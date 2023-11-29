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Akşener el yükseltti! Özgür Özel'le yapacağı görüşme öncesi CHP'ye 'İYİ' vurdu: "Al gülüm, ver gülüm çarkında yokuz" dedi

CHP - İYİ Parti hattında tansiyon bir hayli yüksek. Özgür Özel 'Meral Ablam' deyip ittifak için İYİ Parti'ye yanlarken; CHP'nin Akşener'i masaya çekmek için büyükşehirlerdeki bazı ilçeleri "siyasi rüşvet" olarak teklif edeceği konuşuluyor. Akşener ise Özgür Özel'le yapacağı görüşme öncesi el yükseltti. Bir kez daha 'ittifaksız seçim' vurgusu yapan Akşener, "Yeni, hür ve müstakil bir zemin inşa etmek için; tüm gücümüzle mücadele etmeye, devam edeceğiz!" ifadelerini kullandı. CHP'nin AK Parti iktidarına karşı hiçbir başarı gösteremediğini belirten Akşener, "Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da; Kendi günahlarını, saklamak isteyenlerin; İYİ Parti’yi özne yapmasına izin vermeyeceğiz!" dedi.

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Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 12:32 Güncelleme 29 Kasım 2023, 13:13
Akşener el yükseltti! Özgür Özel’le yapacağı görüşme öncesi CHP’ye ’İYİ’ vurdu: Al gülüm, ver gülüm çarkında yokuz dedi

Türkiye yerel seçimlere sayılı bir zaman kala muhalefet içerisindeki binbir kaos, entikai kavga ve dövüşe şahitlik ediyor.


Cumhuriyet Halk Partisi'nde 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sona erirken, Özgür Özel'in koltuğu Ekrem İmamoğlu vesayeti altında kaldı. Ekremci kalemşorlar İmamoğlu'nu 'Fiili eş başkan' ilan etti.

Meral Akşenere siyasi rüşvet! Özgür Özel ile görüşme öncesi yandaş isim dillendirdi


'ABLAM' DEDİ, AYAĞINA GİTTİ, TELEFONLA DARLADI
CHP'ye rest çekerek "İttifak yapmayacağız" diyen İYİ Parti ise akçeli işler ve taciz iddiaları ile sarsılıyor. Bu kapsamda "Partiyi karıştıran el İmamoğlu mu?" sorusu önem kazandı.

İYİ Parti kaoslarla boğuşurken CHP bir yandan HDP ile temas kuruyor diğer yandan Meral Akşener'i masaya çekmek için uğraşıyor. Özgür Özel "Meral ablam" ifadeleriyle Akşener'e sıcak mesajlar vermeye çalışırken ABB Başkanı Mansur Yavaş İYİ Parti Genel Merkezi'ne giderek "nabız" yokladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Akşener'i telefonla darladı.



AKŞENER'E SİYASİ RÜŞVET! CHP YANDAŞI DİLLENDİRDİ
Bu kapsamda Akşener ve Özgür Özel'in yarın (30 Kasım 2023) bir araya geleceği, görüşmede ittifak konusunun masaya yatırılacağı öğrenildi. CHP'nin Akşener'i masaya çekmek için büyükşehirlerdeki bazı ilçeleri "siyasi rüşvet" olarak teklif edeceği konuşuluyor.

Özgür Özel ile görüşen İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP yandaşı Deniz Zeyrek söz konusu iddiaları görüşme öncesi dillendirdi.



Tam da bu noktada gözler Meral Akşener'e çevrildi.

Özgür Özel'le yapacağı görüşme öncesi el yükselten Akşener, CHP'yi yerden yere vurdu.

Yine 'ittifaksız seçim' vurgusu yapan Akşener, "Yeni, hür ve müstakil bir zemin inşa etmek için; tüm gücümüzle mücadele etmeye, devam edeceğiz!" şeklinde konuştu.

CHP'YE 'İYİ' VURDU
CHP'nin AK Parti iktidarına karşı hiçbir başarı gösteremediğini belirten Akşener, "Dün bu iktidara karşı, hiçbir başarı gösterememiş olanlar bugün kendi sebep oldukları başarısızlığın faturasını İYİ Parti'ye kesmeye çalışıyorlar. Kurdukları, "Al gülüm, ver gülüm" çarkına, çomak sokulsun istemiyorlar. İşte bu yüzden de dün yüzde 60 borazanlığı yapanlar bugün çıkıp utanmadan, İYİ Parti analizleri kasıyorlar. Ancak şunu unutuyorlar ki; Onların attığı çamur, bize yapışmaz. Onların sürdüğü balçık, İYİ Parti güneşini sıvayamaz. Onların estirdikleri fırtınalar, bizden, toz dışında bir şey alamaz!" ifadelerini kullandı.



KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A GÖNDERME
"Biz asla, koltuk sevdasına, esir olmadık" sözleriyle devrik Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme yapan Akşener, "Biz asla, milletimizin çağrısına, kulak tıkamadık!" diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret etti.

Şu ifadeleri kullandı;

Biz asla onlar gibi; Bozulmadık, çürümedik! Harama "ne ala", batıla "eyvallah" demedik. Eğilmedik, bükülmedik; asla boyun eğmedik!

Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da; Kendi günahlarını, saklamak isteyenlerin; İYİ Parti'yi özne yapmasına izin vermeyeceğiz!

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