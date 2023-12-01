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Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Van'daki NARKOGÜÇ-38 operasyonunda 4 ton 600 kilogram toz esrar ele geçirildi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Van'da yapılan NARKOGÜÇ-38 operasyonunda 4 ton 600 kilogram toz esrar ele geçirildiğini duyurdu. Yerlikaya, "Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." dedi.

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Giriş Tarihi 01 Aralık 2023, 14:24 Güncelleme 01 Aralık 2023, 15:22
Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Van’daki NARKOGÜÇ-38 operasyonunda 4 ton 600 kilogram toz esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Van'da yapılan NARKOGÜÇ-38 operasyonunda 4 ton 600 kilogram toz esrar ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

Devam eden NARKOGÜÇ-38 Operasyonu kapsamında Van'da
4️⃣ Ton 6️⃣0️⃣0️⃣ Kg toz esrar daha ele geçirildi. 1️⃣ Yabancı uyruklu Zahir Taciri Yakalandı❗️

Narkogüç-38 Operasyonumuz 4️⃣5️⃣ ilde devam ediyor❗️

Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz❗️

Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve 6. Hudut Komutanlığı ile birlikte yürütülen operasyonda 4 ton 600 kg toz esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyon gerçekleştiren 6.Hudut Komutanlığındaki Askerimizi ve Kahraman Polismizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin🇹🇷

Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.❗️

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