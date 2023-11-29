Seçil Erzan'ın ponzi kapısı! 7 Mart'tan 5 Nisan'a 'Terim fonu' vurgunun net görüntüsü: Açıklanamayan 11 milyon dolar, Kapalı Çarşı detayı

Seçil Erzan'ın "Yüksek karlı gizli fon" vaadiyle kurduğu saadet zinciri futbol camiasını karıştırdı. Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera, Semih Kaya ve birçok isim parasını kaptırdı. Öte yandan Erzan'ın öncülük ettiği vurgunun görüntüleri de ortaya çıktı. 7 Mart'tan 5 Nisan'a uzanan süreçte yer alan görüntülerde Seçil Erzan, futbolcular Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu, Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı, iş insanı Atilla Baltaş gibi isimler yer alıyor. Bir yandan da Erzan'ın açıklayamadığı kayıp 11 milyon dolar var. Erzan'ın kendisinden para satın aldığını söylediği ve hiçbir aşamada adını vermediği Kapalı Çarşı'daki dövizci de merak konusu. Erzan'ın kuzenlerine de dikkat çekmekte fayda var. Kuzenler fondan zarar edince Seçil Erzan'ı dövdü.
Futbol camiası Seçil Erzan isimli banka müdürünün "Yüksek karlı gizli fon" vaadiyle kurduğu saadet zinciri ile sarsıldı. Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera gibi birçok ünlü isim dolandırıldı.
Piyasadan topladığı milyonlarca doları yöneten banka müdürü Seçil Erzan, para trafiğinin listesini tuttuğunu belirterek Fatih Terim'in ismini verdi. Terim ise yaptığı açıklamada dava ile ilgisi olmadığını belirterek, "Benim adımı karıştıranların aleyhine tarihin en büyük hukuk savaşını başlatıyorum." dedi.
"FATİH TERİM FONU"
18 müştekinin yer aldığı iddianamede 216 yıla kadar hapsi istenen ve "Ben dolandırıcı değilim ben dolandırıldım" diyen Seçil Erzan'ın telefon konuşması da ifşa oldu.
Erzan konuşmasında kurduğu ponzi sistemini 'Fatih Terim fonu' tanıttı. Listede adı bulunan Bülent Çeviker ve İnci Çeviker'e 3 haftada yüzde 27 faiz önerdiği öğrenildi. Erzan'ın vurgunun patladığı 7 Nisan günü intihar etmeyi düşündüğü öğrenilirken iş insanı Bülent Çeviker, "Seçil Hanım bizi özellikle tembihledi, 'Bu özel bir fon bankada kameralar var. Kameralara gözükmeyecek şekilde parayı teslim etmen gerek. Fatih Terim'in fonu olduğu duyulursa, Terim bu işten çok rahatsız olur' dedi" şeklinde konuştu.
DENİZBANK'TAN AÇIKLAMA
Öte yandan Denizbank Genel Müdürlüğü tarafından fon vurgununa ilişkin açıklama yapıldı. Erzan ve futbol dünyasından birçok ismin karıştığı vurgunla ilgili bankadan yapılan açıklamada, dolandırıcılık olayının farkına varıldığı ve gerekli tüm hukuki süreçlerin başlatıldığı duyuruldu.