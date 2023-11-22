Netanyahu, "İsrail hükümeti bugün zor bir kararla karşı karşıya kaldı, ancak doğru kararı verdi. Rehineler aşamalar halinde serbest bırakılacak. Üzerinde konuşulan anlaşma, Kızılhaç'ın Hamas'ın elinde kalan rehinelere ulaşarak gerekli tıbbi desteği sağlamasını da içeriyor." açıklamasında bulundu.

"ZOR AMA DOĞRU BİR KARAR VERDİK" "Güvenlik şefleri kararı tam destekliyor. Hükümet zor ancak doğru bir karar verdi." açıklamasında bulunan Netanyahu, "Savaş tüm hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek." diye konuştu.

BİDEN'A TEŞEKKÜR ETTİ: GENİŞLETİLMESİNE YARDIM ETTİ

İşgalci Başbakan, sözlerinin devamında ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür edip, " Biden anlaşmanın daha fazla rehineyi içerecek şekilde genişletilmesine yardım etti. Anlaşma Kızılhaç'ın Hamas'ın kalan rehinelere tıbbi destek sağlamasını da içeriyor." ifadelerini kullandı.

"ATEŞKES OLSA DA SAVAŞA DEVAM EDECEĞİZ"

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes sağlanması halinde dahi Hamas'la savaşa devam edeceklerini açıkladı.

İSRAİL DEVLET TELEVİZYONU: 4 GÜNLÜK ATEŞKES OLACAK

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre anlaşma, İsrail hapishanelerinde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 150 Filistinli mahkumu serbest bırakması karşılığında 4 günlük ateşkes ve 4 gün içinde 50 İsrailli rehinenin (çocuk ve kadın) serbest bırakılmasını içeriyor.

KİMİN ELİNE KAÇ REHİNE VAR?

İsrail'e göre, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor. İsrail hapishanelerinde 2000'den fazlası idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor. İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 3 bin Filistinliyi gözaltına aldı.

İSRAİL'İN HAMAS İLE YAPTIĞI 2011'DEKİ ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Hamas'ın Mısır aracılığıyla İsrail'le 11 Ekim 2011'de yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde, bir İsrail askeri (Gilad Şalit) karşılığında hapishanelerdeki 1027 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı.

Ancak İsrail, serbest bırakılan Filistinlilerden bazılarını yeniden tutuklamış ve haklarında daha önce verilen cezaları yeniden uygulamaya koymuştu.





Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari bugün yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşmasında bugüne kadarki "en yakın noktaya ulaşıldığını", "kritik ve son aşamaya" gelindiğini belirtmişti.



İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.



İSRAİL GEÇİCİ ATEŞKESİ DE KABUL ETTİ

Öte yandan İsrail Resmi Yayın Kuruluşu, yaptığı açıklamada İsrail'in geçici ateşkesi de kabul ettiğini duyurdu.

HAMAS: 4 GÜN ATEŞKES OLACAK

Hamas, takas ve geçici ateşkese ilişkin detayları açıkladı. Hamas, yaptığı açıklamada, " Bırakacağımız 50 İsrailli esire karşılık 150 Filistinli esir serbest bırakılacak, 4 gün ateşkes olacak ve insani yardım malzemesi taşıyan yüzlerce tır Gazze'ye girecek" ifadelerini kullandı.