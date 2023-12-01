Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Van’daki NARKOGÜÇ-38 operasyonunda 4 ton 600 kilogram toz esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Van'da yapılan NARKOGÜÇ-38 operasyonunda 4 ton 600 kilogram toz esrar ele geçirildiğini duyurdu.
Devam eden NARKOGÜÇ-38 Operasyonu kapsamında Van'da— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 1, 2023
4️⃣ Ton 6️⃣0️⃣0️⃣ Kg toz esrar daha ele geçirildi. 1️⃣ Yabancı uyruklu Zahir Taciri Yakalandı❗️
Narkogüç-38 Operasyonumuz 4️⃣5️⃣ ilde devam ediyor❗️
Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz❗️
Van Narkotik… pic.twitter.com/PAib9PMBUW
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:
Devam eden NARKOGÜÇ-38 Operasyonu kapsamında Van'da
4️⃣ Ton 6️⃣0️⃣0️⃣ Kg toz esrar daha ele geçirildi. 1️⃣ Yabancı uyruklu Zahir Taciri Yakalandı❗️
Narkogüç-38 Operasyonumuz 4️⃣5️⃣ ilde devam ediyor❗️
Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz❗️
Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve 6. Hudut Komutanlığı ile birlikte yürütülen operasyonda 4 ton 600 kg toz esrar maddesi ele geçirildi.
Operasyon gerçekleştiren 6.Hudut Komutanlığındaki Askerimizi ve Kahraman Polismizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin🇹🇷
Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.❗️