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MSB kritik tarihi duyurdu: Milli savaş uçağı KAAN'ın ilk uçuşu için geri sayım | Türkiye kaç adet Eurofighter alacak? İşte özellikleri

Son dakika haberi! Milli muharip uçak KAAN’ın ilk uçuşunun 27 Aralık’ta gerçekleştirmesi planlanıyor. Takvimlendirmeye göre, yerli motor 2028’de hazır olacak, 2032’ten itibaren de KAAN’ın envantere girmesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de ifade ettiği gibi İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya ortak konsorsiyumu tarafından üretilen Eurofighter uçağının incelendiğini aktaran kaynaklar, "Türkiye olarak ilk aşamada 20 daha sonra da 20 olmak üzere 40 uçak almak isteğimizi ifade ettik. Alacağımız uçaklar kesinlikle ikinci el değil. En üst modelini alma konusunda talebimiz oldu." ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ile bir araya geldi. Eurofighter, ‘Avcı’ diye tanımlanan yeni nesil savaş uçağı olarak öne çıkıyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 12:03 Güncelleme 23 Kasım 2023, 16:35
MSB kritik tarihi duyurdu: Milli savaş uçağı KAAN’ın ilk uçuşu için geri sayım | Türkiye kaç adet Eurofighter alacak? İşte özellikleri

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'taki "Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini, hudutlar ile "mavi ve gök vatanı" korumayı, bölgesel, küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürdüğünü aktardı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Eurofighter tedarikine ilişkin son durum ve sosyal medyada yer alan "İkinci el Eurofighter alınacağına" iddiasına ilişkin değerlendirmelerin sorulması üzerine kaynaklar, Hava Kuvvetleri Komutanlığının uçak ihtiyacının karşılanmasına yönelik öncelikli olarak F16 tedarikine yönelik sürecin devam ettiğini, ABD ile teknik toplantıların tamamlandığını süreci takip ettiklerini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de ifade ettiği gibi İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya ortak konsorsiyumu tarafından üretilen Eurofighter uçağının da incelendiğini aktaran kaynaklar, şunları kaydetti:

"F16 tedariki ve modernizasyonu süreci devam ederken üzerinde durduğumuz tek uçak Eurofighter. Bunun dışında herhangi bir çalışmamız yok. Eurofighter tedariki konusu bugün iki bakan arasında gerçekleştirilecek görüşmenin gündeminde de yer almaktadır. Tedarik konusunu İngiltere üzerinden ele alıyoruz. İngiltere bu konuda Almanya'nın itirazlarının kaldırılmasına yönelik yardımcı olacaklarını belirtiyorlar. Türkiye olarak ilk aşamada 20 daha sonra da 20 olmak üzere 40 uçak almak isteğimizi ifade ettik. Alacağımız uçaklar kesinlikle ikinci el değil. En üst modelini alma konusunda talebimiz oldu."

Eurofighter Typhoon'un özellikleri neler?

KAAN 27 ARALIK'TA İLK UÇUŞUNU YAPACAK

Milli Muharip Uçağı KAAN'a yönelik de bilgi veren kaynaklar, "KAAN'ın ilk uçuşunun 27 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor. Takvimlendirmeye göre, yerli motor 2028'de hazır olacak, 2032'ten itibaren de KAAN'ın envantere girmesi bekleniyor" dedi.

"TÜRKİYE OLARAK GAZZELİ KARDEŞLERİMİZİN ZARARINA OLACAK BİR FAALİYETİN İÇİNDE OLMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

"İncirliğe inen ABD uçaklarının Güney Kıbrıs üzerinden İsrail'e silah taşıdığı" iddiasının sorulması üzerine kaynaklar, "Türkiye olarak Gazzeli kardeşlerimizin zararına olacak herhangi bir faaliyetin içinde olmamız veya bu faaliyetlere göz yummamız söz konusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konudaki duruşu bellidir" yanıtını verdi. Kaynaklar, halkı yanlış yönlendirmeye yönelik algı çalışmalarına karşı dikkatli olunması ve bu tur iddialara itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Bir gazetecinin KAAN'ın NATO'ya uyumuna ilişkin sorusu üzerine kaynaklar, yerli ve milli savunma sanayii ürünlerimizin tamamı NATO standartlarının üzerinde üretildiğine dikkati çekti.



EUROFIGHTER İÇİN KRİTİK TEMAS
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ile görüştü. Güler, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Shapps'i, Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı.

