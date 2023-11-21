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Son dakika: Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından etekleri tutuşan Eylül Öztürk hakkında yeni iddia: ABD'ye 5 milyon dolarla gitti

Dilan ve Engin Polat çiftinin kara para aklama skandalının ardından çorap söküğü gibi soruşturmalarda Eylül-Kenan Öztürk’ün de adı geçiyor. Dilan-Engin Polat çiftiyle samimiyetleri dikkat çekerken Eylül Öztürk’ün ABD’ye 5 milyon dolar ile gittiği söz konusu para ile 11 daire aldığı, soruşturma korkusuyla daireleri akrabalarına devrettiği iddia edildi. Eylül Öztürk, konuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı. Öztürk, “Benim yaptığım açıklamanın herhangi bir hükmü olacak mı bu insanlar nezninde?” dedi.

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 09:12 Güncelleme 21 Kasım 2023, 09:39
Son dakika: Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından etekleri tutuşan Eylül Öztürk hakkında yeni iddia: ABD’ye 5 milyon dolarla gitti

Mercek altına alınan kişilerden biri de Amerika'ya taşınan Eylül-Kenan Öztürk çifti oldu. Dilan-Engin Polat çiftiyle samimiyetleri dikkati çeken sosyal medya fenomeni Eylül ve eşi Kenan Öztürk hakkında birçok iddia ortaya atıldı. İddialara göre, Eylül Öztürk ABD'de peşin parayla 11 daire aldı.

Bunun yanında Öztürk çiftinin beş milyon dolarla (yaklaşık 144 milyon TL) ABD'ye gittiği ve çıkan haberler sonrasında aldığı 11 daireyi akrabaların üzerine geçirdiği iddia edildi.

İddialara karşı yaptığı açıklamayı Instagram hesabında paylaşan Eylül Öztürk, "Benden gündemle ilgili bir açıklama yapmamı bekliyorsunuz ama arkadaşlar ben ne açıklama yapayım?

Benim yaptığım açıklamanın herhangi bir hükmü olacak mı bu insanlar nezninde? Desem ki 'O öyle değil, böyle' inanacaklar mı? inanmayacaklar.

Veya şu an benimle ilgili herhangi bir şüphe duyan, kuşku duyan takipçim varsa ben desem ki 'O iş öyle değil, böyle' bana inanacak mısınız? inanmayacaksınız.

Bütün bu sürece bir bakın. Kimlerle ilgili neler söylendi, neler yapıldı... Herkes çıktı bir açıklama yaptı. İnandılar mı? inanmadılar. Yani ne diyeyim ki ben! 5 evle başladık, 24 ev oldu sonra 11'e düştü falan. Böyle yani cümlenin başına 'İddiaya göre' yazıyorlar" ifadelerini kullandı.

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DİLAN POLAT SORUŞTURMASINDA YENİ BİLGİLER: KASALAR BOŞ, PARALARI NEREYE TAŞIDILAR?
Öte yandan, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan ve Engin Polat'a yönelik soruşturma sürerken çok önemli bilgiler ortaya çıktı.

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"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat dosyası gündemdeki yerine koruyor.

Dosyadaki en önemli gelişme, geçtiğimiz hafta, son 3 yıldır ailenin muhasebe işlerine bakan Ahmet Gün'ün etkin pişmanlık başvurusu oldu. Ahmet Gün, Polatların para çarkına, kızı adına şirket kurarak katılmış bir isim.

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Gün, savcılık ifadesinde Polat ailesinin ticaretini anlatırken, "Mal karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi olmaktadır. Bu paranın kaynağının da bahis ya da başka bir kara para aklama olabileceğini şüpheleniyorum ancak bunlar analiz sonucu ortaya çıkacak şeylerdir. Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunmaktadır" dedi.

Gün, bu bilgiyi vermesine rağmen, sistemi tam olarak anlatmadı. Polat ailesinin para çarkına kızına şirket kurdururak katılan Gün, bu bilgiyle savcıyı tahliyeye ikna edemedi ancak yeni bilgiler vermesi de mümkün.

