MSB kritik tarihi duyurdu: Milli savaş uçağı KAAN’ın ilk uçuşu için geri sayım | Türkiye kaç adet Eurofighter alacak? İşte özellikleri

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
Uzunluk: 15,96 m
Mürettebat: 1
Kanat açıklığı: 10,95 m
Kanat açıklığı: 5,28 m
Kanat alanı: 51,2 m²
Boş ağırlık: 11,000 kg
SİLAH SİSTEMLERİ:
27 mm Mauser BK-27 topuna sahip.
Harp başlıklı füzeler, hava-hava füzeleri ve hava-yer füzelerini taşıyabilir.
Eurofighter Typhoon, AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) ve IRIS-T (InfraRed Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled) gibi füzeleri kullanabilir.
Yükseklik: 65,000 ft(19,812 m)
Yüksek irtifada 2495 km/s'ye; deniz seviyesinde 1530 km/s'ye çıkabilir.
SON BİR HAFTADA 59 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Öte yandan Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 59 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam eden, tehditleri sınırlarımızın ötesinden başlamak üzere bertaraf etmeyi öngören terörle mücadelemiz; PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi terörizmin tüm biçim ve tezahürlerine karşı kesintisiz sürmektedir.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 20 Kasım'da bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'ye bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz.
Çatışmada Şehidimizin kanını yerde bırakmayan Kahraman Mehmetçik,
10 teröristi etkisiz hâle getirmiştir. Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, örgütün hareket kabiliyeti durma noktasına getirilmiştir.
Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; 59'u son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar 1927 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece 24 Temmuz 2015'ten itibaren etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 39.270 olmuştur.
Son olarak geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Böylelikle yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 110'a ulaşmıştır. Teröristler için tek çıkış yol Türk adaletine teslim olmaktır.
Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki arama-tarama faaliyetleri kapsamında; Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde çok sayıda oda ve yaşam malzemesi bulunan mağara, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde de teröristlere ait çok sayıda havan, uçaksavar ve hafif silah mühimmatı ile muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.
Söz konusu mühimmat ve malzemeler METİ Timlerimiz tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir.
Terör inlerini yerle bir etme azim ve kararlılığımız, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar artan bir tempoda sürecektir.
SURİYE
Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir.
Diğer taraftan operasyon bölgelerindeki güvenlik ve huzur ortamının sürdürülmesi amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmakta ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verilmektedir.
01 Ocak'tan itibaren birliklerimize 445 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Anında ve misliyle verilen karşılık ile 25'i son bir haftada olmak üzere 1.377 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.