HAMAS'TAN AÇIKLAMA
Hamas, İsrail ile yapılması öngörülen esir takası anlaşmasına ilişkin masadaki önerinin, "geniş çaplı bir ateşkese varılması için yol açabileceğini" duyurdu.
Hamas'ın Lübnan'daki yetkilisi Halil el-Hayye, Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve İsrail ile Hamas arasında yapılması öngörülen esir takası anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"İSRAİL BU ANLAŞMAYI İSTEMESEYDİ 100 TANE ENGEL ÇIKARIRDI"
Muhtemel esir takası ve çatışmalara geçici insani ara verilmesi anlaşmasını yorumlayan Hayye, nihai önerilerini dün Katar'a ilettiklerini hatırlatarak, "Top şimdi işgalci İsrail'de. Onların cevabını bekliyoruz." diye konuştu.
Hamas yetkilisi, "İşgalci İsrail eğer bu anlaşmayı istemese, buna karşı şimdiye kadar 100 tane engel çıkarırdı." ifadelerini kullandı.
Çatışmalara ara verilmesi konusunda ayrıntılara girmeyen Hayye, "geniş çaplı bir ateşkese" varılmasının da muhtemel olduğuna işaret etti.
Hayye, şunları söyledi:
"Bu konuda belirleyici bir aşamadayız. Bu geçici ateşkesin amacı saldırıların bazı günler için durması, insani yardımların Gazze'ye girmesi, çocuk ve kadınları kapsayan esir takasıdır. Sunulan öneri, eğer işgalci İsrail isterse geniş çaplı bir ateşkese varılması için yol açabilir."
"İSRAİL, ŞİFA VE ENDONEZYA HASTANELERİNİ ASKERİ KIŞLAYA DÖNÜŞTÜRDÜ"
İsrail ordusunun, Gazze'de "savaş suçları ve korkunç katliamlar" işlemek dışında sahada herhangi bir askeri başarı elde edemediğini kaydeden Hayye, şöyle devam etti:
"İşgalci İsrail'in Şifa Hastanesi'nde tüneller olduğunu duyurması kimsenin inanmadığı bir saçmalıktı. Bu noktada, hiçbir hastane veya sağlık tesisinin, hareketimizin yönetimi veya direniş amacıyla hiçbir zaman kullanılmadığını tekrar vurguluyoruz."
Hayye, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi ve Endonezya Hastanesi'ni "askeri kışlaya dönüştürdüğünü" vurgulayarak "Bu neo-Naziler, durmaksızın sistematik katliam politikası uyguluyorlar, tüm sağlık ve kamu merkezlerini hedef alıyorlar." dedi.
"İşgalci İsrail, Gazze halkını zorla güneye sonra da Mısır'a doğru Gazze Şeridi dışına göç ettirmeye çalışıyor." diyen Hayye, "Gazze'deki halkımız topraklarına tutunmaktadır, oradan ayrılmayacaktır, göç veya ayrılma yoktur. Barbarca saldırılara ve soykırıma rağmen Gazze şehri ve Gazze'nin kuzeyindeki halkımızdan yüz binlercesinin hala orada kalması, topraklarında kalmaktaki kararlılıklarını vurgulamaktadır." ifadelerini kullandı.
ANLAŞMANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Katar ve Mısır'ın ara buluculuğundaki uzun müzakere süreci sonunda İsrail ile geçici ateşkes anlaşmasına varıldığı belirtildi.
19 YAŞ ALTI KADIN VE ÇOCUKLARDAN OLUŞACAK
Anlaşmaya göre, "50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılacağı", bunların her iki taraftan 19 yaş altı kadın ve çocuklardan oluşacağı belirtildi.
6 SAAT BOYUNCA HAVA TRAFİĞİ DURDURULACAK
Anlaşmaya göre, ateşkesin 4 gün süreceği ve insani yardım malzemesi ve yakıt taşıyan yüzlerce tırın Gazze Şeridi'ne gireceği, kuzey ve güneyi fark etmeksizin Gazze Şeridi'nin istisnasız her bölgesine yakıt ve yardım malzemesi taşınacağı ifade edildi.
Ayrıca ateşkes sürecinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki hava trafiğinin tüm gün, kuzeyinde ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında günlük 6 saat durdurulacağı ifade edilen açıklamada, İsrail güçlerinin tüm Gazze Şeridi'nde kimseyi alıkoymama ve kimseye saldırmama esasına bağlı kalacağı kaydedildi.
Açıklamada, kuzeyden güneye Salahaddin Yolu boyunca insanların hareket özgürlüğünün güvenceye alınacağı vurgulandı.
İsrail'e göre, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.
Öte yandan Katar yönetimi, "İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilecek insani aranın" ne zaman başlayacağının 24 saat içinde duyurulacağını açıkladı.