SON DAKİKA I MSB duyurdu: 3 PKK’lı terörist Habur’da Hudut Karakoluna teslim oldu

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak 'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist , Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu. #MillîSavunmaBakanlığıe pic.twitter.com/mauLRLhAhw

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı 'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'Ara, bul, yok et' parolasıyla demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi" denildi.