Askeri bando tarafından iki ülke ulusal marşlarının çalındığı törende, Shapps'in onur kıtasını selamlamasının ardından iki bakan önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Güler ve Shapps görüşmeler sonrasında imzaladıkları "Savunma İşbirliği Niyet Beyanı"nın ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Shapps'i Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Güler, "Birleşik Krallık, Türkiye'nin önemli bir müttefiki ve stratejik ortağıdır." diye konuştu.

Samimi, yapıcı ortamda gerçekleşen görüşmelerin iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğine yönelik görüşünü dile getiren Güler, şöyle devam etti:

"Görüşmemizde Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineledik, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduk. İkili askeri işbirliğimizi daha da güçlendirme kararlılığımızı karşılıklı olarak dile getirdik. Birleşik Krallık ile başta Milli Muharip Uçağımız KAAN olmak üzere birçok alanda var olan işbirliğimizi Eurofighter Typhoon savaş uçakları gibi yeni konularda da geliştirmek istiyoruz."

Güler, imzaladıkları "Savunma İşbirliği Niyet Beyanı" ile iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirme kararlılığını bir kez daha teyit ettiklerini vurgulayarak, "Türkiye olarak, FETÖ terör örgütü ile kararlı mücadelemizde dostlarımızdan da destek beklediğimizi ifade ettik. İlişkilerimizin gelecekte de derinleşmesi ortak temennimizdir." dedi.

İNGİLTERE SAVUNMA BAKANI GRANT SHAPPS

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin çok daha eskiye dayandığını dile getiren Shapps, şunları kaydetti:

"440 yıl önce, Kraliçe I. Elizabeth'in emriyle William Harborne'un Londra'dan buraya geldiğini ve hediye olarak Salisbury'den çok özenli bir mekanik saat getirdiğini biliyorum. O hediye birçok yönden garip bir hediyeydi, çünkü o zamanlar çoğu insan, zamanı farklı yöntemlerle bulurdu. Ama aslında bu saat ilişkimiz hakkında belki de daha derin bir şeyi temsil ediyor. İlişkimiz bunca yıl sonra bile gelişmeye devam ediyor. Ama aynı zamanda bu saat, ilişkimizin öngörülebilirliğini de temsil ediyor. Bugün de konuştuğumuz gibi, biz iyi günde kötü günde, daha iyide ve daha kötüde dostuz."

Hem Avrupa hem de Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle, birkaç yıldır dünyanın olduğundan çok daha az istikrarlı olduğunu belirten Shapps, "Hükümetinizin geçen yıl pek çok hayatın kurtarılmasını sağlayan Karadeniz Tahıl Girişimi ile yaptığı çalışmaları özellikle takdir etmek istiyorum." dedi.

Karadeniz Tahıl Girişimi'nin durdurulduğunu hatırlatan Shapps, girişimin devam edeceğine yönelik inancını dile getirdi.

"İLİŞKİLERİMİZ BİRLEŞİK KRALLIK İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR"

Shapps, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin çalışmaları da takip ettiklerini belirterek, "Bunun her zaman kolay olmadığını biliyoruz, ancak genişlemiş bir NATO'nun daha büyük bir yarara hizmet edeceğini de biliyoruz." diye konuştu.

Görüşmede yeni nesil savaş uçağı TFX projesi ile Türkiye'nin Eurofighter Typhoon tedarik talebinin de ele alındığını aktaran Shapps, "Karşılıklı pek çok işbirliği alanımızı ve ilişkilerimizi ele aldık. İlişkilerimiz Birleşik Krallık için çok önemlidir. Özellikle terörle doğru şekilde mücadele eden iki tecrübeli ülkeyiz. Bunun da son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla işbirliğimiz çok derin." ifadelerini kullandı.

Shapps, Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutlarken, "Birlikte geçirdiğimiz zamanın modern çağımızda bir ittifak için ileriye doğru yansıtılmasını dört gözle bekliyorum." dedi.

Bakan Yaşar Gülerin açıklaması sonrası merak konusu oldu! Eurofighter Typhoon özellikleri neler? F-35 ile arasındaki hangi farklar var?


YENİ NESİL SAVAŞ UÇAĞI

Eurofighter Typhoon projesi, Avrupa ülkelerinin yeni nesil savaş uçağı ihtiyacını karşılamak amacıyla birçok ülkenin ortaklığı ile başlatıldı. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'dan oluşan üretici ülkeler topluluğundan Fransa proje bir müddet ilerledikten sonra ayrıldı ve kendi uçağı Rafale'i geliştirme kararı aldı. Diğer ülkeler ise projeye devam etti. Projede mülkiyet hakları yüzde 33 İngiltere, yüzde 33 Almanya, yüzde 21 İtalya ve yüzde 13 İspanya şeklinde. Konsorsiyumda İngiltere'yi temsilen BAE Systems; Almanya ve İspanya'yı temsilen Airbus Defence & Space ve İtalya'yı temsilen ise Leonardo firması yer alıyor.

