Seçil Erzan olayında yeni gelişme! Fonun kilit ismi Ali Yörük paraları Bulgaristan’a mı kaçırdı? O isim tespit edildi

Giriş ve çıkışların ise genelinin günübirlik olduğu tespit edildi.
Emniyet'in yaptığı araştırmada Yuri Borisov Yankov pasaportunu kullanan kişinin Bulgaristan Türk'ü Hüseyin Kurtuluş olduğu anlaşıldı. Çifte vatandaş olan Kurtuluş'un 1988 doğumlu ve Edirne nüfusuna kayıtlı olduğu görülüyor.
BAĞLANTILI İSİMLER DEŞİFRE OLDU
Hüseyin Kurtuluş kimliğiyle en son 29 Ekim 2022'de Kapıkule'den çıktı. Bir daha bu kimlikle Türkiye'ye girmedi. Giriş çıkış yaparken Bulgaristan pasaportunu kullandı.
Emniyet raporunda, "Ali ve Atilla Yörük ile Adem Aksaka ve Hüseyin Kurtuluş'un (Yuri Borisov Yankov) birbirleriyle ve Seçil Erzan'la ilgi ve irtibatlarının olduğu" ifade edildi.
ARAMIZDA TİCARİ BİR İLİŞKİ YOK
Ali Yörük, 27 Nisan'da emniyette verdiği ifadede, Kurtuluş'la Bulgaristan'a gelip giderken görüştüklerini iddia ederek, ilişkisini önemsizleştirmek istedi.
Yörük, şöyle dedi:
"İlk zamanlar bize yol yordam göstermesi için yanımıza alırdık. Sık görüştüğüm birisi değildir. Gümrük kapısında denk gelirsek görüşürdük. Aramızda bir ticari ilişki yoktur. Ara sıra telefonla görüşmüşlüğüm vardır."
Yörük, Bulgaristan yolculuklarının eğlence amaçlı olduğunu öne sürdü.
Yörük:
"Çorlu'ya yakın olması sebebiyle bu kadar sık gidip gelmişliğim vardır. Bulgaristan'da alkolün daha ucuz olması sebebiyle gelirdik. Galeri işi yaptığım için araç plakaları farklılık göstermektedir. Bulgaristan'da Svilengrad şehrine gittik. Eğlence amaçlı gittik. Gece gitmenizin sebebi gündüz çalışıp gece de eğlence mekanlarına gitmemizden dolayıdır."
2O SENE ÇIKAMAZ
Seçil Erzan'ın gözaltına alındığı gün Ali Yörük ile bir arkadaşı arasında WhatsApp'ta şu yazışma oldu:
Arkadaşı: Ayhan aradı, karı paket olmuş, var mı aslı?
Yörük: Aynen.
Arkadaşı: E söyledik o zaman alacaklar diye. Belliydi.
Yörük: Sen söylemiştin.
Arkadaşı: Yeni alınmış mağdurların hepsi. Patlar bu hafta, duyan koşar savcılığa.
Yörük: Beni ilgilendirmiyor, görüşmüyorum.
Arkadaşı: Sizi o zaman uyardım, devam ettiyseniz takibi vardır, yanarsınız. Dikkat edin. 20 sene çıkamaz kadın.Yörük: Hayırlısı.
DENİZBANK RAPORU: ARDA'NIN KARDEŞİ PARAYI ALİ'YE TESLİM ETTİ
Denizbank müfettişlerinin hazırladığı rapora göre, Arda Turan Denizbank'ta ilk hesabını 2006'da açtı. 8 Nisan'da Fatih Terim ve Emre Belözoğlu ile bankanın genel müdürlüğüne giderek durumu anlattı ve şikâyetçi oldu. Seçil Erzan'a farklı tarihlerde toplam 15 milyon dolar verdiğini, halen 7.5 milyon dolar alacağının olduğunu anlattı. Paraları genelde Astoria İş Merkezi'nin önünde verdiğini söyledi. Banka, Arda Turan ile ikinci toplantıyı 11 Nisan'da yaptı. Bankanın incelemelerine göre Arda Turan 25 Kasım 2022'de kardeşi Okan Turan'ın hesabına para havalesi yaptı. Bu para da Okan Turan tarafından bankadan çekilerek dışarı çıkarıldı. Okan Turan 29 Kasım'da da Levent'teki şubeye gelerek 1 milyon 136 bin dolar çekti. Bankanın güvenlik kamerası kayıtlarına göre, Okan Turan bu parayı "Ali Yörük olduğu düşünülen şahsa" şubenin giriş holünde çanta içinde teslim etti. Bu şahıs da parayı alarak dışarı çıktı.
