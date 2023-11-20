HEDEP'li Vekil Cengiz Çandar'dan alçak terör desteği! "YPG terör örgütü değildir'



ÇANDAR'DAN ÖZERKLİK İTİRAFI!

Öte yandan Çandar, 14-28 Mayıs seçimlerinde de kirli planları ve CHP ile işbirliğini açık eden sözleriyle gündeme gelmişti.



Çandar, Kılıçdaroğlu ile uzlaştıkları maddelere dair ipuçları vermiş, CHP liderinin ekonomiyi düzeltmek istiyorsa Kürt sorununa çözüm bulması gerektiğini kaydederek "İyi bir yolda yürümek istiyorsanız gelin bizi dinleyin. Kısa vadede en azından yeni iktidar sahiplerine bazı şeyleri benimsetmekte bizim önemli bir rolümüz olur" demişti.

Suriye'de özerk bir Kürt devleti kurmak istediklerini açık açık söyleyen Çandar, "Kürtlerin kendi kendini yönetme hakları var" diye konuşmuştu. Çandar "Kürtlerin de oy vereceği, seçilmesini isteyeceği Kılıçdaroğlu ile HDP eşbaşkanları Pervin Buldan ile Sancar bir mutabakat ortaya koydular" diyerek itiraflarda bulunmuştu.

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında AYM'ye sert tepki göstererek, "Leyla Güven, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Figen Yüksekdağ, Can Dündar başta olmak üzere PKK'lı ve FETÖ'cülere hak ihlali kararıyla can simidi uzatan Anayasa Mahkemesidir. Dağda, ovada, sınır içinde, sınır ötesinde başını ezdiğimiz hainlerin sırtını sıvazlayan Anayasa Mahkemesidir" demişti.



Bahçeli'nin bu sözleri Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu rahatsız etti. TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Gergerlioğlu, "Haddini bileceksin" çıkışını yaparken, MHP'li Erkan Akçay, "Ağzını topla, adi herif" ifadeleriyle söze gerdi. Yaşanan polemik sonrasında Meclis'te sesler yükselerek birbirine girdi.