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Soruşturma dosyasında Polat ailesinin yakın tarihteki para kaynağı, internet satış platformundan ve bir ödeme sisteminden gelen gelir olarak görülüyor. Polat ailesi, bu geliri hızla nakite çeviriyor, gelirin altında faturalar kesiyor ve parayı şirketleri arasında dolaştırmaya başlıyor. Bu para, bahis geliri gibi görünmüyor.

Polatların muhasebecisi Ahmet Gün, ifadesinde yasa dışı bahise işaret etti ancak yine ayrıntıya girmedi. Gün, savcıya şu iddiayı aktardı:

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"Bu paranın kaynağının da bahis ya da başka bir kara para aklama olabileceğini şüpheleniyorum ancak bunlar analiz sonucu ortaya çıkacak şeylerdir. Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunmaktadır, ancak bunun kaynağının bahis mi ya da başka bir kara para olduğu konusunda şüphelerim var. 2022 yılının Kasım ayından sonra bu şekilde yüklü satışlarda fatura iptalleri yapılarak kaynağı belirsiz para sisteme sokulmuş olabilir."

HAYALİ SATIŞ İDDİASI
Gün'ün verdiği bilgiye göre, Polat ailesi bir internet alışveriş sitesinden, komisyonu kesildikten sonra önemli bir miktarda gelir elde etti. Gün, bu durumu şöyle aktardı:

"Bu firmalar Dipomed Medikal Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret A.Ş., Rise And Shine ve DP Güzellik A.Ş. isimli firmalara da sahte fatura düzenlemişlerdir. Rise And Shine firmasının satışları çok yüksek görünüyordu, bu nedenle tasfiye halindeki şirketlerden bu firmaya ve bahsettiğim firmalara dolgu amaçlı fatura düzenleniyordu. Hatırladığım kadarıyla Engin Polat bana telefon görüşmesinde Rise And Shine firmasının bu ayki cirosunun 80 milyon liraya ulaştığını söylemişti, ben de kendisine 'Maşallah iyi satış yapmışsınız' dedim. Ancak daha sonra beyanname tarihine geldiğimizde yani 1 ay sonraki beyan verme tarihine yaklaştığımızda bana bu firmadan 80 milyon lira yerine yarı yarıya 40-45 milyon lira arasında satış faturası getirildi."

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FATURALARI İPTAL ETMİŞLER
Gün, "80 milyon lira tutarındaki faturaların yaklaşık yarısını iptal etmişler, bu nedenle bana 40-45 milyon lira aralığında fatura gönderilmiştir. İptale konu mallar internet ya da başka bir yolla nihai tüketiciye gitmemiş olabilir ancak bu iptal edilen faturaların bedelleri dağıtıcı firma vasıtasıyla komisyonu kesilerek Rise And Shine hesaplarına gelmektedir." bilgisine de savcıya aktardı.

KASALAR BOŞ, PARALARI NEREYE TAŞIDILAR?
NTV'nin aktardığı bilgilere göre, Polat ailesinin milyonlarca liralık para trafiğini yönetmelerine karşılık şu an görünürde mal varlığı ve tasfiye halinde şirketleri var. Kayyum atanan şirketlerin kasalarının boş olduğu öğrenilirken para trafiği ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Önemli miktarda nakit paranın nerede olduğu bilinmiyor. Dilan Polat ve Engin Polat'ın polis kayıtlarında Gürcistan, Dubai ve Kıbrıs ziyaretleri görülüyor. Soruşturma sırasında kara para izini takip etmek için yurtdışına uzanmak gerekebilir. Dilan Polat, suçlarını dolarla süslemeye Dubai'de başladı. Polat'ın sosyal medyada Dubai'de milyonlarca liralık pırlanta ile çekilmiş fotoğrafları da bulunuyor.

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