CHP’nin fonladığı KRT’de FETÖ skandalı! Deprem önlemleri konusunda Zaman paçavrasını kaynak gösterdiler





İLK SKANDALLARI DEĞİL

CHP'li yayın organlarının skandallarını saymakla bitmiyor. Asrın felaketinde tüm Türkiye yastayken kirli algı oyununa soyunmuşlardı. Dünya acil koduyla alarma geçerken, tüm liderlerden yardım ve taziye mesajı gelirken söz konusu gazeteler Başkan Erdoğan'ın CHP'li belediyeleri aramadığını iddia etmişti.

YAYIN İHLALİNDEN CEZA ALMIŞLARDI

CHP fondaşı FOX, Tele1, Halk TV, KRT yayın ihlalleri nedeniyle üst sınırdan idari para cezası almıştı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Üst Kurul toplantısında alınan kararlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "İyi niyetli ikazlarımızın karşılık bulmadığını maalesef gördük. İzleme ve değerlendirme dairemize talimatı verdim. Yanlış yapanın gözünün yaşına bakılmayacak. Yanlışta ısrar eden, şiddeti kanıksatıcı içerikler üreten, milli güvenliği tehdit eden yayınlara asla ve asla izin veremeyiz." ifadelerini kullanmıştı.