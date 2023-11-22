Başkan Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımına tebrik telefonu: Yusuf gayet güzel bir şekilde köşeye bıraktı

Milli Kaleci Altay Bayındır ile de görüşen ve kendisini tebrik eden Erdoğan, A Milli Takım'ın penaltıdan beraberlik golünü atan Yusuf Yazıcı için de "Gayet güzel bir şekilde köşeye topu bıraktı" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve milli futbolcuları tebrik eden Başkan Erdoğan, "Tüm arkadaşları gözlerinden öpüyorum. Yönetimi de ayrıca kutluyorum" ifadelerini kullandı.

UÇTAKTA MİLLİ TAKIM SORUSU

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cezayir ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Milli Takım ile ilgili sorulan bir soruya da yanıt veren Başkan Erdoğan, "Spora ve sporculara verdiğimiz destek ortada. Bu destekleri artırarak sürdüreceğiz. Sadece sporda değil, bilimde ve teknolojide de çok yetenekli gençlerimiz var ve hem Türkiye'de hem dünyanın çeşitli yerlerinde göğsümüzü kabartan işlere imza atıyorlar." dedi.

İşte o soru ve Başkan Erdoğan'ın yanıtı

SORU: Siz Kabine toplantısı sonrasında yaptığınız açıklamada A Milli Futbol takımımızın Almanya'yı yenmesi dolayısıyla tebrik ettiniz. Milli takımımız Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hak etti. Muhalefet diyor ki, "Türk gençleri Türkiye'yi terk ediyor ve bu ülkeden umudunu kesti" Oysa Milli takıma baktığımızda Avrupa'da oynayan ve iki vatandaşlığı olan sporcularımızın Türkiye Milli Takımı'nı tercih ettiğini görüyoruz. Bu çerçevede tüm sahalardaki gençlerimize mesajınız ne olur?

Başkan Erdoğan şunları söyledi:

"Bizim Avrupa'da oynayan gençlerimizin neredeyse yarısı Milli takımımıza aday ve Milli takımımızda da yer aldılar. Aynı zamanda Türkiye'deki takımlarda artık ciddi manada bir dönüşüm var. Yabancı futbolculardan çok bizim Avrupa'daki çocuklarımız takımlarımızda oynasalar herhalde o daha iyi olur. Başarı bildiğiniz gibi devamlı olmalıdır, aynı performansı milli takımımızdan Euro 2024 Avrupa Şampiyonası'nda da görmeyi isteriz. Spora ve sporculara verdiğimiz destek ortada. Bu destekleri artırarak sürdüreceğiz. Sadece sporda değil, bilimde ve teknolojide de çok yetenekli gençlerimiz var ve hem Türkiye'de hem dünyanın çeşitli yerlerinde göğsümüzü kabartan işlere imza atıyorlar. Gençlerimize çağrım şudur; Ne iş yaparlarsa yapsınlar, bu milete, bu vatana hizmet etmenin ve faydalı olmanın bir yolunu bulsunlar. Bunların hepsi bizim Türkiye Yüzyılı vizyonumuza dahildir. Bu hedeflere ulaşmak için yaptığımız işlerde en iyiyi yakalamanın çabası içinde olmalıyız."