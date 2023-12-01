Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Van’daki NARKOGÜÇ-38 operasyonunda 4 ton 600 kilogram toz esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Van'da yapılan NARKOGÜÇ-38 operasyonunda 4 ton 600 kilogram toz esrar ele geçirildiğini duyurdu.

Devam eden NARKOGÜÇ-38 Operasyonu kapsamında Van'da

4️⃣ Ton 6️⃣0️⃣0️⃣ Kg toz esrar daha ele geçirildi. 1️⃣ Yabancı uyruklu Zahir Taciri Yakalandı❗️



Narkogüç-38 Operasyonumuz 4️⃣5️⃣ ilde devam ediyor❗️



Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz❗️



Van Narkotik… pic.twitter.com/PAib9PMBUW