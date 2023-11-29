Seçil Erzan olayında yeni gelişme! Fonun kilit ismi Ali Yörük paraları Bulgaristan’a mı kaçırdı? O isim tespit edildi

DENİZBANK RAPORU: ARDA'NIN KARDEŞİ PARAYI ALİ'YE TESLİM ETTİ

Denizbank müfettişlerinin hazırladığı rapora göre, Arda Turan Denizbank'ta ilk hesabını 2006'da açtı. 8 Nisan'da Fatih Terim ve Emre Belözoğlu ile bankanın genel müdürlüğüne giderek durumu anlattı ve şikâyetçi oldu. Seçil Erzan'a farklı tarihlerde toplam 15 milyon dolar verdiğini, halen 7.5 milyon dolar alacağının olduğunu anlattı. Paraları genelde Astoria İş Merkezi'nin önünde verdiğini söyledi. Banka, Arda Turan ile ikinci toplantıyı 11 Nisan'da yaptı. Bankanın incelemelerine göre Arda Turan 25 Kasım 2022'de kardeşi Okan Turan'ın hesabına para havalesi yaptı. Bu para da Okan Turan tarafından bankadan çekilerek dışarı çıkarıldı. Okan Turan 29 Kasım'da da Levent'teki şubeye gelerek 1 milyon 136 bin dolar çekti. Bankanın güvenlik kamerası kayıtlarına göre, Okan Turan bu parayı "Ali Yörük olduğu düşünülen şahsa" şubenin giriş holünde çanta içinde teslim etti. Bu şahıs da parayı alarak dışarı çıktı.

ERDEN TİMUR'DAN 700 BİN DOLAR

Raporda Arda Turan'ın Seçil Erzan'a göndermek için hesabından çektiği nakit para ve kredinin de detayları var. Rapora göre, Arda Turan 2 Aralık 2022'de 33 milyon 800 bin lira ihtiyaç kredisi çekti. Bunu 1 milyon 790 bin dolara çevirdi. Ardından da Arda Turan'ın hesabına Erden Timur'dan da 700 bin dolar geldi. Arda toplam 2 milyon 490 bin dolarlık bu parayı kardeşi Okan Turan'ın hesabına havale etti. Okan Turan da bankaya giderek bu parayı çekti. Rapora göre, banka bu işlemler için de kamera kayıtlarını inceledi ve görüntülere göre bu para da Okan Turan tarafından çanta içinde bankadaki Ali Yörük'e teslim edildi ve Ali Yörük bankadan parayı bu çanta ile çıkardı.

ERZAN: 400 BİN DOLARI KENDİSİNE ALDI

Seçil Erzan ise ifadesinde, Ali Yörük'ten kendisini icraya verdiği için şikâyetçi olacağını belirterek, "Ali Yörük bana verdiği her parayı katbekat fazlasıyla, faiziyle geri almıştır. Ayrıca Ali Yörük zaman zaman benim fon vaat ettiğim insanlardan alacağım parayı teslim alan kişidir. Ali Yörük bu paraları teslim alıp içinden kafasına göre belirlediği bedeli kendisi için alırdı. Örneğin Bülent Çeviker'den teslim aldığımız 2 milyon 200 bin doları Ali Yörük Florya'da 2 çanta şeklinde elden teslim aldıktan sonra içinden 400 bin doları kendisine aldı, kalanını bana getirip verdi" demişti.