7 ÜLKENİN ENVANTERİNDE

Bugüne kadar 550'den fazla Eurofighter Typhoon savaş uçağı 7 ayrı ülkeye teslim edildi. Bu ülkeler sırasıyla şöyle: Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, Avusturya, Umman ve Suudi Arabistan.

CRUİSE FÜZESİ ATABİLİYOR

- EurofIgter Typhoon 4.5 nesil, çift motorlu, delta kanatlı ve çok rollü bir savaş uçağı. Savunma sanayi uzmanlarına göre, Türkiye'nin avcı uçağı Eurofighter Typhoon alma isteği bir ara formül ve ABD'nin F-16 Block 70 kısıtlamasını kırmak amaçlı stratejik bir hamle. Manevra kabiliyeti açısından iyi bir uçak olduğu görüşünü dile getiren uzmanlar, uçuş ve bakım maliyet açısından ise F16'ya göre daha masraflı olduğu görüşünde. Ayrıca Eurofigter'ların cruise füzesi atabilmesine dikkat çeken uzmanlar, bunun da avantajlı bir durum olduğuna işaret ediyor.

F- 35, EUROFİGHTER VE F-16 SAVAŞ UÇAKLARI ARASINDAKİ FARKLAR
Bu uçakların konseptleri, diğer bir ifadeyle kullanım şekilleri farklı. F-35 savaş uçağı, görünmezlik teknolojisiyle hedefe yaklaşma ve uzaktan mühimmatı hedefe sevk etme esasına göre tasarlanan bir istihbarat uçağı niteliğindedir.

Yazılımı gelişmiş ve anlık veri aktarımı ile görev etkinliği üst düzeyde. Dezavantajı ise uçağın tedarik ve bakım maliyetlerinin yüksek olması ve ABD'den merkezi kontrole tabi tutuluyor olması. Halen yaşanan teknik sıkıntılar ise uçağa yönelik güveni zedeliyor.

EUROFIGHTER TYPHOON ÇOK YÖNLÜ GÖREVLER İCRA EDEBİLİR
Eurofighter Typhoon ve F-16 savaş uçakları ise görünmezlik teknolojisine sahip değil. F-16 savaş uçağı yeni kitlerle modernize edilirse 4,5'uncu nesil bir uçak olabiliyor. Bu kapsamda radar sisteminin değiştirilmesi veya uçuş kontrolü yazılımı gibi ilave işlemlerin yapılması gerekiyor.

Öte yandan Eurofighter, teknoloji ve kapasite bağlamında çok rollü görevler icra edebilecek iyi bir uçak. Servis tavanı yani çıkabildiği irtifa F-16'dan daha iyi. Sürat yüksek olmakla birlikte hız yakıt tüketimini yani görev süresini sınırlıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Eurofighter, Fransızların Rafale uçaklarına denk bir uçak olmakla birlikte manevra kabiliyeti, servis tabanı ve sürati Rafale'den daha iyi.

Türkiye'nin bu adımı Yunanistan'ın Fransız Rafale'sine karşı Türkiye'nin Avrupalı Eurofighter'ı şeklinde değerlendirilebilir.

UÇAKLARIN MOTOR FARKLILIKLARI
Eurofighter Typhoon, çift motorlu bir uçaktır ve Eurojet EJ200 turbofan motorları kullanıyor.

F35 ve F16 ise tek motorlu.

Pratt & Whitney F135-PW-100 ve F100-PW-220 motorlarına sahip.

Eurofighter Typhoon'un maksimum kalkış ağırlığı 23 bin 500 kg.

F35'in 31 bin 751 kg.

F16'nın ise 19 bin 187 kg.

HANGİSİ HIZLI?
Eurofighter Typhoon'un maksimum seyir hızı 2,124 km/sa.

F35'in 1,932 km/sa.

F16'nın ise 2,124 km/sa.

ÜÇ UÇAĞIN MENZİL FARKI
Eurofighter Typhoon'un menzili 3 bin 791 km.

F35'in 2 bin 778 km.

F16'nın ise 4 bin 223 km.

YÜK KAPASİTELERİ
Eurofighter Typhoon'un yük kapasitesi 6 bin 486 kg.

