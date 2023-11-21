Dilan Polat’ın ardından fenomenleri korku sardı! Özlem Öz şalvar tuşuna bastı: Köylerine gitti, sinide yemek yedi

Polatgiller, kara para aklamaktan tutuklandı. MASAK, 600 fenomeni incelemeye aldı. Kısa sürede servet yapan ve güzellik merkezleri açan Öz çifti de bunlar arasındaydı! ' Ancak ikiliyi panik sardı.
Polatgiller, kara para aklamaktan tutuklandı. MASAK, 600 fenomeni incelemeye aldı. Kısa sürede servet yapan ve güzellik merkezleri açan Öz çifti de bunlar arasındaydı! ' Ancak ikiliyi panik sardı.
Tayyargiller, milyon dolarlık villalarından çıktı. Soluğu köylerinde aldı. Şalvar giyinip tarlalarda tur attı. Görenler ise inanmadı: Yemeyiz!
KÖYLÜ KURNAZI
Dilan Polat ile eşi Engin Polat, kara para aklamadan tutuklandı. Gözler onlarla birlikte zenginleşen sosyal medya fenomenlerine odaklandı. Özlem Öz-Tayyar Öz çifti kendini köye atıp mütevazı pozları yaydı. Merve Nur Akyüz ve Yavuz Selim Korkut çiftinin ise 2019'dan sonra 20 daire ve 40 villa aldıkları anlaşıldı...
Sıradan bir doğum fotoğrafçısı olan Dilan Polat, son 5 yılda servet yaptı! Arabaları, takıları ve bitmek bilmeyen dolarları ile göreni duyanı hayretler içinde bıraktı. Eşi Engin Polat'la yaptığı lüks şovlar, herkesi şaşırttı.
İkili "güzellik merkezi" maskesinin arkasına sığındı. MASAK, değirmenin suyunun farklı döndüğünü ortaya çıkardı. Polat çifti tutuklandı. Gözler onlarla birlikte iş yapan ve aynı dönemde zenginleşen isimlere odaklandı.
Ve onların da yavaş yavaş foyası ortaya çıktı. Özlem Öz ile eşi Doktor Tayyar Öz'ün ultra lüks yaşantıları soru işareti uyandırdı. Villaları, arabaları ve güzellik merkezleri ile Polat çiftinin benzeri olan ikili, mercek altına alındı. Panikleyen çift köylerine gidip mütevazı fotoğraflar yayınladı. Ancak buna kimse ikna olmadı.
Gözler şimdi de Merve Nur Akyüz ve Yavuz Selim Korkut çiftine odaklandı. Onların da Dilan Polat'a ait Karabük, Sakarya ve İstanbul Pendik şubesini işlettiği ortaya çıktı. 2017'de sonra bir anda zenginleştikleri anlaşıldı. Çiftin, 2023'te 20 daire, 40 villa ve araba galerilerine sahip oldukları vurgulandı. Gürcistan, Dubai, Kıbrıs'ı 3 yılda yoğun bir şekilde ziyaret ettikleri saptandı.