Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı: Zengin görünmek için fotoşop! Cezaevinde olay çıkarıyorlar

Bahar Candan tuhaf bir gülüşle, ablası Nihal Candan Bodrum'da poz verir gibi emniyetten çıkmıştı. Candan kardeşlerin adliyede tüm neşesi kaçtı. Tutuklandıklarını öğrendiklerinde ikisi de hüngür hüngür ağladı.

Sosyal medya fenomeni Bahar ve Nihal candan suç örgütüne üye olmak, kara para aklamak suçlarından salı sabahı gözaltına alındı. İki gün emniyette kaldılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildiler.

3

10 BİN TL KARŞILIĞINDA REKLAM YÜZÜ OLDUK

Candan kardeşlerin emniyet ve savcılıkta verdikleri ifadelere Kanal D haber ulaştı. Bahar Candan çetenin mağdurları ikna ettiği yemekli toplantılara ablası ile birlikte 10 bin TL karşılığında reklam yüzü olarak katıldığını söyledi. Yemek masalarında suç işlendiğini bilmediğini belirtti.