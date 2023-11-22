PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023, 19:22 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2023, 19:25

İYİ Parti'den Ümit Dikbayır açıklaması!

İYİ Parti yerel seçimlere giderayak, kaos, kavga ve iç hesaplaşmalarla cebelleşiyor. Meral Akşener'in 'ittifaksız seçim' duyurusu sonrası ortaya çıkan sistematik kriz "Partiyi karıştıran el İmamoğlu mu?" sorusunu akıllara getirirken partideki kavga içinden çıkılmaz bir boyut aldı. "Akşener'in hesapları incelensin" diye dilekçe veren Ümit Dikbayır, taciz suçlamasıyla disipline sevk edildi. Gelişme üzerine İYİ Parti'deki 'vekil borsası'nı ifşa eden Dikbayır'dan bomba bir çıkış daha geldi. İYİ Parti'nin dedikodu kazanına döndüğünü belirtip suçlamaları yargıya taşıyacağını ifade eden Dikbayır "İstifa etmeyeceğim, rezil kepaze edeceğim" sözleriyle Akşener'e gözdağı verdi. Ümit Dikbayır son olarak kendisi hakkında suç duyurusunda bulunarak dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM’ye dilekçe verdi. Öte yandan İYİ Parti, taciz gerekçesiyle Parti Disiplin Kurulu'na sevk ettiği İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, hakkında soruşturma başlatılmasına oy birliğiyle karar verdi.

SIRADAKİ VİDEO
İşgalci İsrail’den katliam! A Haber canlı yayınında Gazze’ye bombardıman
22.11.2023Çarşamba
ABD'li eski danışmandan İslam'a hakaret!
22.11.2023Çarşamba
Firari FETÖ'cü Mehmet Kamış emniyete getirildi
22.11.2023Çarşamba
Gazze'den tahliye edilen 100 Filistinli hasta İstanbul'da
22.11.2023Çarşamba
Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon Filistin’e verdiği destek sonrası boykot kurbanı oldu!
22.11.2023Çarşamba
Bunlar da Var
Kocaeli Derince’de dehşet verici anlar kamerada! Lisede darp görüntüleri sızdı! Kız öğrenciye acımasızca darp anı kamerada! 00:19
Sınıfta kız öğrenciye şiddet kamerada! Acımasızca darp etti!
22.11.2023Çarşamba
atv Canlı Yayın 📺 MÜGE ANLI İZLE 🕵️ 22 Kasım 2023 Müge Anlı canli izle bugünkü program Youtube tek parça izle | Video haber 00:36
ATV CANLI 🕵️ MÜGE ANLI İZLE 📺 (22 Kasım.2023)
22.11.2023Çarşamba
Kocaeli Körfez Son Dakika: Katık King’de cinayet! Ajda Yatar boşandığı eşi Vahyettin Polat tarafından restoranda yemek yerken öldürüldü! 02:29
Kocaeli Körfez'de feci cinayet! Boşandığı eşi restoranda yemek yerken öldürdü!
22.11.2023Çarşamba
Otobüste kadın kavgası: ’’Göğsümü patlatıyo ya’’ VİDEO HABER 00:43
Otobüste kadın kavgası: ''Göğsümü patlatıyo ya''
22.11.2023Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA