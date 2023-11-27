Son dakika: MİT’ten nokta operasyon! PKK/YPG’nin sözde Aynularab sorumlusu Karker Andok kod adlı Mutlu Kacar etkisiz hale getirildi

Suriye'de, harekât bölgelerinde görev yapan güvenlik güçlerimize yönelik eylem talimatları veren Ayn El Arab sorumlularından Karker Andok kod Mutlu Kacar, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.
Suriye'de, harekât bölgelerinde görev yapan güvenlik güçlerimize yönelik eylem talimatları veren Ayn El Arab sorumlularından Karker Andok kod Mutlu Kacar, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.
ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI
Karker Andok kod Mutlu Kacar, Tel Rıfat'ta faaliyet yürütürken, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde görev yapan güvenlik güçlerimize ait konvoya gerçekleştirilen eylemin talimatını vermişti. Kacar'ın talimat verdiği eylem sonucunda Astsubay Çavuş Fatih Güney ve Onbaşı Emrah Arslan şehit olmuştu.
MİT, Askerlerimizin şehit olduğu eylemin talimatını veren örgüt mensubunun Mutlu Kacar olduğunu tespit etti, hedef listesine aldı.
BU SEFER KAÇAMADI
MİT'in takibinden kaçmak isteyen Mutlu Kacar, eylemden sonra Tel Rıfat'tan Suriye/Derik'e geçti. Bir süre Derik'te faaliyet yürüten Kacar, MİT tarafından tespit edilebileceği korkusuyla tekrar faaliyet yerini değiştirdi.
Son olarak sorumlu düzeyde Ayn El Arab'a geldi. MİT, uzun süredir, sınır ötesinde aradığı Mutlu Kacar'ı, saha ajanlarının yaptığı operasyonla, en doğru anda etkisiz hale getirdi.
MÜHİMMATÇISI DA EX!
MİT, geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK/YPG'ye ağır silah temin eden ve kırmızı bültenle aranan sözde sorumlulardan Fahrettin Tolun'u Suriye'nin kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT, sorumlu düzeydeki teröristleri hedef almaya devam ediyor.
Hayri Serhat Kod Fahrettin Tolun, Suriye'nin Rumeylan bölgesinde PKK/YPG'nin ağır silah ve savunma sanayi sorumlusu olarak faaliyet yürütmekteydi. Fahrettin Tolun, örgütün kırsal kadrolarına katılan en eski teröristlerden biriydi.
Ayrıca, örgüt bünyesinde İran, Irak ve Suriye'de sorumlu düzeyde silahlı faaliyetlerde de bulunuyordu.
NOKTA OPERASYON
Suriye alanındaki üst düzey sorumlulardan olan Tolun, MİT'in örgüte yönelik düzenlediği operasyonlardan korunmaya çalışıyordu. Takipten kaçmak amacıyla sürekli yerini değiştiriyordu. Tolun'un, yakınında tuttuğu kişilere karşı da son derece tedbirli davrandığı biliniyordu.
MİT, aldığı anlık istihbaratlar üzerine düğmeye bastı ve Fahrettin Tolun'u, nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
HAYRİ SERHAT KOD FAHRETTİN TOLUN KİMDİR?
Fahrettin Tolun, 1992'de terör örgütüne katıldı. Birçok silahlı faaliyet yürüttü. Türkiye, İran ve Irak kırsalında çeşitli alanlarda sorumlu düzeyde bulundu. Tolun, 2019'da Suriye'ye geçti ve örgütün ağır silah ve savunma birimi sorumlusu olarak faaliyet yürütmeye başladı. Fahrettin Tolun, örgütün ülkemize yönelik eylemlerinde kullandığı silahlardan sorumluydu.
Tolun hakkında, Interpol tarafından oluşturulan 'Kırmızı Bülten'in yanı sıra Iğdır ve Erzurum Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından da "Terör Amaçlı Örgüte Üye Olma" suçundan oluşturulan dosya kayıtları bulunmaktaydı.