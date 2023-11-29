Son dakika: Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli görüşme gerçekleştirecek. Erdoğan TBMM Grup toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, " Bugün Sayın Bahçeli ile biraz sonra görüşeceğiz." ifadelerini kullandı. Görüşmede 50+1 meselesi ve yerel yönetimlerin gündeme gelmesi bekleniyor.

"50+1'İN DEĞİŞMESİ İSABETLİ OLUR"

Hatırlanacağı üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 50+1 şartının değişmesinin isabetli olacağını işaret ederek, "Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa… Bundan sonra kim bilir daha neler çıkar? Ama oy sayısı itibarıyla "en fazla oyu alan aday seçilir" denildiği zaman seçim hızlıca tamamlanır." demişti.