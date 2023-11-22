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Soykırım devleti İsrail’de Kabine toplantısı sona erdi | İsrail-Hamas, rehine takasında ve geçici ateşkeste anlaştı

47 gündür Gazze'de soykırım yapan İsrail, dünyanın gözü önünde her türlü savaş suçunu işledi. Gazze hükümetinde yapılan son açıklamada ise 14 bin 128 kişi şehit oldu. Şehit olanların 5 bin 840'ı çocuk, 3 bin 920'si kadın. Netanyahu'nun esir takası anlaşmasını görüşmek üzere bu akşam saat 20.00'de önce Savaş Kabinesi'ni daha sonra da Güvenlik Kabinesini toplayacağı bildirilmişti. İsrail ve Hamas, rehine takasında ve geçici ateşkeste anlaştı.Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hamas, " Bırakacağımız 50 İsrailli esire karşılık 150 Filistinli esir serbest bırakılacak, 4 gün ateşkes olacak ve insani yardım malzemesi taşıyan yüzlerce tır Gazze'ye girecek" ifadelerini kullandı. Yapılan anlaşmanın detayları da ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 20:55 Güncelleme 22 Kasım 2023, 07:10
Soykırım devleti İsrail’de Kabine toplantısı sona erdi | İsrail-Hamas, rehine takasında ve geçici ateşkeste anlaştı

Soykırımcı İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi ölüm çemberine almış durumda. ABD ve Batılı liderlerin desteğini de arkasına İsrail çocuk, kadın ve yaşlı demeden sivilleri hedef alıyor.

HER TÜRLÜ SAVAŞ SUÇUNUN İŞLEDİ
Eli kanlı İsrail'in dünyanın gözü önünde her türlü savaş suçunu işledi. Okullar, hastaneler, ibadethaneler gibi sivillerin sığındığı yerlere bomba yağdıran İsrail, bununla yetinmeyerek fosfor bombası dahi kullandı.



14 BİN KİŞİ ŞEHİT OLDU
Gazze'deki hükümet göre, İsrail'in saldırılarında şehit olanların sayısı 828 artarak 14 bin 128 oldu. Şehit olanların 5 bin 840'ı çocuk, 3 bin 920'si kadın



SU, YİYECEK, YEMEK, ELEKTİRİK YOK
Vahşetin boyutunu yükselten soykırımcı İsrail, mazlum Gazze halkının temel ihtiyaçlarına bile ulaşmasına engel oldu. Gazze'de elektrikleri, suları kesti, yardımların ulaşmaması için sınır kapılarını vurdu. Yaralı sivillerin tedavi olmaması için hastaneleri bombaladı.



NETANYAHU'DAN KABİNE SONRASI İLK AÇIKLAMA
İsrail ile Hamas arasında beklenen rehine takasına Netanyahu hükümetinden onay çıktı.

Netanyahu, "İsrail hükümeti bugün zor bir kararla karşı karşıya kaldı, ancak doğru kararı verdi. Rehineler aşamalar halinde serbest bırakılacak. Üzerinde konuşulan anlaşma, Kızılhaç'ın Hamas'ın elinde kalan rehinelere ulaşarak gerekli tıbbi desteği sağlamasını da içeriyor." açıklamasında bulundu.

"ZOR AMA DOĞRU BİR KARAR VERDİK"
"Güvenlik şefleri kararı tam destekliyor. Hükümet zor ancak doğru bir karar verdi." açıklamasında bulunan Netanyahu, "Savaş tüm hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek." diye konuştu.

BİDEN'A TEŞEKKÜR ETTİ: GENİŞLETİLMESİNE YARDIM ETTİ
İşgalci Başbakan, sözlerinin devamında ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür edip, " Biden anlaşmanın daha fazla rehineyi içerecek şekilde genişletilmesine yardım etti. Anlaşma Kızılhaç'ın Hamas'ın kalan rehinelere tıbbi destek sağlamasını da içeriyor." ifadelerini kullandı.

"ATEŞKES OLSA DA SAVAŞA DEVAM EDECEĞİZ"
İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes sağlanması halinde dahi Hamas'la savaşa devam edeceklerini açıkladı.

