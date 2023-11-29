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Terör örgütü PKK bağlantılı 62 kişi ve 20 şirketin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu! İsim isim liste

Terör örgütü PKK'ya karşı gerçekleştirilen operasyonların yanısıra finans kaynağını kurutmak için de adımlar atılıyor. Terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden terör örgütü PKK-KCK bağlantılı 62 gerçek, 20 tüzel kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

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Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 09:14 Güncelleme 29 Kasım 2023, 09:37
Terör örgütü PKK bağlantılı 62 kişi ve 20 şirketin Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu! İsim isim liste

Terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden terör örgütü PKK bağlantılı bazı şahıs ve şirketlerin mal varlıkları donduruldu.

KARAR RESMİ GAZETE'DE
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Mal Varlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

62 KİŞİ 20 ŞİRKET
Buna göre, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden, terör örgütü PKK-KCK bağlantılı 62 gerçek kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.

Ayrıca, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, İsveç, İsviçre, Japonya, İtalya, Norveç, Irak, Suriye, Almanya ve Avustralya'da bulunan 20 tüzel kişinin de Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu şekilde:

İSİM İSİM O LİSTE
Mal varlığı dondurulan şirket ve şahısların isim isim listesi:

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