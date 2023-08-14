PKK elebaşı Salih Müslim'i korku dağları sardı! Saklandığı inde çaresiz: "Türkiye'yi Suriye'den çıkaramazlar, Ankara'yı kızdırmak istemiyorlar"

28 Mayıs'a giden süreçte 8'li koalisyonla ele ele verip, Kemal Kılıçdaroğlu
'nun adaylığını destekleyen terör örgütü PKK/PYD'yi şimdilerle korku dağları sardı.
"İKTİDARIN İLK HEDEFİ PKK OLACAK"
Hatırlanacağı üzere PKK elebaşı Duran Kalkan, seçim öncesi 8'li koalisyona 'önleri açık' diye methiyeler düzmüş, 28 Mayıs'taki hezimet sonrası ise "İktidarın ilk hedefi PKK olacak"
diyerek tedirginliğini dile getirmişti.
Bugün de PKK/PYD elebaşı Salih Müslim eli kanlı örgütün içerisine düştüğü çaresizliği yaptığı açıklamalarda gözler önüne serdi.
"TÜRKİYE'Yİ KIZDIRMAK İSTEMİYORLAR"
Türkiye'nin Suriye'den çıkmayacağını, Suriye'nin de Türkiye'yi çıkaracak güçte olmadığını dile getirip veryansın eden Müslim, "Rusya, Türkiye ile planlarını uygulamak istiyor. Uluslararası Koalisyon da NATO ortağı Türkiye'yi kızdırmak istemiyor"
ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'NİN HEDEFİ TÜRKMEN DEVLETİ
"Rojava'da bir Türkmen devleti planı var" diyen Müslim, "Şimdi Türkmenler için başka bir plan çiziyor. Yani Kuzey ve Doğu Suriye'de bir Türkmen devleti kuracaklarını söylüyorlar" diye konuştu.
"ERDOĞAN BİZİ VURUYOR"
Öte yandan geride bıraktığımız ay saklandığı ininden açıklamalarda bulunan elebaşı Müslim, Başkan Erdoğan'ı kastederek "Fırsat buldukça bizi vuruyor." demişti.
Salih Müslim şunları söyledi;
"Hiçbir şey 8 senedir durmadı. Fırsat buldukça saldırılarına devam ediyor. Kendi konumunu güçlendirdikten sonra seçimsi şeyden sonra her tarafa saldırıyor."