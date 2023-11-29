Akşener el yükseltti! Özgür Özel'le yapacağı görüşme öncesi CHP'ye 'İYİ' vurdu: "Al gülüm, ver gülüm çarkında yokuz" dedi

Tam da bu noktada gözler Meral Akşener'e çevrildi. Özgür Özel 'le yapacağı görüşme öncesi el yükselten Akşener, CHP'yi yerden yere vurdu. Yine 'ittifaksız seçim' vurgusu yapan Akşener, "Yeni, hür ve müstakil bir zemin inşa etmek için; tüm gücümüzle mücadele etmeye, devam edeceğiz!" şeklinde konuştu. CHP'YE 'İYİ' VURDU CHP'nin AK Parti iktidarına karşı hiçbir başarı gösteremediğini belirten Akşener, "Dün bu iktidara karşı, hiçbir başarı gösterememiş olanlar bugün kendi sebep oldukları başarısızlığın faturasını İYİ Parti'ye kesmeye çalışıyorlar. Kurdukları, "Al gülüm, ver gülüm" çarkına, çomak sokulsun istemiyorlar. İşte bu yüzden de dün yüzde 60 borazanlığı yapanlar bugün çıkıp utanmadan, İYİ Parti analizleri kasıyorlar. Ancak şunu unutuyorlar ki; Onların attığı çamur, bize yapışmaz. Onların sürdüğü balçık, İYİ Parti güneşini sıvayamaz. Onların estirdikleri fırtınalar, bizden, toz dışında bir şey alamaz!" ifadelerini kullandı.





KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A GÖNDERME

"Biz asla, koltuk sevdasına, esir olmadık" sözleriyle devrik Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme yapan Akşener, "Biz asla, milletimizin çağrısına, kulak tıkamadık!" diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret etti.



Şu ifadeleri kullandı;



Biz asla onlar gibi; Bozulmadık, çürümedik! Harama "ne ala", batıla "eyvallah" demedik. Eğilmedik, bükülmedik; asla boyun eğmedik!

Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da; Kendi günahlarını, saklamak isteyenlerin; İYİ Parti'yi özne yapmasına izin vermeyeceğiz!