CHP’de değişen bir şey yok: Özgür Özel TSK’ya iftira atan Şebnen Korur Fincancı ile görüştü

CHP'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve beraberindeki TTB Merkez Konsey Üyelerini, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti." ifadelerine yer verildi. Söz konusu görüşme sosyal medyada büyük tepki çekti. FİNCANCI'NIN SKANDALLARI

Teröristlere her fırsatta arka çıkan PKK ile ağız birliği yapmaktan geri durmayan Şebnem Korur Fincancı'nın skandalları saymakla bitmiyor.



Daha önce şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'kimyasal' silah iftirası atan Fincancı geçtiğimiz eylül ayında PKK terör örgütünü aklamak için kolları sıvadı.





PKK'YA ÖLÜM KUSAN SİHA'LARI HEDEF ALDI

SİHA'ların sınır ötesi operasyonlarda gösterdiği üstün başarıyı hazmedemeyen Fincancı, PKK'ya yönelik operasyonlarda kullanılan zırhlı araçları da hedef aldı.



PKK'nın sözcüsü gibi hareket eden Fincancı, "Toplumun insansız hava araçlarını olumladığı koşullarda, zırhlı araçları alkışladığı yerde bundan rahatsız olunmadığı durumda kalıcı bir barış tesis etmek de olanaklı değil" diyerek örgüt elebaşları ile ağız birliği yaptı.



Bilindiği üzere 14-28 Mayıs döneminde Kemal Kılıçdaroğlu ve 8'li koalisyon için oy dilenen PKK elebaşları, SİHA'lar yüzünden inlerinden başlarını çıkaramadıklarını itiraf etmiş, "Erdoğan fırsat buldukça bizi vuruyor, iktidarın ilk hedefi biz olacağız" demişti. PKK MEDYASI FİNCANCI'YI AKLADI: BARIŞ MÜCADELESİNİN ÖNEMLİ İSMİ

Fincancı'nın SİHA'ları hedef alan sözleri PKK medyasında da genişçe yer buldu.







Kandil'in güdümünde yayın yapan PKK kanalları Şebnem Korur Fincancı'yı "Barış mücadelesinin en önemli isimlerinden biri" olarak akladı.





İMHA EDİLEN PKK'LILAR İÇİN AĞIT YAKTI

Fincancı "Aslolanın barış olduğu, ölenin hepimizin çocukları olduğunu birlikte değerlendirip birlikte mücadele etmek zorundayız" sözleriyle de imha edilen PKK'lılarla aziz Mehmetçik'i bir tuttu.