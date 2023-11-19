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CHP'den HEDEPKK'ya 'Özel' muamele! Emanetçi Özgür'den "İttifak yapalım şeffaf olacağız" teminatı: Kandil'le 'kayyum' üzerinden ağız birliği

CHP'de değişen sadece isimler kafa asla değişmiyor... Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı olan ve 'emanetçi' muamelesi gören Özgür Özel, selefi Kılıçdaroğlu gibi Kandil'in uzantısı HEDEPKK ile ittifak yapmak istiyor. Geride bıraktığımız gün "Hiçbir sorunumuz yok, şeytanlaştırmam" diyerek HEDEP'i aklayan Özel, bölücü unsurlara "Gelin ittifak yapalım. Söz bu sefer şeffaf olacağız" teminatı verdi. Özel, "Onlarla da bir iş birliği yapacaksak bunu kamuoyunun bilmeye hakkı var" dedi. PKK elebaşlarıyla ağız birliği yapıp, HEDEP'e mavi boncuk dağıtan Özel, "Kayyum işine kökten karşıyız" şeklinde konuştu.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Kasım 2023, 09:38 Güncelleme 19 Kasım 2023, 16:47
CHP’den HEDEPKK’ya ’Özel’ muamele! Emanetçi Özgür’den İttifak yapalım şeffaf olacağız teminatı: Kandil’le ’kayyum’ üzerinden ağız birliği
CHP'de 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu devri bitti. Olaylı kongre ve kurultay süreci sonrası Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel, yeni genel başkan oldu.

Çiçeği burnunda genel başkan Özel'in koltuğu İmamoğlu'nun vesayeti altında. İmamoğlu partiyi istediği gibi dizayn etti, kendine en yakın isimleri kritik noktalara getirdi. Eli kolu bağlı kalan Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'nun eş genel başkan gibi davranmasından oldukça rahatsız. 'Emanetçi başkan' gibi görünmek istemeyen Özel ve İmamoğlu arasında güç savaşı çıkacağı kulislerde konuşuluyor.



İMAMOĞLU - ÖZEL İKİLİSİ ARASINDA ÇATIŞMA
İkili her ne kadar 'kardeşlik hukukumuz var' aralarında güven problemi mevcut. İmamoğlu'nun Özel hakkında "Genel başkan adayı olduğu halde Grup Başkanlığı'nı bırakmadı. Yarın CHP koltuğunu bırakmaz" dediği öne sürüldü.

Bu tartışmaların gölgesinde CHP, 'büyükşehirleri kaybedeceğiz' endişesiyle adım adım yerel seçime gidiyor. Özgür Özel ve koltuğa vesayet kuran Ekrem İmamoğlu dört koldan İYİ Parti ve HDP'ye ittifak için göz kırpıyor.



YERELDE İTTİFAK UĞRUNA HEDEPKK'YI AKLADI
Özel, HEDEPKK'nın TBMM'de CHP grubunun yanında bir siyasi parti olduğunu vurgulayarak ittifak için zemin yokladı. Gün aşırı bebek katili Abdullah Öcalan'a ve PKK'ya methiyeler düzen HEDEP'lilerle hiçbir sorunu olmadığını belirten Özel, "Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim. Bunu da herkes böyle bilsin" dedi.

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, fondaş BİRGÜN'e tepki çeken açıklamalarda bulundu. Söz konusu açıklamalar "CHP'de değişen sadece isimler kafa asla değişmiyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.



HEDEPKK'YA YANLADI! 'ŞEFFAF OLACAĞIZ' TEMİNATI
Özgür Özel, Kandil'in uzantısı HEDEP Eş Genel Başkanları ile görüştüğünü belirtti, "Onlarla da bir iş birliği yapacaksak bunu kamuoyunun bilmeye hakkı var. Bir görüşme olacaksa açıktan yapılmasına yönelik isteği son derece haklı bir talep olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu Zafer Partisi ile yapılan gizli protokolden vuran Özel, "Mesela Zafer Partisiyle yapılan gizli protokolün bazı Kürt seçmenleri ciddi şekilde rahatsız ettiğini ve bunun bize bir maliyet yüklediğini de kendi kulaklarımla duydum. Diyarbakır'da, 'Değişim olmazsa oy vermeyeceğiz, gizli protokole çok kızıyoruz' diye bir sürü Kürt seçmen yüzüme söyledi'' şeklinde konuştu.



Özel şu ifadeleri kullandı;

Onlarla da bir iş birliği yapacaksak bunu kamuoyunun bilmeye hakkı var. Bir görüşme olacaksa açıktan yapılmasına yönelik isteği son derece haklı bir talep olarak görüyorum. 'Siz bize destek verin hem de bunu kamuoyunda söylemeyelim' deme niyetinde değilim. Hatta bunun şu açıdan da sağlıklı olacağını düşünüyorum, bütün seçmen, belli hassasiyetleri olan, belli beklentileri olan seçmenler bilsin bu seçim bölgesinde biz şu siyasi partiyle şöyle bir işbirliği içerisindeyiz. Mesela Zafer Partisiyle yapılan gizli protokolün bazı Kürt seçmenleri ciddi şekilde rahatsız ettiğini ve bunun bize bir maliyet yüklediğini de kendi kulaklarımla duydum. Diyarbakır'da, 'Değişim olmazsa oy vermeyeceğiz, gizli protokole çok kızıyoruz' diye bir sürü Kürt seçmen yüzüme söyledi''

KANDİL'LE AĞIZ BİRLİĞİ, HEDEP'E MAVİ BONCUK: "KAYYUMA KARŞIYIZ"
Terörle iltisaklı belediyelere kayyum atanmasına karşı çıkıp HEDEP'e mavi boncuk dağıtan Özel, "Kayyum işine kökten karşıyız" dedi. Bilindiği üzere PKK elebaşları da sıklıkla belediyelere kayyum atanmamasını savunuyor.

CHP lideri Özgür Özelin şeytanlaştırmam dediği HEDEPlilerden PKK kanalında küstah tehdit: Ya Öcalana özgürlük ya kan gölü

ÖZEL'İN İTTİFAK İSTEDİĞİ HEDEP'TEN KÜSTAH TEHDİT
Öte yandan Özgür Özel'in yerel seçimlerde ittifak yapmak istediği HEDEP ise bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük istedi.

HEDEP Muş İl Eş Başkanı Cihan Akpolat PKK televizyonunda "Ya Öcalan'a özgürlük ya kan gölü" tehdidinde bulundu. Özel'in 'şeytanlaştırmam' dediği HEDEP'liler, Öcalan için sokak çağrısı yaparak büyük provokasyona imza attı.

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