Terör örgütü PKK bağlantılı 62 kişi ve 20 şirketin Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu! İsim isim liste

KARAR RESMİ GAZETE'DE Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Mal Varlığının Dondurulması Kararı" , Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden terör örgütü PKK bağlantılı bazı şahıs ve şirketlerin mal varlıkları donduruldu.

62 KİŞİ 20 ŞİRKET

Buna göre, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden, terör örgütü PKK-KCK bağlantılı 62 gerçek kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.