İSRAİL DEVLET TELEVİZYONU: 4 GÜNLÜK ATEŞKES OLACAK
İsrail devlet televizyonu KAN'a göre anlaşma, İsrail hapishanelerinde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 150 Filistinli mahkumu serbest bırakması karşılığında 4 günlük ateşkes ve 4 gün içinde 50 İsrailli rehinenin (çocuk ve kadın) serbest bırakılmasını içeriyor.

KİMİN ELİNE KAÇ REHİNE VAR?
İsrail'e göre, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor. İsrail hapishanelerinde 2000'den fazlası idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor. İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 3 bin Filistinliyi gözaltına aldı.

İSRAİL'İN HAMAS İLE YAPTIĞI 2011'DEKİ ESİR TAKASI ANLAŞMASI
Hamas'ın Mısır aracılığıyla İsrail'le 11 Ekim 2011'de yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde, bir İsrail askeri (Gilad Şalit) karşılığında hapishanelerdeki 1027 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı.

Ancak İsrail, serbest bırakılan Filistinlilerden bazılarını yeniden tutuklamış ve haklarında daha önce verilen cezaları yeniden uygulamaya koymuştu.

"Rehineler kademeli olarak bırakılacak"



Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari bugün yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşmasında bugüne kadarki "en yakın noktaya ulaşıldığını", "kritik ve son aşamaya" gelindiğini belirtmişti.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

İSRAİL GEÇİCİ ATEŞKESİ DE KABUL ETTİ
Öte yandan İsrail Resmi Yayın Kuruluşu, yaptığı açıklamada İsrail'in geçici ateşkesi de kabul ettiğini duyurdu.

HAMAS: 4 GÜN ATEŞKES OLACAK
Hamas, takas ve geçici ateşkese ilişkin detayları açıkladı. Hamas, yaptığı açıklamada, " Bırakacağımız 50 İsrailli esire karşılık 150 Filistinli esir serbest bırakılacak, 4 gün ateşkes olacak ve insani yardım malzemesi taşıyan yüzlerce tır Gazze'ye girecek" ifadelerini kullandı.



ATEŞKES AN MESELESİ Mİ?
Gazze sınırında bulunan A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu konuya ilişkin İsrail basınında yer alan bilgileri aktardı.

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Hacıalioğlu şu ifadeleri kullandı:

Sabah saatlerinde bu yana ateş beklentisinin gölgesinde yoğun bombardıman vardı. Birçok sivilinde hayatını kaybettiği bilinmekte. Gözler ateşkese çevrilmiş bir de esir takasına çevrilmiş durumda.

Netanyahu İsrail Başbakanı toplantılar gerçekleştiriyor. Bu toplantılarda Katar'la görüşmüş oldukları konuyu hükümetine onaylatmaya çalışacak. Bununla ilgili toplantılar gerçekleşek.

Savaş Kabinesi Toplantısı başlamış durumda. Saatler 19.00 gösterdiğinde (İsrail saatine göre) Güvenlik Kabinesi gerçekleşecek. Saatler 20.00'yi gösterdiğinde burada hükümet kabinesi bir görüşme gerçekleştirecek.

İsrail medyasında yer alan rakamlar 5 gün ateşkes deniyor. 53 İsrailli anne ve çocuklardan oluşan toplam 53 kişi 4 grup halinde teslim edilecek. 140 Filistinli kadın ve çocuk serbest bırakılacak. Bunun yanı sıra akaryakıt ve ilaç yüklü 300 tırın Gazze'ye girişine izin verilecek.



ELİ KANLI NETANYAHU'DAN AÇIKLAMA
Katil askerlerini ziyaret eden İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas ile yapılması planlanan esir takası hakkında açıklama yaptı. Netanyahu, esir takası anlaşması için yürütülen müzakerelerde ilerleme olduğunu söyledi ve "Yakında güzel haberler almayı umut ediyoruz" dedi.



HAMAS'TAN AÇIKLAMA
Hamas, İsrail ile yapılması öngörülen esir takası anlaşmasına ilişkin masadaki önerinin, "geniş çaplı bir ateşkese varılması için yol açabileceğini" duyurdu.

Hamas'ın Lübnan'daki yetkilisi Halil el-Hayye, Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve İsrail ile Hamas arasında yapılması öngörülen esir takası anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



"İSRAİL BU ANLAŞMAYI İSTEMESEYDİ 100 TANE ENGEL ÇIKARIRDI"
Muhtemel esir takası ve çatışmalara geçici insani ara verilmesi anlaşmasını yorumlayan Hayye, nihai önerilerini dün Katar'a ilettiklerini hatırlatarak, "Top şimdi işgalci İsrail'de. Onların cevabını bekliyoruz." diye konuştu.

Hamas yetkilisi, "İşgalci İsrail eğer bu anlaşmayı istemese, buna karşı şimdiye kadar 100 tane engel çıkarırdı." ifadelerini kullandı.

Çatışmalara ara verilmesi konusunda ayrıntılara girmeyen Hayye, "geniş çaplı bir ateşkese" varılmasının da muhtemel olduğuna işaret etti.

Hayye, şunları söyledi:

"Bu konuda belirleyici bir aşamadayız. Bu geçici ateşkesin amacı saldırıların bazı günler için durması, insani yardımların Gazze'ye girmesi, çocuk ve kadınları kapsayan esir takasıdır. Sunulan öneri, eğer işgalci İsrail isterse geniş çaplı bir ateşkese varılması için yol açabilir."

"İSRAİL, ŞİFA VE ENDONEZYA HASTANELERİNİ ASKERİ KIŞLAYA DÖNÜŞTÜRDÜ"
İsrail ordusunun, Gazze'de "savaş suçları ve korkunç katliamlar" işlemek dışında sahada herhangi bir askeri başarı elde edemediğini kaydeden Hayye, şöyle devam etti:

"İşgalci İsrail'in Şifa Hastanesi'nde tüneller olduğunu duyurması kimsenin inanmadığı bir saçmalıktı. Bu noktada, hiçbir hastane veya sağlık tesisinin, hareketimizin yönetimi veya direniş amacıyla hiçbir zaman kullanılmadığını tekrar vurguluyoruz."

Hayye, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi ve Endonezya Hastanesi'ni "askeri kışlaya dönüştürdüğünü" vurgulayarak "Bu neo-Naziler, durmaksızın sistematik katliam politikası uyguluyorlar, tüm sağlık ve kamu merkezlerini hedef alıyorlar." dedi.

"İşgalci İsrail, Gazze halkını zorla güneye sonra da Mısır'a doğru Gazze Şeridi dışına göç ettirmeye çalışıyor." diyen Hayye, "Gazze'deki halkımız topraklarına tutunmaktadır, oradan ayrılmayacaktır, göç veya ayrılma yoktur. Barbarca saldırılara ve soykırıma rağmen Gazze şehri ve Gazze'nin kuzeyindeki halkımızdan yüz binlercesinin hala orada kalması, topraklarında kalmaktaki kararlılıklarını vurgulamaktadır." ifadelerini kullandı.

ANLAŞMANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Katar ve Mısır'ın ara buluculuğundaki uzun müzakere süreci sonunda İsrail ile geçici ateşkes anlaşmasına varıldığı belirtildi.

19 YAŞ ALTI KADIN VE ÇOCUKLARDAN OLUŞACAK
Anlaşmaya göre, "50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılacağı", bunların her iki taraftan 19 yaş altı kadın ve çocuklardan oluşacağı belirtildi.

6 SAAT BOYUNCA HAVA TRAFİĞİ DURDURULACAK
Anlaşmaya göre, ateşkesin 4 gün süreceği ve insani yardım malzemesi ve yakıt taşıyan yüzlerce tırın Gazze Şeridi'ne gireceği, kuzey ve güneyi fark etmeksizin Gazze Şeridi'nin istisnasız her bölgesine yakıt ve yardım malzemesi taşınacağı ifade edildi.

Ayrıca ateşkes sürecinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki hava trafiğinin tüm gün, kuzeyinde ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında günlük 6 saat durdurulacağı ifade edilen açıklamada, İsrail güçlerinin tüm Gazze Şeridi'nde kimseyi alıkoymama ve kimseye saldırmama esasına bağlı kalacağı kaydedildi.

Açıklamada, kuzeyden güneye Salahaddin Yolu boyunca insanların hareket özgürlüğünün güvenceye alınacağı vurgulandı.

İsrail'e göre, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Öte yandan Katar yönetimi, "İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilecek insani aranın" ne zaman başlayacağının 24 saat içinde duyurulacağını açıkladı.

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