PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımına tebrik telefonu: Yusuf gayet güzel bir şekilde köşeye bıraktı

A Milli Futbol Takımımız UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu son maçında Galler ile 1-1 berabere kalarak finallere grup lideri olarak katılma hakkı elde etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 09:34 Güncelleme 22 Kasım 2023, 14:52
Başkan Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımına tebrik telefonu: Yusuf gayet güzel bir şekilde köşeye bıraktı

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılmayı daha önce garantileyen A Milli Futbol Takımı, elemelerdeki son maçında Galler'le deplasmanda 1-1 berabere kalarak D Grubu'nu lider tamamladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MİLLİ TAKIMA TEBRİK
A Milli Takım'ın Galler ile oynadığı karşılaşmayı tribünden izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, maçın ardından milli takımı soyunma odasında ziyaret ederek, teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti.

Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Osman Aşkın Bak'ın telefonu aracılığıyla Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcularla görüştü.

Vincenzo Montella'yı kutlayan Başkan Erdoğan, "Tebrik ediyorum. Galler ile berabere kalarak Almanya'da düzenlenecek olan şampiyonaya grup lideri olarak gitme imkanı yakaladık. Almanya'da zaten kendi sahamızda oynayacağız. Almanya ile yaptığımız hazırlık maçında oradaki seyircilerimizin desteğiyle nasıl adeta kendi sahamızda oynar gibi oynadıysak, şimdi şampiyonluğa giderken de bu imkanı yakalayacağız" ifadelerini kullandı.

Maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Kaleci Uğurcan Çakır ile konuşan Başkan Erdoğan, "Uğurcan sana ne oldu" diyerek durumunu sorduktan sonra Allah şifalar versin" ifadeleriyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Milli Kaleci Altay Bayındır ile de görüşen ve kendisini tebrik eden Erdoğan, A Milli Takım'ın penaltıdan beraberlik golünü atan Yusuf Yazıcı için de "Gayet güzel bir şekilde köşeye topu bıraktı" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve milli futbolcuları tebrik eden Başkan Erdoğan, "Tüm arkadaşları gözlerinden öpüyorum. Yönetimi de ayrıca kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Galler ile berabere kaldı! Lider geldik lider gidiyoruz

UÇTAKTA MİLLİ TAKIM SORUSU
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cezayir ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Milli Takım ile ilgili sorulan bir soruya da yanıt veren Başkan Erdoğan, "Spora ve sporculara verdiğimiz destek ortada. Bu destekleri artırarak sürdüreceğiz. Sadece sporda değil, bilimde ve teknolojide de çok yetenekli gençlerimiz var ve hem Türkiye'de hem dünyanın çeşitli yerlerinde göğsümüzü kabartan işlere imza atıyorlar." dedi.

İşte o soru ve Başkan Erdoğan'ın yanıtı

SORU: Siz Kabine toplantısı sonrasında yaptığınız açıklamada A Milli Futbol takımımızın Almanya'yı yenmesi dolayısıyla tebrik ettiniz. Milli takımımız Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hak etti. Muhalefet diyor ki, "Türk gençleri Türkiye'yi terk ediyor ve bu ülkeden umudunu kesti" Oysa Milli takıma baktığımızda Avrupa'da oynayan ve iki vatandaşlığı olan sporcularımızın Türkiye Milli Takımı'nı tercih ettiğini görüyoruz. Bu çerçevede tüm sahalardaki gençlerimize mesajınız ne olur?

Başkan Erdoğan şunları söyledi:

"Bizim Avrupa'da oynayan gençlerimizin neredeyse yarısı Milli takımımıza aday ve Milli takımımızda da yer aldılar. Aynı zamanda Türkiye'deki takımlarda artık ciddi manada bir dönüşüm var. Yabancı futbolculardan çok bizim Avrupa'daki çocuklarımız takımlarımızda oynasalar herhalde o daha iyi olur. Başarı bildiğiniz gibi devamlı olmalıdır, aynı performansı milli takımımızdan Euro 2024 Avrupa Şampiyonası'nda da görmeyi isteriz. Spora ve sporculara verdiğimiz destek ortada. Bu destekleri artırarak sürdüreceğiz. Sadece sporda değil, bilimde ve teknolojide de çok yetenekli gençlerimiz var ve hem Türkiye'de hem dünyanın çeşitli yerlerinde göğsümüzü kabartan işlere imza atıyorlar. Gençlerimize çağrım şudur; Ne iş yaparlarsa yapsınlar, bu milete, bu vatana hizmet etmenin ve faydalı olmanın bir yolunu bulsunlar. Bunların hepsi bizim Türkiye Yüzyılı vizyonumuza dahildir. Bu hedeflere ulaşmak için yaptığımız işlerde en iyiyi yakalamanın çabası içinde olmalıyız."

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan G20 Liderler Zirvesi’nde ’Filistin’ çağrısı: İki devletli çözüm için inisiyatif alın | Türkiye garantörlüğe hazır
İYİ Parti’de iç hesaplaşma! Tacizle suçlanıp ihracı istenen Ümit Dikbayır’dan Akşener’e rest: Rezil kepaze edeceğim! İYİ Parti soruşturma başlattı
Geçmişten günümüze İsrail-Filistin arasındaki esir takasları! Hamas’ın kurucu ismi Şeyh Ahmed Yasin detayı dikkat çekti
SON DAKİKA