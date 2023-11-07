Yürüyen ölü adam! Aksa Tufanı’nın sorumlusu Bibi’nin baş düşmanı: İsrail’i tamamen çözdü MOSSAD’ı yıllarca kandırdı

Gazze 'yi istimlak etme planları yapan İsrail 'in en büyük hedeflerinden biri ise Hamas lideri Yahya Sinwar'ı ortadan kaldırmak. İsrail, arama listelerinin en başında olan ve İsrail hapishanelerinde geçirdiği süre boyunca soykırımcıyı baştan aşağıya tanıyan Sinwar'ın varlığını büyük tehlike olarak görüyor.

Hamas 'ın 7 Ekim'de İsrail 'e karşı düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'ndan yıllar önce İsrail mahkemesi tarafından çok sayıda cinayetten hapse atılan Yahya Sinwar, katil İsrail'e büyük bir cevap verdi. Shin Bet istihbarat servisi adına Sinwar'ı sorgulayan Micha Kobi, Sinwar'ın İbranice öğrendiğini, İsrail'in önde gelen isimleri hakkında çıkan tüm kitapları okuduğunu söyledi ve "Bizi baştan aşağı öğrendi." dedi.

SOYKIRIMCIYA TERS KÖŞE

İsrail'i çileden çıkaran Sinwar, İsrail televizyonuna verdiği bir röportajda kusursuz İbranicesi ile halkını Hamas ile ateşkesi desteklemeye çağırdı ve "İsrail'in 200 nükleer savaş başlığına ve bölgedeki en gelişmiş hava kuvvetine sahip olduğunu anlıyoruz. İsrail'i etkisiz hale getirme yeteneğimizin olmadığını biliyoruz." dedi.

İSRAİL'İN LİSTESİNİN BİR NUMARASI: YÜRÜYEN ÖLÜ ADAM

61 yaşındaki Sinwar, yaptığı bu konuşmaya rağmen bugün İsrail'in aradığı isimler listesinde bir numarada. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Sinwar için "yürüyen ölü adam" diyor. Sinwar İsrail'de El Kassam Tugaylarının lideri ve Aksa Tufanı Operasyonu'nun "tek sorumlusu" olarak görülüyor.

Hamas'ı tamamen yok etmeyi, Gazze'yi tamamen ele geçirmeyi planlayan İsrail'in en büyük hedefi "yürüyen ölü adam"ı ortadan kaldırmak. New York Times, Aksa Tufanı Operasyonu'ndan önce de İsrail'in Sinwar'ı tehlikeli biri olarak gördüğünü fakat "İsrail'i yok etme hedefinden ziyade Hamas yönetimini sağlamlaştırmak istediğini" düşündüğünü belirtiyor.

"EN BÜYÜK İSTİHBARAT BAŞARISIZLIĞININ BAŞLANGICI"

Financial Times, Sinwar'ın karakterinin yanlış yorumlanmasının İsrail'in en büyük istihbarat başarsızlığının başlangıcı olduğunu belirtti. İsrail askeri istihbarat subayı ve Filistin meseleleri uzmanı Michael Milstein, "Onu hiç anlamadık, saçma bir şekilde, hiç." dedi.

HAİNLERİ TESPİT EDİYORDU

Ebu İbrahim olarak da bilinen Sinwar, ilk günden itibaren Hamas'ın askeri kanadı olan el-Kassam Tugaylarının kuruluşunda bulunmuştu. 1980'lerin sonunda tutuklanan Sinwar'ın hapse atılmasının özel nedeni de Hamas içindeki özel rolüydü: İsrail ile iş birliği yaptığından şüphelenilen Filistinlileri tespit etmek.

12 Filistinli muhbiri öldürmekten tutuklanan Sinwar, İsrail hapishanelerindeki tüm Hamas mahkumlarının lideri haline geldi. İsrailli yetkililerin aktardığına göre 2004'te İsrailli doktorlar beyninin yanında bulunan bir apseyi operasyonla aldı.

"DAYANIKLI, KURNAZ, MANİPÜLATİF, KABUL GÖREN"

İsrail istihbaratı hapishanede gözlemledikleri Sinwar'ın özelliklerini "zalim, otoriter, nüfuzlu, arkadaşları tarafından kabul gören, alışılmadık düzeyde dayanıklı, kurnaz, manipülatif, memnuniyetsiz, hapishanede bile diğer mahkumlardan sır saklayan, kalabalıkları taşıma yeteneğine sahip" şeklinde tanımladı.

MUHAMMED DEİF'İN KOMŞUSU

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir gecekondu mahallesinde büyüdüğü belirtilen Sinwar, Gazze'de siyasi sahneye ilk kez 1980'lerin başında Hamas'ın tekerlekli sandalyeye mahkum kurucusu ve hareket içinde büyük saygı gören Şeyh Ahmed Yasin'e danışmanlık yapan bir figür olarak çıktı.

Sinwar'ın Han Yunus'taki komşusu ise Hamas'ın askeri şefi olan Muhammed Deif'ti. Gazze'deki Filistinliler için efsanevi bir figür haline gelen Sinwar, Doğu Kudüs'te de hayranlık duyulan bir aktör.

İSRAİL AKSA TUFANINI HALA ÇÖZEMİYOR

İsrail hapishanelerinde 22 yıl yatan Sinwar, 2011'de serbest bırakıldı. Sinwar, Gazze'de Hamas tarafından esir tutulan İsrail askeri Gilad Şalit karşılığında binden fazla Filistinlinin serbest bırakıldığı bir takasta özgürlüğüne kavuştu.

2017'de Hamas'ın siyasi lideri olmak üzere yükselen ve ardından Katar'a giden İsmail Haniyeh'in yerine Gazze'nin lideri seçildi. Financial Times Sinwar liderliğinde Hamas'ın İsrail'i Mısırlı, Katarlı ve BM arabuluculukları aracılığıyla müzakereye teşvik etmek için "güç kullandığını" iddia ederken İsrailli yetkililerin Sinwar'ın "Aksa Tufanı Operasyonu" çıkışını ise hala çözemediğini belirtiyor.