F35'in 8 bin 160 kg, F16'nın ise 7 bin 167 kg.

UÇAKLARIN SAVAŞ BECERİLERİ
Eurofighter Typhoon, BAE Systems Tranche 2 aviyonik sistemine, F35 ise JSF Cooperative Aviyonik sistemine sahip.

Savaş becerileri açısından, bu uçakların manevra kabiliyeti, silah donanımı, görünürlük ve radar kesit alanı önemli kabul edilebilecek faktörler.

Eurofighter Typhoon, F35 ve F16'dan daha çevik ve hızlı bir uçak.

Ayrıca, yüksek irtifada ve süpersonik hızlarda daha iyi performans gösteriyor.

Eurofighter Typhoon, havadan havaya, havadan karaya ve keşif görevleri için çeşitli silahlar taşıyabiliyor. F35 ise gelişmiş bir görünmezlik teknolojisine sahip, düşman radarlarından kaçınabiliyor.

F35, Eurofighter Typhoon ve F16'dan daha fazla silah taşıyabiliyor.

Ancak bunların çoğu dahili silah bölmelerinde bulanibiliyor.

F16, eski bir tasarıma sahip olmakla birlikte sürekli modernize edilmiş çok yönlü bir savaş uçağı.

Havadan havaya ve havadan karaya görevleri için uygun silahlar taşıyabiliyor ancak F35'lerde olduğu gibi "stealth" yani görünmezlik teknolojisine sahip değil.

HANGİ UÇAK NE ZAMANDAN BERİ NERELERDE KULLANILIYOR?
Eurofighter Typhoon, 2003'den beri üretiliyor.

Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Avusturya, Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt ve Katar gibi ülkeler tarafından kullanılıyor.

Eurofighter Typhoon, Libya, Irak, Suriye ve Yemen gibi ülkelerdeki operasyonlarda yer aldı.

F35, 2011 yılından beri üretiliyor.

EUROFİGHTER TYPHOON SAVAŞ UÇAĞININ ÖZELLİKLERİ
Motor: Çift motorlu Eurojet EJ200 turbofan motorları kullanır.

Performans: Maksimum Hız: Mach 2+

Operasyonel Menzil: 1,389 mil (2,230 km)

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
Uzunluk: 15,96 m

Mürettebat: 1

Kanat açıklığı: 10,95 m

Kanat açıklığı: 5,28 m

Kanat alanı: 51,2 m²

Boş ağırlık: 11,000 kg

SİLAH SİSTEMLERİ:
27 mm Mauser BK-27 topuna sahip.

Harp başlıklı füzeler, hava-hava füzeleri ve hava-yer füzelerini taşıyabilir.

Eurofighter Typhoon, AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) ve IRIS-T (InfraRed Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled) gibi füzeleri kullanabilir.

Yükseklik: 65,000 ft(19,812 m)

Yüksek irtifada 2495 km/s'ye; deniz seviyesinde 1530 km/s'ye çıkabilir.

SON BİR HAFTADA 59 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Öte yandan Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 59 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam eden, tehditleri sınırlarımızın ötesinden başlamak üzere bertaraf etmeyi öngören terörle mücadelemiz; PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi terörizmin tüm biçim ve tezahürlerine karşı kesintisiz sürmektedir.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 20 Kasım'da bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'ye bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Çatışmada Şehidimizin kanını yerde bırakmayan Kahraman Mehmetçik,
10 teröristi etkisiz hâle getirmiştir. Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, örgütün hareket kabiliyeti durma noktasına getirilmiştir.

Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; 59'u son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar 1927 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece 24 Temmuz 2015'ten itibaren etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 39.270 olmuştur.

Son olarak geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Böylelikle yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 110'a ulaşmıştır. Teröristler için tek çıkış yol Türk adaletine teslim olmaktır.

Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki arama-tarama faaliyetleri kapsamında; Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde çok sayıda oda ve yaşam malzemesi bulunan mağara, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde de teröristlere ait çok sayıda havan, uçaksavar ve hafif silah mühimmatı ile muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

Söz konusu mühimmat ve malzemeler METİ Timlerimiz tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir.

Terör inlerini yerle bir etme azim ve kararlılığımız, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar artan bir tempoda sürecektir.

SURİYE

Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

Diğer taraftan operasyon bölgelerindeki güvenlik ve huzur ortamının sürdürülmesi amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmakta ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verilmektedir.

01 Ocak'tan itibaren birliklerimize 445 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Anında ve misliyle verilen karşılık ile 25'i son bir haftada olmak üzere 1.377 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

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