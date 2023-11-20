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HEDEP'li Vekil Cengiz Çandar'dan alçak terör desteği! "YPG terör örgütü değildir'

HEDEP Milletvekili Cengiz Çandar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında Gazi Meclis'te terör örgütü PKK'nın terör uzantısı YPG'ye ilişkin skandal açıklamalarda bulundu. HEDEP'li vekil Cengiz Çandar, "YPG terör örgütü değildir" diyerek terörü desteklediğini ve partisinin kirli işbirliğini gözler önüne sererken, AK Partili vekiller skandal sözlere çok sert tepki gösterdi. Öte yandan Çandar, 14-28 Mayıs seçimlerinde de kirli planları ve CHP ile işbirliğini açık eden sözleriyle gündeme gelmişti.

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 02:03 Güncelleme 21 Kasım 2023, 03:48
HEDEP’li Vekil Cengiz Çandar’dan alçak terör desteği! YPG terör örgütü değildir’

14-28 Mayıs seçimleri sürecinde özerklik ve mutabakat itiraflarıyla gündeme gelen HDP'li milletvekili Cengiz Çandar, TBMM'de bölücü sözlerini tekrarladı. PYD/YPG'nin terör örgütü olmadığını savunan Çandar'a AK Partili vekiller çok sert tepki gösterdi.

HEDEP'Lİ ÇANDAR'DAN SKANDAL SÖZLER!
Açık açık provokasyona kalkışan Cengiz Çandar, "Ne kadar karşı çıkılırsa çıkılsın terör örgütü de deseniz bu Kürt karşıtlığıdır." gibi sözler sarfetti.

"YPG TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR" DİYEREK BÖĞÜRDÜ
HEDEP'li vekil Çandar, "YPG terör örgütü değildir" diyerek terörü desteklediğini ve partisinin kirli işbirliğini gözler önüne sererken, AK Partili vekiller skandal sözlere çok sert tepki gösterdi.


ÇANDAR'DAN ÖZERKLİK İTİRAFI!

Öte yandan Çandar, 14-28 Mayıs seçimlerinde de kirli planları ve CHP ile işbirliğini açık eden sözleriyle gündeme gelmişti.

Çandar, Kılıçdaroğlu ile uzlaştıkları maddelere dair ipuçları vermiş, CHP liderinin ekonomiyi düzeltmek istiyorsa Kürt sorununa çözüm bulması gerektiğini kaydederek "İyi bir yolda yürümek istiyorsanız gelin bizi dinleyin. Kısa vadede en azından yeni iktidar sahiplerine bazı şeyleri benimsetmekte bizim önemli bir rolümüz olur" demişti.

Suriye'de özerk bir Kürt devleti kurmak istediklerini açık açık söyleyen Çandar, "Kürtlerin kendi kendini yönetme hakları var" diye konuşmuştu. Çandar "Kürtlerin de oy vereceği, seçilmesini isteyeceği Kılıçdaroğlu ile HDP eşbaşkanları Pervin Buldan ile Sancar bir mutabakat ortaya koydular" diyerek itiraflarda bulunmuştu.

Bahçelinin AYM sözleri HDPli Ömer Faruk Gergerlioğlunu rahatsız etti! Mecliste gerilim başladı! MHPli Erkan Akçaydan Gergerlioğluna: Adi herif

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında AYM'ye sert tepki göstererek, "Leyla Güven, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Figen Yüksekdağ, Can Dündar başta olmak üzere PKK'lı ve FETÖ'cülere hak ihlali kararıyla can simidi uzatan Anayasa Mahkemesidir. Dağda, ovada, sınır içinde, sınır ötesinde başını ezdiğimiz hainlerin sırtını sıvazlayan Anayasa Mahkemesidir" demişti.

Bahçeli'nin bu sözleri Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu rahatsız etti. TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Gergerlioğlu, "Haddini bileceksin" çıkışını yaparken, MHP'li Erkan Akçay, "Ağzını topla, adi herif" ifadeleriyle söze gerdi. Yaşanan polemik sonrasında Meclis'te sesler yükselerek birbirine girdi.

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