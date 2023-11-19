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Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı: Zengin görünmek için fotoşop! Cezaevinde olay çıkarıyorlar

Dilan ve Engin Polat çiftinin hemen ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadesi ortaya çıktı. İdollerinin zenginler olduğunu ve zengin gibi görünmeye çalıştıklarını söyleyen Candan kardeşler para dolu çanta ve helikopterin fotoşop olduğunu iddia etti. Öte yandan cezaevinde sürekli sorun çıkaran Candan kardeşler infaz koruma memurlarını da çileden çıkardı. Yemeklerden şikayetçi olan Candan kardeşlere infaz koruma memurlarının "Burası Etiler'deki lüks restoran değil" dediği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 19 Kasım 2023, 11:01 Güncelleme 19 Kasım 2023, 11:01
Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı: Zengin görünmek için fotoşop! Cezaevinde olay çıkarıyorlar 1

Bahar Candan tuhaf bir gülüşle, ablası Nihal Candan Bodrum'da poz verir gibi emniyetten çıkmıştı. Candan kardeşlerin adliyede tüm neşesi kaçtı. Tutuklandıklarını öğrendiklerinde ikisi de hüngür hüngür ağladı.

Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı: Zengin görünmek için fotoşop! Cezaevinde olay çıkarıyorlar 2

Sosyal medya fenomeni Bahar ve Nihal candan suç örgütüne üye olmak, kara para aklamak suçlarından salı sabahı gözaltına alındı. İki gün emniyette kaldılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildiler.

Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı: Zengin görünmek için fotoşop! Cezaevinde olay çıkarıyorlar 3

10 BİN TL KARŞILIĞINDA REKLAM YÜZÜ OLDUK
Candan kardeşlerin emniyet ve savcılıkta verdikleri ifadelere Kanal D haber ulaştı. Bahar Candan çetenin mağdurları ikna ettiği yemekli toplantılara ablası ile birlikte 10 bin TL karşılığında reklam yüzü olarak katıldığını söyledi. Yemek masalarında suç işlendiğini bilmediğini belirtti.

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