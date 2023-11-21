Son dakika: Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından etekleri tutuşan Eylül Öztürk hakkında yeni iddia: ABD’ye 5 milyon dolarla gitti

Benim yaptığım açıklamanın herhangi bir hükmü olacak mı bu insanlar nezninde? Desem ki 'O öyle değil, böyle' inanacaklar mı? inanmayacaklar.

Veya şu an benimle ilgili herhangi bir şüphe duyan, kuşku duyan takipçim varsa ben desem ki 'O iş öyle değil, böyle' bana inanacak mısınız? inanmayacaksınız.

Bütün bu sürece bir bakın. Kimlerle ilgili neler söylendi, neler yapıldı... Herkes çıktı bir açıklama yaptı. İnandılar mı? inanmadılar. Yani ne diyeyim ki ben! 5 evle başladık, 24 ev oldu sonra 11'e düştü falan. Böyle yani cümlenin başına 'İddiaya göre' yazıyorlar" ifadelerini kullandı.

DİLAN POLAT SORUŞTURMASINDA YENİ BİLGİLER: KASALAR BOŞ, PARALARI NEREYE TAŞIDILAR? Öte yandan, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan ve Engin Polat 'a yönelik soruşturma sürerken çok önemli bilgiler ortaya çıktı.

"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat dosyası gündemdeki yerine koruyor.

Dosyadaki en önemli gelişme, geçtiğimiz hafta, son 3 yıldır ailenin muhasebe işlerine bakan Ahmet Gün'ün etkin pişmanlık başvurusu oldu. Ahmet Gün, Polatların para çarkına, kızı adına şirket kurarak katılmış bir isim.