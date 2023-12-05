SON DAKİKA I MSB duyurdu: 3 PKK’lı terörist Habur’da Hudut Karakoluna teslim oldu

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu." ifadeleri kullanıldı.
Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu.#MillîSavunmaBakanlığıe pic.twitter.com/mauLRLhAhw— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 5, 2023
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.