray'dan bomba itiraf! "FETÖ’cüler İP'e zuhur etti"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından arap saçına dönen İYİ Parti'deki kaos ve kavga daha da büyüyerek hız kesmeden devam ediyor. İstifalar, koltuk kavgaları ve itiraflar peş peşe patlamaya başladı. "Akşener'in hesapları incelensin" diye dilekçe veren Ümit Dikbayır'ın partiden ihracına karar verildi. Dikbayır hakkında bir kadını taciz ettiğine dair suçlamalar ise ayyuka çıkmıştı. Dikbayır, "Hiçbirinin aslı starı yok olamaz mümkün değil. Ama Perşembe günü basın toplantısı yapacağım bunların hepsini açıklayacağım" dedi. İP'te yaşanan gelişmeler sıcaklığını korurrken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanı olarak görev yaptığı sırada partiden istifa eden Aytun Çıray, katıldığı canlı yayında, parti ile FETÖ arasındaki kirli iş birliğine dikkat çekerek bomba itiraflarda bulundu. Çıray yaptığı açıklamada, "Bu son seçimlerde çok önemli birkaç FETÖ’cü isim İYİ Parti listelerine zuhur etti." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 22:34 Güncelleme 05 Aralık 2023, 23:24
Eski İP’li Aytun Çıray’dan bomba itiraf! FETÖ’cüler İP’e zuhur etti

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından arap saçına dönen İYİ Parti'deki kaos daha da büyüyerek devam ediyor.

İstifalar, koltuk kavgaları ve itiraflar peş peşe patlamaya başladı.

Adı "Akşener'e en yakın isim" olarak bilinen hatta "akrabası" olarak da söz edilen İYİ Parti önceki Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Genel Başkan Meral Akşener arasındaki "kavga" para, FETÖ, yolsuzluk, taciz gibi iddiaları da peşisıra getirdi.

İYİ Partide iç hesaplaşma! İhracı istenen Ümit Dikbayır dökülüyor... Gölge başkan Fatih Akşener, kara kutu Esma Bekar, akçeli para trafiği

Ümit Dikbayır'ın katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamalar gündemde bomba etkisi yaratmıştı. Peki İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener nasıl cevap verdi?

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 28 Şubat darbesi organizatörlerinden eski MİT Başkanı Teoman Komanın öğrencisi olduğunu itiraf etti

DARBECİNİN ÖĞRENCİSİ OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ
İYİ Parti'nin psikolojik harbe maruz kaldığını söyleyen Akşener, 28 Şubat darbesi organizatörlerinden eski MİT Başkanı Teoman Koman'ın öğrencisi olduğunu itiraf etmişti. Akşener, "İYİ Parti'ye psikolojik harp uyguluyorlar ama karşılarında rahmetli Teoman Koman'ın talebesi var. El mi yaman bey mi yaman göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

GLADYONUN SON VERSİYONU FETÖ'YLE İRTİBATLI
Akşener'in bu sözlerini köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Fuhuş iddiasından psikolojik harbe ve Teoman Koman'a kadar gitmek enteresan yaklaşım" ifadelerini kullandığı yazısında "Bu itiraf başka bir ilişki ağıyla, iç kargaşa ve darbeler konusunda maharetli NATO destekli Gladyo'nun son versiyonu FETÖ'yle irtibatlı" demişti.

Siyaset gündeminin en çok merak ettiği "Akşener gerçekten partisinin "müstakil" olmasını mı istiyor yoksa tipik FETÖ yöntemiyle kafaları mı karıştırıyor?" sorusunu da soran Övür, "Kendisi açıklarsa partisine de iyilik etmiş olur, aksi hâlde bu sorular yakasını bırakmaz" diye yazmıştı.

GİKin yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapılmayacağı kararı sonrası İYİ Partide istifa furyası! Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın ve İstanbul Medya Başkanı Aslı Duru istifa etti

Öte yandan İYİ Parti yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayacağını GİK toplantısı sonrasında açıkladı. Söz konusu açıklamanın ardından İYİ Parti'de istifalar peş peşe geldi. İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın, istifa açıklamasında "Cumhuriyet Halk Partisi ile uyum içerisinde yürüttüğümüz yerel yönetim programımızın olumsuz bir noktaya taşınmasına ne aklım ne de yüreğim razı gelmiyor" ifadelerini kullanırken İYİ Parti İstanbul Medya Başkanı Aslı Duru "Üyesi olduğum İYİ Parti'den gördüğüm lüzum üzerine istifa ettim" sözleriyle ekran görüntüsü paylaşmıştı.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır partiden ihraç edildi! Dikbayırdan bomba açıklamalar: Tacizden yıpratmaya kadar düştüler

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkındaki iddiaları inceleyen İyi Parti Disiplin Kurulu, Dikbayır'ın partiden ihracına karar verdi. İhraç kararı ile ilgili yarın İYİ Parti'den açıklama yapılması bekleniyor. Öte yandan ihraç kararı sonrası Ümit Dikbayır, takvim.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. İYİ Parti'nin iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Ümit Dikbayır, ihraç kararı ile ilgili perşembe gününü işaret etti. Dikbayır, "Bu kadar şeyden basından yıpratmaya kadar düştüler. Hiçbirinin aslı starı yok olamaz mümkün değil. Ama Perşembe günü basın toplantısı yapacağım bunların hepsini açıklayacağım" dedi.


İYİ Parti'nin önde gelen isimlerinden olan Aytun Çıray, geçtiğimiz haziran ayında partiden istifa ettiğini duyurmuştu.

İstifa açıklamasında, başdanışmanı olduğu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e zehir zemberek sözler söyleyen Çıray, "Türk toplumu ile Akşener arasında güven bunalımı oluştu." demişti.



AYTUN ÇIRAY'DAN BOMBA İTİRAF
İyi Parti'de yaşanan kasoun ardından Çıray akşam saatlerinde katıldığı bir TV canlı yayınında parti ile FETÖ arasındaki kirli iş birliğine dikkat çekip itirafta bulundu.

"Çok önemli birkaç FETÖ'cü İYİ Parti listelerine zuhur etti"

"ÇOK ÖNEMLİ BİRKAÇ FETÖ'CÜ İYİ PARTİ LİSTELERİNE ZUHUR ETTİ"
"Bu son seçimlerde çok önemli birkaç FETÖ'cü isim İYİ Parti listelerine zuhur etti." diyen Çıray, "Bu bir beka sorunu, iç savaş, provokasyon girişimi" diye konuştu.

Çıray konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:
"Son seçimlerde, hepsini değil bir tanesini söylüyorum. TSK'nın tasfiyesinde rol oynamış insanlar, İYİ Parti listelerine zuhur etti. PKK çok kanlı bir terör örgütü şüphesiz ancak tehlikesi açısından FETÖ kadar tehlikeli bir örgüt gelmedi. PKK'lıdan asla bir general, pilot olmadı ama böyle devletin içine girme hadisesi oldu. Bu bir beka sorunu bir iç savaş, provokasyon girişimi."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır partiden ihraç edildi! Dikbayır’dan bomba açıklamalar: Tacizden yıpratmaya kadar düştüler
Sosyal medya trollerine kötü haber! Algı ve tetikçilik yapanlar hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Çocukluğundan itibaren siyonist olarak yetiştirilen Yahudi gencin ’Siyonizm belasından’ kurtulma hikayesi gündem oldu
SON DAKİKA