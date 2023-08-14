PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Güncel Haberleri

PKK elebaşı Salih Müslim'i korku dağları sardı! Saklandığı inde çaresiz: "Türkiye'yi Suriye'den çıkaramazlar, Ankara'yı kızdırmak istemiyorlar"

Düne kadar 8'li koalisyona arka çıkıp, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy dilenen PKK elebaşlarını şimdilerde korku dağları sardı. PKK/PYD elebaşı Salih Müslim çaresizce Türkiye'nin Suriye'den çıkmayacağını, Suriye'nin de Türkiye'yi çıkaracak güçte olmadığını dile getirdi. ABD ve Avrupa'daki ağababalarına "Türkiye'yi kızdırmak istemiyorlar" diyerek veryansın eden Müslim, “Rojava’da bir Türkmen devleti planı var" dedi. Bu PKK/PYD elebaşı Salih Müslim'in çaresizliğini ilk dile getirişi değil. Müslim daha önce de Başkan Erdoğan'ı kastederek "Fırsat buldukça bizi vuruyor." demişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Ağustos 2023, 10:32 Güncelleme 14 Ağustos 2023, 10:47
PKK elebaşı Salih Müslim’i korku dağları sardı! Saklandığı inde çaresiz: Türkiye’yi Suriye’den çıkaramazlar, Ankara’yı kızdırmak istemiyorlar
28 Mayıs'a giden süreçte 8'li koalisyonla ele ele verip, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen terör örgütü PKK/PYD'yi şimdilerle korku dağları sardı.



"İKTİDARIN İLK HEDEFİ PKK OLACAK"
Hatırlanacağı üzere PKK elebaşı Duran Kalkan, seçim öncesi 8'li koalisyona 'önleri açık' diye methiyeler düzmüş, 28 Mayıs'taki hezimet sonrası ise "İktidarın ilk hedefi PKK olacak" diyerek tedirginliğini dile getirmişti.



Bugün de PKK/PYD elebaşı Salih Müslim eli kanlı örgütün içerisine düştüğü çaresizliği yaptığı açıklamalarda gözler önüne serdi.


"TÜRKİYE'Yİ KIZDIRMAK İSTEMİYORLAR"
Türkiye'nin Suriye'den çıkmayacağını, Suriye'nin de Türkiye'yi çıkaracak güçte olmadığını dile getirip veryansın eden Müslim, "Rusya, Türkiye ile planlarını uygulamak istiyor. Uluslararası Koalisyon da NATO ortağı Türkiye'yi kızdırmak istemiyor" ifadelerini kullandı.


TÜRKİYE'NİN HEDEFİ TÜRKMEN DEVLETİ
"Rojava'da bir Türkmen devleti planı var" diyen Müslim, "Şimdi Türkmenler için başka bir plan çiziyor. Yani Kuzey ve Doğu Suriye'de bir Türkmen devleti kuracaklarını söylüyorlar" diye konuştu.

"ERDOĞAN BİZİ VURUYOR"
Öte yandan geride bıraktığımız ay saklandığı ininden açıklamalarda bulunan elebaşı Müslim, Başkan Erdoğan'ı kastederek "Fırsat buldukça bizi vuruyor." demişti.

Salih Müslim şunları söyledi;

"Hiçbir şey 8 senedir durmadı. Fırsat buldukça saldırılarına devam ediyor. Kendi konumunu güçlendirdikten sonra seçimsi şeyden sonra her tarafa saldırıyor."



DAHA ÖNCE DE İTİRAFLARDA BULUNMUŞTU
Müslim seçimlerin ardından yaşadığı hayal kırıklığı ile birlikte daha önce de itiraflarda bulunmuştu. Savaş uçakları ile vurulduklarını söyleyen Müslim, "Yalnız dronlar değil savaş uçakları için de hava sahasını açmışlar. Rusya Ukrayna savaşı sebebiyle Türkiye'ye muhtaç. Ukrayna ile savaş, Batı'nın bundan dolayı yıllardır uyguladığı yaptırımlar, ambargolar nedeniyle Rusya Türkiye'ye muhtaç." demişti.


KILIÇDAROĞLU İÇİN OY İSTEMİŞTİ
PKK/PYD elebaşı Salih Müslim Kılıçdaroğlu için oy istemişti. 14 Mayıs'ın bir fırsat olduğunu öne süren Salih Müslim Başkan Erdoğan'ı da hedef alarak, "Bugün demokrasiyle bu faşist iktidarı gönderme fırsatı doğmuştur. Bu fırsat, 14 Mayıs'ta tüm Türkiye halklarının önüne geliyor." demiş ve Başkan Erdoğan'ın seçimi kaybetmesiyle Ortadoğu'da denklemin kendileri lehine değişeceğini söylemişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


SON DAKİKA