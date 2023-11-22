İYİ Parti'den Ümit Dikbayır açıklaması!

İYİ Parti yerel seçimlere giderayak, kaos, kavga ve iç hesaplaşmalarla cebelleşiyor. Meral Akşener'in 'ittifaksız seçim' duyurusu sonrası ortaya çıkan sistematik kriz "Partiyi karıştıran el İmamoğlu mu?" sorusunu akıllara getirirken partideki kavga içinden çıkılmaz bir boyut aldı. "Akşener'in hesapları incelensin" diye dilekçe veren Ümit Dikbayır, taciz suçlamasıyla disipline sevk edildi. Gelişme üzerine İYİ Parti'deki 'vekil borsası'nı ifşa eden Dikbayır'dan bomba bir çıkış daha geldi. İYİ Parti'nin dedikodu kazanına döndüğünü belirtip suçlamaları yargıya taşıyacağını ifade eden Dikbayır "İstifa etmeyeceğim, rezil kepaze edeceğim" sözleriyle Akşener'e gözdağı verdi. Ümit Dikbayır son olarak kendisi hakkında suç duyurusunda bulunarak dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM’ye dilekçe verdi. Öte yandan İYİ Parti, taciz gerekçesiyle Parti Disiplin Kurulu'na sevk ettiği İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, hakkında soruşturma başlatılmasına oy birliğiyle karar verdi.