ERDEN TİMUR'DAN 700 BİN DOLAR
Raporda Arda Turan'ın Seçil Erzan'a göndermek için hesabından çektiği nakit para ve kredinin de detayları var. Rapora göre, Arda Turan 2 Aralık 2022'de 33 milyon 800 bin lira ihtiyaç kredisi çekti. Bunu 1 milyon 790 bin dolara çevirdi. Ardından da Arda Turan'ın hesabına Erden Timur'dan da 700 bin dolar geldi. Arda toplam 2 milyon 490 bin dolarlık bu parayı kardeşi Okan Turan'ın hesabına havale etti. Okan Turan da bankaya giderek bu parayı çekti. Rapora göre, banka bu işlemler için de kamera kayıtlarını inceledi ve görüntülere göre bu para da Okan Turan tarafından çanta içinde bankadaki Ali Yörük'e teslim edildi ve Ali Yörük bankadan parayı bu çanta ile çıkardı.
ERZAN: 400 BİN DOLARI KENDİSİNE ALDI
Seçil Erzan ise ifadesinde, Ali Yörük'ten kendisini icraya verdiği için şikâyetçi olacağını belirterek, "Ali Yörük bana verdiği her parayı katbekat fazlasıyla, faiziyle geri almıştır. Ayrıca Ali Yörük zaman zaman benim fon vaat ettiğim insanlardan alacağım parayı teslim alan kişidir. Ali Yörük bu paraları teslim alıp içinden kafasına göre belirlediği bedeli kendisi için alırdı. Örneğin Bülent Çeviker'den teslim aldığımız 2 milyon 200 bin doları Ali Yörük Florya'da 2 çanta şeklinde elden teslim aldıktan sonra içinden 400 bin doları kendisine aldı, kalanını bana getirip verdi" demişti.
Seçil Erzan'a 2.198.000 dolar kaptıran işadamı Çeviker'in skandalın patlamasından önceki 3 gün boyunca parasını kurtarmaya çalıştığı da ortaya çıktı.
Çeviker'in 3-7 Nisan tarihleri arasında Erzan ile WhatsApp'taki yazışmaları şu şekilde:
Çeviker: Seçil hanım, paramı gönderin. Yetti artık. Doğru olmayan söylemlerin sonu geldi.
Erzan: Tamamdır geliyor Bülent Bey.
Çeviker: Hemen ödeyin, şikayette bulunmayı düşünüyorum.
Erzan: Yapmayın, hemen oluyor
Çeviker: Lütfen siz yapmayın, bende sinir kalmadı, ellerim titriyor, zor yazıyorum. Benimle oynuyorsunuz.
Erzan: Şimdi girdik talimatı Bülent Bey.
Çeviker: Yazılı teyit istiyorum. Bir saat bile atlatılmaya tahammülüm kalmadı.
Erzan: Sizi atlatmıyorum. Ödemeyi geçip size haber edeceğim, kalbim sıkışıyor.
Çeviker: Kandırılmak istemiyorum.
Erzan: Asla kandırılmıyorsunuz. N'olur böyle düşünmeyin. Garanti olmasa size söyler miyim. Bitti artık, hesabınıza geçecek.
Çeviker: Verdiğiniz sözlerin hiçbiri tutmadı.
4 NİSAN
Çeviker: Bu gün son olsun. Usandım artık, neden beni süründürüyorsun. Sabah ödeme gelecek diye namus şeref sözü verdin. Nerede kaldı sözün?
Erzan: (Toplantı) Bitsin hemen arıyorum Bülent bey.
Çeviker: Bugün, yarın, bir saat sonra, üç saat sonra. Nereye varacak bu iş? Bana toplantı fotoğrafı gönderme, paramı gönder.
Erzan: Tamam.
Çeviker: Neden param gelmiyor? Neyi yanlış yaptın?
Erzan: Şimdi size dökümü atıcam.
Çeviker: Döküm gelmedi hala. Gene ekrandan gösterip kaçıracak mısınız?
Erzan: Hayır, yazıyorum şu an.
5 NİSAN
Çeviker: Seçil Hanım, bu günkü görüşmemize istinaden yarın ödememin hesabıma geçmemesi durumunda hakkınızda hukuki işlem başlatacağımı bilgilerinize arz ederim.
Erzan: Peki Bülent Bey
6 NİSAN
Çeviker: Seçil Hanım gene atlatıyor musunuz beni?
Erzan: Asla öyle bişi yok Bülent Bey. Birazdan çıkıp İnci'yi (İnci Çeviker) alıyorum.
Çeviker: Birazdan oldu. Hadi gel artık. Oyalıyorsun bizi. Seçil hanım nerdesin.
Eski futbolcu Selçuk İnan'ın 1.535.000 dolar ve Galatasaray'ın eski tercümanı Mert Çetin'in 75.000 dolarlık alacak iddiası üzerine İstanbul 1 ve 4. tüketici mahkemeleri 12 Mayıs'ta Denizbank aleyhine haciz kararı verilmesinin ardından yaşananlar ise oldukça ilginçti.