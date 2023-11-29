Seçil Erzan'ın ponzi kapısı! 7 Mart'tan 5 Nisan'a 'Terim fonu' vurgunun net görüntüsü: Açıklanamayan 11 milyon dolar, Kapalı Çarşı detayı

Seçil Erzan'ın "Yüksek karlı gizli fon" vaadiyle kurduğu saadet zinciri futbol camiasını karıştırdı. Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera, Semih Kaya ve birçok isim parasını kaptırdı. Öte yandan Erzan'ın öncülük ettiği vurgunun görüntüleri de ortaya çıktı. 7 Mart'tan 5 Nisan'a uzanan süreçte yer alan görüntülerde Seçil Erzan, futbolcular Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu, Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı, iş insanı Atilla Baltaş gibi isimler yer alıyor. Bir yandan da Erzan'ın açıklayamadığı kayıp 11 milyon dolar var. Erzan'ın kendisinden para satın aldığını söylediği ve hiçbir aşamada adını vermediği Kapalı Çarşı'daki dövizci de merak konusu. Erzan'ın kuzenlerine de dikkat çekmekte fayda var. Kuzenler fondan zarar edince Seçil Erzan'ı dövdü.