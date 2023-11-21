Dilan Polat’ın ardından fenomenleri korku sardı! Özlem Öz şalvar tuşuna bastı: Köylerine gitti, sinide yemek yedi

Sıradan bir doğum fotoğrafçısı olan Dilan Polat, son 5 yılda servet yaptı! Arabaları, takıları ve bitmek bilmeyen dolarları ile göreni duyanı hayretler içinde bıraktı. Eşi Engin Polat'la yaptığı lüks şovlar, herkesi şaşırttı.

İkili "güzellik merkezi" maskesinin arkasına sığındı. MASAK, değirmenin suyunun farklı döndüğünü ortaya çıkardı. Polat çifti tutuklandı. Gözler onlarla birlikte iş yapan ve aynı dönemde zenginleşen isimlere odaklandı.

Ve onların da yavaş yavaş foyası ortaya çıktı. Özlem Öz ile eşi Doktor Tayyar Öz'ün ultra lüks yaşantıları soru işareti uyandırdı. Villaları, arabaları ve güzellik merkezleri ile Polat çiftinin benzeri olan ikili, mercek altına alındı. Panikleyen çift köylerine gidip mütevazı fotoğraflar yayınladı. Ancak buna kimse ikna olmadı.

Gözler şimdi de Merve Nur Akyüz ve Yavuz Selim Korkut çiftine odaklandı. Onların da Dilan Polat'a ait Karabük, Sakarya ve İstanbul Pendik şubesini işlettiği ortaya çıktı. 2017'de sonra bir anda zenginleştikleri anlaşıldı. Çiftin, 2023'te 20 daire, 40 villa ve araba galerilerine sahip oldukları vurgulandı. Gürcistan, Dubai, Kıbrıs'ı 3 yılda yoğun bir şekilde ziyaret ettikleri saptandı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN