CHP’nin emanetçi tavşanı Özgür Özel’den HEDEP ve İYİ Parti’ye mavi boncuk! ’Bedava traktör’ vol 2 tadında vaatler tutulmayacak sözler

Bilindiği üzere CHP her seçim öncesi bol vaatlerde bulunup daha sonra yerine getirmiyor. Bunun bilinen örneklerinde biri olan "CHP'den her çiftçiye bedava traktör" vaadi Özgür Özel'in bugünkü açıklamarıyla yine gündem oldu.



Özel'e daha önce "Nerede traktörler" sorusu yöneltilmiş, emanetçi tavşan da CHP'yi özetleyen bir yanıt vererek "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör sözünü çarpıcı olsun diye yazdık" demişti.